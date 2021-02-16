5 идей в воспитании, которые еще недавно казались передовыми, а сейчас взывают все больше вопросов

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок вырос самым-самым, и большинство делает для этого все, что в их силах. Илон Маск, например, организовал частную школу Ad Astra, в которой нет стандартных школьных уроков и оценок, а программу переписывают каждый год вместе с учениками, и они сами выбирают себе около половины предметов.

К сожалению, не все обладают возможностями Маска, поэтому обращаются к уже готовым методикам, обещающим вырастить из ребенка настоящего интеллектуала. Мы в AdMe.ru изучили самые популярные и выяснили, что с ними надо быть очень осторожными.

Монтессори: мелкая моторика и никаких сказок

Методика, в основе которой лежит уважение к самостоятельности ребенка, быстро завоевала сердца родителей по всему миру. Дети непрерывно взаимодействуют с миром вокруг них: завязывают шнурки, перебирают крупы, переливают воду и т. д. В итоге они получают знания, сами не замечая, что учатся. Педагоги лишь обеспечивают необходимую среду и объясняют процессы, не давя на ребенка и не указывая ему, что делать. При этом детей учат уважать свободу других: не шуметь, ждать своей очереди и всегда убирать за собой. Некоторые исследования подтверждают эффективность монтессори-педагогики. Исследование, проведенное в государственных школах Милуоки, показало, что дети, которые обучались по этой методике в возрасте от 3 до 6 лет, лучше читали и разбирались в математике, чем их одноклассники. К концу начальной школы 12-летние монтессори-дети писали более творческие эссе с использованием более сложных предложений. В системе Монтессори нет места сказкам, творческим видам деятельности и сюжетно-ролевым играм вроде «дочки-матери». Воспитатель считала, что все это отрывает детей от реальности. Но в процессе дети учатся контролировать свое поведение и обогащают речь. А волшебные сказки помогают малышам не только познавать мир и знакомиться с системой человеческих взаимоотношений, но и справляться с тревогами. В некоторых ситуациях родительский опыт противоречит исследованиям. Например, специалисты утверждают, что у детей, обучавшихся по методике Монтессори, надолго сохраняется любознательность и интерес к учебе. Но многие родители замечают обратное: дети не хотят учиться — они хотят играть в куклы, которые знаменитый педагог считала вредными для малышей. За год, проведенный в саду Монтессори, моя умная дочь перестала работать на занятиях, не проявляла никакого интереса к цифрам и буквам, а проявляла деструктивное рвение к кукольным коляскам и кроваткам. «Развитием» за этот год дочь перекормили так, что она единственная из моих детей к 1-му классу оказалась нечитающей. Все остальные читали к 6 годам сами, без обучения! © Изучаю людей / Яндекс. Дзен

Вальдорфская школа «магии»

Здесь, напротив, правят бал сюжетно-ролевые игры и волшебные сказки. Главный принцип вальдорфской школы можно сформулировать так: «Не отбирайте у ребенка детство». Первоочередная задача — вырастить не вундеркинда, а гармонично развитую личность. В процессе обучения детей занимают тем видом деятельности, который ребенок может освоить на данном этапе развития без внутреннего сопротивления организма. В вальдорфской школе нет оценок, домашних заданий и учебников. Детям предлагается не заучивать информацию, а самостоятельно проводить исследования и, находя закономерность, формулировать закон. Немецкие исследования показывают, что ученики таких школ по сравнению с «коллегами» из государственных учреждений с большим энтузиазмом относятся к учебе и меньше страдают от головной боли, боли в животе и нарушений сна. Не обошлось и без минусов. Калифорнийские ученые обнаружили, что вальдорфские школы не соответствуют национальным стандартам естественно-научного образования. В изученных учебных программах преобладали многочисленные теории и идеи, которые были явно псевдонаучными и основывались на магическом мышлении. Крое того, дети, обучающиеся по такой методике, учатся читать и писать несколько позже — к 8–9 годам. Поэтому, если вы вдруг захотите перевести своего малыша из вальдорфской школы в обычную, это повлечет за собой очень много проблем. Качественное и обширное образование невозможно без слова «надо». Поэтому уровень образования в вальдорфской школе будет в большинстве случаев ниже, чем был бы в хорошей общеобразовательной школе. А ОГЭ и ЕГЭ сдавать всем... Ну, например, умный, но ленивый мальчик вряд ли достигнет большего в вальдорфской школе, чем в СОШ, ибо в обычной школе его будет заставлять работать учитель. © AlexAlpha / Pikabu

Карточки Глена Домана: заучивание вместо понимания

Врач-нейрофизиолог Гленн Доман призывал начинать развитие малыша буквально с рождения, поскольку, по его мнению, чем младше ребенок, тем легче его обучить. Специалист с восторгом встретил легендарную книгу о раннем развитии «После трех уже поздно» и в предисловии к англоязычному изданию назвал ее «одной из самых важных, написанных когда-то». Доман рекомендует проводить обучение с помощью карточек с картинками, словами или цифрами. В зависимости от тематики эти карточки раскладывают по категориям (например, в категорию «животные» входят кот, собака, корова и т. д.). Вначале достаточно просто показать картинку, а затем постепенно добавить информацию о том, что изображено или написано на карточке. Методика Домана стал довольно популярной у родителей. Но, по данным Американской академии педиатрии, она основана на упрощенной теории развития мозга и ее эффективность не подтверждается доказательной медициной. Методику раннего чтения специалисты тоже критикуют, в частности за то, что с помощью карточек дети не учатся читать слова, а просто зазубривают их.

«После трех уже поздно»: эмоциональное обкрадывание ребенка

По мнению автора книги «После трех уже поздно» Масару Ибуки, то, что взрослые осваивают с большим трудом, дети выучивают играючи. В течение первых трех лет жизни у ребенка самый высокий потенциал к обучению, и главное — не опоздать и вовремя ввести новый опыт. Только тот, кто рядом с ребенком изо дня в день, может распознать это «вовремя». Книга не дает четких практических инструментов, как заниматься развитием детей, но она отвечает на вопрос, зачем нужно ранее развитие. Многие специалисты сейчас говорят о вреде раннего обучения. Дело в том, что мозг должен быть готов к получению навыка, и если задача, которая предлагается малышу, слишком сложна, то происходит энергетическое и информационное обкрадывание. Это может сказаться на физическом состоянии ребенка и проявиться в склонности к частым заболеваниям, аллергическим явлениям, элементам логоневроза, дизартрии, тикам и навязчивым движениям. Помимо этого, Масару Ибука допускает телесные наказания, а именно шлепки. Сам он объясняет так: «Шлепки приемлемы до 2 лет, так как с 2 до 3 лет у ребенка начинает формироваться чувство собственного достоинства, с этого момента применять телесные наказания нельзя». Логику «надо начать пораньше, и тогда к 6 годам мы оторвемся от конкурентов, а к 17 у нас будет гений» я сравниваю с логикой садовода, который в условиях средней полосы России в феврале садит картошку в открытый грунт, с тем чтобы к июню у него уже был невиданный урожай. Все хорошо в свое время, и в обучении «раньше» не значит «лучше». © Ольга Писарик Live / Livejournal

Методика Никитиных

Борис и Лена Никитины буквально взорвали советскую педагогику своими новаторскими методами воспитания, опробованными на собственных детях. В основе их системы лежало внимание к физическому развитию: обязательное грудное вскармливание, закаливание, минимум лекарств, максимальный доступ к природе, спорт и физкультура с раннего возраста. Никитины с большим уважением относились к личности детей, всегда считались с их мнением. При этом они полагали, что развитием ребенка надо заниматься как можно раньше, а также как можно раньше прививать ему самостоятельность. Многие постулаты этой системы воспитания звучат довольно спорно, например экстремальное закаливание босиком на морозе — потенциально опасная практика. Но главными критиками Никитина стали сами Никитины. Почти через 30 лет в книге «Исповедь» Лена Алексеевна признала ошибку: «Когда нашему первенцу было года полтора, мы обучали его самостоятельности таким образом: если он попадал в трудное положение (упал или не мог что-то достать), мы не обращали на это внимания, не помогали ему, несмотря на все его слезы и вопли. Пусть сам учится выбираться из трудностей. И добивались успеха: малыш сам выбирался из затруднения. Когда подрос второй сын, мы с ним поступали так же. И вот однажды младший плачет от ушиба и испуга, а его трехлетний брат даже не смотрит в его сторону — точь-в-точь как мы, взрослые. Тут было просто равнодушие, безразличие к слезам брата. Это неприятно поразило меня. Тогда-то я и взглянула на себя, на нашу воспитательную меру со стороны и поняла, почему она подчас раздражает окружающих». Уделяя большое внимание интеллектуальному развитию, Никитин отдавал детей в школу сразу в старшие классы или переводил из класса в класс с опережением. Они не испытывали проблем с учебой, но разница в возрасте (от 1 до 3 лет) создавала сильное психологическое напряжение и негативно сказывалась на общении с одноклассниками. В итоге из младших Никитиных никто своих детей не отправлял в школу раньше.

А какую методику воспитания предпочитаете вы? Или, может, у вас есть свой подход?