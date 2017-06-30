5 привычек родителей, от которых ребенок растет жадиной
«Почему ты такой жадный?», «неужели тебе жалко?», «куда тебе столько?» — все эти вопросы мы можем задавать прижимистым детям бесконечно. Но ответы на них можно найти только в собственном поведении.
Мы в AdMe.ru решили разобраться, как поступки взрослых влияют на детскую щедрость и есть ли привычки, гарантированно превращающие ребенка в жадину.
Немедленно поделись!
Нам кажется, что мы воспитываем в ребенке щедрость, заставляя его делиться своими игрушками. Однако, напротив, такое давление заставляет малыша защищать свои вещи так, словно его окружают враги, желающие их отнять.
Чтобы избежать плачевных последствий, постарайтесь:
- Не требовать от ребенка щедрости до 4-х лет (он слишком мал, чтобы понять смысл таких поступков).
- Не заставлять поделиться любимой игрушкой, которая для малыша значит слишком много.
- Не настаивать на щедрости по отношению к ребенку, который вашему чаду неприятен.
Во что налью, из того и попьёшь!
Иногда мы недооцениваем степень привязанности ребенка к каким-то предметам. Усаживая чадо не на его стул, наливая компот не в его стакан, надевая на подушку не «ту желтую наволочку», мы стимулируем в малыше потребность отстаивать значимость любимых вещей.
- Не ленитесь найти «кружку с хрюшками», из которой ваш ребенок обожает пить.
- Пусть другие не пользуются «кружкой с хрюшками».
- У каждого ребенка бывает своя «кружка с хрюшками», и это не всегда кружка и не всегда с хрюшками.
Поиграй один
Так или иначе, ребенку нужно общаться со сверстниками. Иначе он просто не будет понимать, зачем нужно с кем-то делиться своими вещами.
- Если ребенок посещает детский сад, об этом пункте можно не беспокоиться.
- Если ребенок не посещает детский сад, стоит выводить его гулять с ровесниками, ходить в гости, где есть дети, выбираться на детские праздники.
Ему это всё равно не нужно
Родители ошибочно полагают, что лучше разбираются в том, какие вещи нужны их чаду, а какие — нет. Поэтому они часто отдают игрушки и одежду своего ребенка другим, не спросив разрешения. Из-за этого малышу начинает казаться, что его вещи ему не принадлежат, и он пытается рьяно отстаивать право обладания ими.
- Не отдавайте вещи ребенка тайком. Всегда советуйтесь и будьте готовы принять отказ.
- Рассказывайте ребенку о существовании людей, нуждающихся в этих вещах, и о том, как важно помогать.
Освободи полку, поставим сюда папины книги
В квартире у ребенка должно быть свое место, в котором игрушки будут в полной безопасности. Это может быть отдельная комната, если дом большой, или шкафчик для вещей, если квартира маленькая. Иначе малышу придется прятать свои вещи и переживать за них постоянно.
- Если вы выделили ребенку угол для игрушек, не меняйте его назначение, пока чадо само об этом не попросит.
- Если в личном пространстве что-то не так, не хватайтесь наводить свои порядки. Наберитесь терпения и предоставьте это своему ребенку.
Иллюстратор Leonid Khan специально для AdMe.ru