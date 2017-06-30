5 привычек родителей, от которых ребенок растет жадиной

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«Почему ты такой жадный?», «неужели тебе жалко?», «куда тебе столько?» — все эти вопросы мы можем задавать прижимистым детям бесконечно. Но ответы на них можно найти только в собственном поведении. Мы в AdMe.ru решили разобраться, как поступки взрослых влияют на детскую щедрость и есть ли привычки, гарантированно превращающие ребенка в жадину.

Немедленно поделись!

Нам кажется, что мы воспитываем в ребенке щедрость, заставляя его делиться своими игрушками. Однако, напротив, такое давление заставляет малыша защищать свои вещи так, словно его окружают враги, желающие их отнять. Чтобы избежать плачевных последствий, постарайтесь: Не требовать от ребенка щедрости до 4-х лет (он слишком мал, чтобы понять смысл таких поступков).

(он слишком мал, чтобы понять смысл таких поступков). Не заставлять поделиться любимой игрушкой, которая для малыша значит слишком много.

которая для малыша значит слишком много. Не настаивать на щедрости по отношению к ребенку, который вашему чаду неприятен.

Во что налью, из того и попьёшь!

Иногда мы недооцениваем степень привязанности ребенка к каким-то предметам. Усаживая чадо не на его стул, наливая компот не в его стакан, надевая на подушку не «ту желтую наволочку», мы стимулируем в малыше потребность отстаивать значимость любимых вещей. Не ленитесь найти «кружку с хрюшками», из которой ваш ребенок обожает пить.

«кружку с хрюшками», из которой ваш ребенок обожает пить. Пусть другие не пользуются «кружкой с хрюшками».

«кружкой с хрюшками». У каждого ребенка бывает своя «кружка с хрюшками», и это не всегда кружка и не всегда с хрюшками.

Поиграй один

Так или иначе, ребенку нужно общаться со сверстниками. Иначе он просто не будет понимать, зачем нужно с кем-то делиться своими вещами. Если ребенок посещает детский сад, об этом пункте можно не беспокоиться.

Если ребенок не посещает детский сад, стоит выводить его гулять с ровесниками, ходить в гости, где есть дети, выбираться на детские праздники.

Ему это всё равно не нужно

Родители ошибочно полагают, что лучше разбираются в том, какие вещи нужны их чаду, а какие — нет. Поэтому они часто отдают игрушки и одежду своего ребенка другим, не спросив разрешения. Из-за этого малышу начинает казаться, что его вещи ему не принадлежат, и он пытается рьяно отстаивать право обладания ими. Не отдавайте вещи ребенка тайком. Всегда советуйтесь и будьте готовы принять отказ.

Всегда советуйтесь и будьте готовы принять отказ. Рассказывайте ребенку о существовании людей, нуждающихся в этих вещах, и о том, как важно помогать.

Освободи полку, поставим сюда папины книги

В квартире у ребенка должно быть свое место, в котором игрушки будут в полной безопасности. Это может быть отдельная комната, если дом большой, или шкафчик для вещей, если квартира маленькая. Иначе малышу придется прятать свои вещи и переживать за них постоянно. Если вы выделили ребенку угол для игрушек, не меняйте его назначение, пока чадо само об этом не попросит.

пока чадо само об этом не попросит. Если в личном пространстве что-то не так, не хватайтесь наводить свои порядки. Наберитесь терпения и предоставьте это своему ребенку.