5 миллиардеров, чье детство прошло в бедности

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В мире насчитывается более 2 200 миллиардеров, чье суммарное состояние превышает $ 6 трлн. Большая часть владельцев баснословных состояний унаследовали прибыльное дело или заработали капиталы, придя работать в уже созданные компании. Однако есть среди них и те, кто сумел построить свои бизнес-империи буквально с нуля, невзирая на трудное и далеко не богатое детство.

AdMe.ru решил рассказать вам истории 5 миллиардеров, которые, как говорят, сделали себя сами.

5. Опра Уинфри, $ 2,9 млрд

Детство самой известной телеведущей мира было очень тяжелым: ее родители, горничная и разнорабочий, который на момент рождения Опры служил в армии, никогда не были женаты, а бабушка, у которой девочка жила до 6 лет, не гнушалась рукоприкладства. Когда будущей теледиве исполнилось 6 лет, мать забрала у бабушки ее и перевезла в гетто, а в 9 лет Опру изнасиловал ее двоюродный брат. Несмотря на все трудности, Опра самостоятельно научилась читать и писать, но в 14 лет все-таки сбежала из дома. После этого мать отправила ее к отцу, который, на счастье, оказался строгим, но не жестоким человеком. Благодаря ему она выиграла соревнования по красноречию и поступила в университет. В 17 лет Опра Уинфри стала первой темнокожей девушкой-репортером на телевидении Нэшвилла, в котором она жила с отцом, а в 1976 году, когда ей было всего лишь 22 года, — ведущей утренней программы.

4. Говард Шульц, $ 3 млрд

Будущий владелец самых знаменитых кофеен мира Starbucks родился в 1953 году в одном из бедных кварталов нью-йоркского Бруклина. Вместе с родителями Говард жил в социальном жилье, финансируемом за счет государства, а из всех развлечений у него было лишь баскетбольное кольцо во дворе дома. Когда мальчику было 7 лет, его отец сломал ногу, и, так как у семьи не было медицинской страховки, им пришлось самостоятельно оплачивать лечение, что плохо сказалось и на без того бедственном состоянии Шульцов. В 12 лет Говард начал работать: сначала торговал газетами, затем работал барменом и продавцом мехов. В 1975 году он получил степень бакалавра и стал первым человеком в своей семье, окончившим колледж. Через некоторое время он устроился в компанию, торгующую среди прочего кофеварками, и узнал о существовании в Сиэтле небольшой фирмы, продающей кофейные зерна. В 1982 году он буквально напросился на работу в Starbucks, а еще через несколько лет выкупил у прежних владельцев торговую марку за $ 4 млн. Кстати, одним из инвесторов будущего миллиардера стал сам Билл Гейтс.

3. Ральф Лорен, $ 7,2 млрд

В 1939 году в нью-йоркском районе Бронкс в семье эмигрантов из Беларуси Франка Лифшица и Фриды Котляр родился мальчик, которого назвали Ральфом. Помимо него у Франка и Фриды было еще 3 детей, и вся семья из 6 человек проживала в 1-комнатной квартире. Денег в семье было очень мало — отец будущего модельера работал маляром, а мать сидела дома с детьми. Юный Ральф Лифшиц очень увлекался баскетболом и мечтал когда-нибудь стать профессиональным спортсменом. Потом у него появилась еще одна мечта: сниматься в кино. Но все изменилось в один момент, когда мальчик попал в квартиру одного из своих состоятельных друзей и увидел там гардеробную, под которую была выделена целая комната. 12-летний Ральф принял твердое решение когда-нибудь стать богатым и успешным и обзавестись такой же гардеробной. В 16 лет Ральф Лифшиц поменял свою фамилию на Лорен. Спустя пару лет он закончил школу, а затем, проучившись несколько лет в университете, бросил его и ушел в армию. Демобилизовавшись, он устроился в магазин, торгующий мужской одеждой, а затем в фирму, которая занималась производством галстуков. В 1966 году Лорен открыл собственную фирму по пошиву галстуков под названием Polo, логотипом которой стал игрок в одноименную игру. В 1968 году Ральф Лорен открыл собственный отдел в одном из крупнейших универмагов Нью-Йорка, а в 1971-м выпустил первую коллекцию женской одежды.

2. Леонардо Дель Веккьо, $ 23,5 млрд

В 1935 году в итальянском Милане родился Леонардо Дель Веккьо — человек, который занимает место в топ-50 богатейших людей мира и 2-е место в рейтинге самых богатых людей Италии. Он практически всегда находится в тени, и поэтому имя владельца самого знаменитого в мире бренда очков Ray-Ban не известно широкой публике. Помимо Леонардо у матери было еще 4 детей, а его отец умер еще до появления мальчика на свет. Чтобы прокормить семью, мать бралась за любую работу, но денег все равно не хватало, и, когда Леонардо исполнилось 7 лет, она вынуждена была отдать детей в сиротский приют при монастыре, где он и прожил до 14 лет. В 1949 году подросток устроился на фабрику автозапчастей, где работал с мелкими деталями. Да так хорошо, что начальник посоветовал ему заняться зубопротезированием. Город, в котором жил Леонардо на тот момент, был знаменит своими мастерами, занимавшимися производством очков, и в 19 лет будущий миллиардер сделал первую в своей жизни металлическую оправу. Конкуренция была огромна, однако все мастера, делавшие очки, имели узкую специализацию: одни делал оправу, другие линзы, а третьи собирали части вместе. Леонардо понял, что пробиться на рынок можно, только организовав полный цикл производства, и в 25 лет открыл первую мастерскую под названием Luxottica. В 1969 году под этой маркой на свет появились первые брендовые очки.

1. Ли Кашин, $ 33,7 млрд

Будущий миллиардер, которого при появлении на свет звали Ли Цзячэн, родился в Китае в 1928 году. Его отец был школьным учителем, поэтому с ранних лет начал учить Ли читать и писать — считается, что уже в 3 года мальчик знал несколько тысяч иероглифов. В 1937 году семья, в которой было еще 2 детей, вынуждена была сменить фамилию на Кашин и бежать в Гонконг, чтобы спастись от японских захватчиков. Дядя мальчика, который должен был их принять, не пустил семейство на порог, и они вынуждены были ютиться в небольшой комнатке, расположенной в рыбной лавке. В 10 лет мальчик чуть не умер от туберкулеза, а когда Ли исполнилось 15, от этой же болезни умер его отец. Когда отец заболел, мальчик устроился на завод по производству пластмассовых ремешков для часов, где работал после школы. После смерти отца он бросил обучение и устроился продавцом в магазин компании, производящей различные изделия из пластика. Достичь успеха Ли помогла грамотность: однажды он составил для начальника деловое письмо и тот предложил ему возглавить один из заводских департаментов. Ли занялся оптовыми продажами, и спустя короткое время они выросли в 7 раз. В 1950 году 22-летний Ли основал первую собственную фабрику, деньги на открытие которой накопил за время работы на производстве пластиковых изделий. Он стал производить искусственные цветы под маркой Cheung Kong — так в Гонконге называют реку Янцзы. Уже в начале 60-х процветающий бизнес настолько обогатил Ли Кашина, что он начал скупать недвижимость в Гонконге. Сегодня империя 90-летнего Ли Кашина охватывает более 50 стран, а на его фирмах и предприятиях трудятся более 300 тыс. человек.

А какая история впечатлила вас больше всего?