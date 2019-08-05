5 плюсов и 5 минусов того, чтобы стать матерью после 40

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Рождение детей в зрелом возрасте становится все более распространенным явлением. Причины могут быть самыми разными: занятость карьерой, ненадежность партнера, желание жить для себя или просто недостаточная готовность к такой ответственности. Безусловно, это личный выбор каждой женщины. Но, если вы решите, что хотите стать мамой после 40 лет, вам следует знать о некоторых преимуществах и возможных недостатках поздней беременности.

Появление ребенка приносит огромное счастье, но все же сопряжено и с некоторыми рисками. Редакция AdMe.ru взглянула на беременность в зрелом возрасте с разных сторон и приглашает вас присоединиться к обсуждению.

Преимущества:

1. Вы можете продлить себе жизнь

Женщины, которые рожают позднее, имеют больше шансов на долгую жизнь. Согласно исследованию, такая тенденция налюбдается среди женщин с 1–3 детьми. Вероятная причина может быть заложена в генетике. Если репродуктивная система женщины в этом возрасте хорошо функционирует, то и другие процессы, в том числе связанные со старением, могут иметь положительные характеристики.

2. Вы можете снизить риск когнитивных расстройств

Другое исследование обнаружило связь между последней беременностью в зрелом возрасте и более высокими показателями когнитивной деятельности после менопаузы. Эти выводы были сделаны на основе серии тестов, анализировавших различные аспекты работы мозга. В частности, женщины, которые рожают после 35 лет, имеют лучшую словесную память. Возможно, это связано с влиянием гормонов на мозг. В частности, эстрогена и прогестерона, отвечающих за функцию мозга и развитие мозговой ткани соответственно.

3. В этом возрасте вы мудрее и опытнее

Сравните свое мироощущение в 20, 30 и 40 лет. А теперь представьте разницу в подходе к воспитанию детей в эти годы. Женщины старше 40 лет более терпеливы по отношению к своим детям и относятся к их воспитанию с большей внимательностью. Обычно в этом возрасте речь не идет о случайной беременности. Это осознанный шаг, к которому женщина уже готова. Поэтому она более устойчива эмоционально и психологически и настроена на изменения, которые ребенок привнесет в ее жизнь.

4. Вы добились финансовой стабильности

К 40 годам многие женщины уже успевают сделать карьеру. Они перестают пробовать себя в разных областях, постоянно менять работу или иметь дело с нестабильным доходом. Женщины, позже познающие радость материнства, чувствуют, что могут позволить карьере отойти на второй план, а себе — сосредоточиться на ребенке. Также вероятно, что к этому возрасту они уже имеют недвижимость и сбережения, что снижает уровень стресса, связанного с появлением ребенка. Учитывая, что ей не нужно думать о карьере и работать от заката до рассвета ради дополнительного зароботка, она может посвятить больше времени малышу.

5. У вас достаточно времени, чтобы все перепробовать

Период вечеринок и постоянных путешествий прошел, и теперь настало время погрузиться в дела семейные. К 40 годам у вас уже накопилось много теплых и веселых воспоминаний, вы провели достаточно времени с друзьями и, что немаловажно, успели пожить для себя. Вы путешествовали, исследовали мир и расширяли свои границы. Поэтому с появлением ребенка вы с меньшей вероятностью почувствуете неудовлетворенность собственной жизнью и у вас будет запас сил, который можно отдать малышу.

Но, несмотря на то что беременность после 40 лет имеет свои преимущества, она также не лишена определенных недостатков.

Риски:

1. У вас меньше шансов забеременеть

С годами, в частности после 32 лет, вероятность забеременеть снижается. Количество и качество яйцеклеток уменьшается, могут произойти нарушения в работе яичников. Но не стоит отчаиваться, ведь в наши дни есть возможность использовать донорские яйцеклетки, заморозить собственные в более раннем возрасте или прибегнуть к суррогатному материнству.

2. У вас увеличивается риск выкидыша

Риск выкидыша увеличивается с возрастом и после 45 может достигать 50 % и более. Конечно, не только возраст влияет на потерю плода. Возрастные изменения затрагивают наш организм в целом, снижают гормональную и маточную функции, а также осложняют другие факторы, которые могут привести к этой печальной ситуации.

3. У вас повышается риск остеопороза

Согласно исследованию, у тех, кто рожал после 35 лет, вероятность появления этого заболевания была в 2 раза выше. Поэтому во время беременности стоит уделять особое внимание костям, следить за питанием и нагрузками.

4. У вас повышен риск преждевременных родов

Зрелый возраст роженицы значительно увеличивает вероятность того, что ребенок родится рано и с недовесом. Существует исследование, согласно которому именно возраст, вне зависимости от негативных факторов, может быть причиной преждевременных родов.

5. У вас может развиться гестационный диабет

Эта форма диабета является временной в большинстве случаев и вызвана недостаточным количеством инсулина во время беременности. Согласно данным исследования, у беременных женщин старше 40 риск развития этого осложнения увеличивается на 74 %. Поэтому так важно вовремя сделать тест на гестационный диабет и пройти соответствующий курс лечения.

Беременность имеет свои недостатки в любом возрасте. Многое зависит от физического и психологического здоровья. Если вы решите стать матерью в зрелом возрасте, у вас по-прежнему есть хорошие шансы на рождение здорового ребенка. Но важно понимать, что при этом необходимо уделять особое внимание своему состоянию и обязательно консультироваться с врачом по любым вопросам.

Думаете, с рождением ребенка не стоит торопиться? Или вы считаете, что беременность лучше переносить в раннем возрасте? Поделитесь своим мнением в комментариях.