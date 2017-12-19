5 историй крутых мам, о находчивости которых заговорил весь мир

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Быть мамой, значит, ежедневно решать самые разные задачи. Мы в AdMe.ru собрали для вас креативные идеи мам, которые стали известны во всем мире.

1. Нашла способ дать лекарство младенцу

Британская мама Хелена Ли (Helena Lee) поделилась с миром способом, как дать младенцу лекарство. У ее 2-месячного сына Альфи поднялась температура, и она целые сутки изобретала методы, чтобы кроха не выплевывал жаропонижающий сироп. И тут она вспомнила, что где-то видела такой трюк: взяла мерный шприц и ввела его в соску от бутылочки. Малыш сосал соску и вместе с этим понемножку проглотил все лекарство. В соцсетях Хелена призвала поделиться этим способом со всеми мамами: на ее просьбу откликнулись более 130 тысяч человек.

2. Превратила шалость в шедевр

Ким Масикотте (Kim Massicotte) из канадского города Торонто показала, как с юмором можно отреагировать на детскую шалость. Ее 6-летний сын Рис (Rhys) изрисовал стену, но она не стала его ругать. Ким решила вписать новую картину в интерьер дома. Она приклеила к рисунку рамку и подпись «R.C. Massicotte (родился в 2011). Прерванный дом, 2017. Маркер на эмульсионной краске. Сюрприз для его родителей, 13 ноября». Фото с рассказом о креативном поступке жены выложил в твиттер муж Ким — Эрик. Публикация очень быстро стала вирусной, набрав 128 тысяч ретвитов.

3. Утешила сына, который стеснялся царапины

Мама, зарегистрированная под ником mommybrittaney, нашла способ развеселить грустного сына. Ее малыш поцарапал лоб и так этого застеснялся, что даже отказался выходить из дома. Вечером мама промыла и обработала рану, а утром дорисовала у малыша на лбу молнию и надела на него очки, сделав похожим на Гарри Поттера. Серия фото «Все в порядке, мама может это исправить» стала хитом в соцсетях.

4. Сыграла папу на День отцов

Иветт Васкес (Yevette Vasquez) живет в штате Техас и воспитывает троих сыновей. Она как обычно подвезла своего 12-летнего сына в школу и тут заметила, что на парковке очень много машин. Сын не хотел рассказывать ей, что сегодня в школе отмечают День отцов и всех пап пригласили на завтрак. Мама поступила решительно: в считанные минуты вернулась домой и нарядилась «папой», чтобы сын не чувствовал себя одиноко. Ее поступок вызвал тысячи восторженных отзывов в соцсетях... и десятки приглашений на свидание такой креативной дамы.

5. Решила вопрос с бардаком в детской

Алиса Веласкес воспитывает двоих дочурок, которые частенько устраивают полный хаос в своей комнате. Для борьбы с бардаком мама решила использовать очень решительный метод: она упаковала все их разбросанные вещи в мусорные пакеты и предложила дочкам выкупить мешки, заплатив за каждый по $25. История кардинального решения разошлась по всему миру.

6. Мама — «500 баллов»

Эта мама удивила мир своим способом «500 баллов». Ее 6-летний сын ночью пользовался телефоном, что в их семье категорически запрещено. Мама представилась полицейским и выписала ему штраф в 500 баллов. Он мог заработать их одним из 16 способов: к примеру, за доброе письмо члену семьи можно было получить 10 баллов, за уборку в кухонном шкафу — 50 баллов, за стирку в машине — 100 баллов.

А какие мамины хитрости применяете вы?