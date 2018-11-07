5 математических задач для тех, кто обладает острым умом и железной логикой

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Математика — одна из самых важных наук. Без математики не обходится ни один расчет, а значит, без нее мы не изобрели бы компьютеры и никогда не полетели бы в космос. Но эта точная наука может быть и очень увлекательной, кроме того, она отлично позволяет тренировать мозг, а следовательно, сохранять его здоровье. Мы подготовили для вас 5 задачек, которые можно решать всей семьей.