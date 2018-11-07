5 математических задач для тех, кто обладает острым умом и железной логикой
Математика — одна из самых важных наук. Без математики не обходится ни один расчет, а значит, без нее мы не изобрели бы компьютеры и никогда не полетели бы в космос. Но эта точная наука может быть и очень увлекательной, кроме того, она отлично позволяет тренировать мозг, а следовательно, сохранять его здоровье. Мы подготовили для вас 5 задачек, которые можно решать всей семьей.
AdMe.ru предлагает вам решить головоломки, справиться с которыми поможет не только математика, но и логика.
1. Какое число нужно поставить вместо знака вопроса?
2. Попробуйте догадаться, какие числа должны стоять вместо знаков вопроса
3. Задачка о 3 маяках
4. Задача о прямоугольнике
5. Задачка о конфетах
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- Обратите внимание, что все числа в правом ряду — это разные степени цифры 3. 3 в первой степени равно 3, во второй — 9, в третьей — 27, в четвертой — 81 и, следовательно, в пятой — 243.
- Если сложить все числа в верхних левых секторах, то в сумме они дадут 10. Проделав то же самое с числами в верхних правых, мы получим 20, а в нижних левых — 30. Имеющиеся числа из нижнего правого ряда дают в сумме 31, следовательно, мы можем предположить, что отсутствующее число — 9, то есть итоговый результат будет равен 40. Следуя той же логике, можно понять, что сумма цифр в центральном секторе будет равна 50, а значит, вместо знака вопроса мы ставим 11.
- Общий цикл включения и выключения у 1-го, 2-го и 3-го маяка длится 2, 4 и 6 секунд соответственно. Поэтому, чтобы понять, через сколько секунд все три маяка загорятся одновременно, нужно найти наименьшее общее кратное 2, 4 и 6, которое будет равно 12.
- Если у прямоугольника есть средняя линия, значит, количество рядов будет нечетным. Так как клеток всего 20, то у нас есть только один вариант: фигура состоит из 5 линий по 4 клетки в каждой. Следовательно, Саша закрасил 4 клетки, а незакрашенными остались 16.
- Эту задачку нужно решать с конца. Мы знаем, что у Маши осталось 9 конфет после того, как она отдала половину Саше; значит, до этого их было 18. Так как в итоге у Саши оказалось 17 конфет, следовательно, у него их было 8. Таким образом, от мамы он получил конфет в 2 раза больше, то есть 16. Учитывая, что всего конфет было 17 + 9 = 26, то Маше мама вручила 26 — 16 = 10 конфет.
Фото на превью Depositphotos