40+ товаров с AliExpress на все случаи жизни, которые можно купить за ₽ 100 и даже меньше

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В одном из самых известных интернет-магазинов мира, гигантском AliExpress, количество наименований измеряется миллионами. Здесь продают все, от иголки до холодильника, но сориентироваться среди огромного количества разнообразных вещей бывает непросто, особенно если бюджет ограничен. Однако даже в пределах ₽ 100 можно найти действительно нужные и, что важно, качественные товары на все случаи жизни.