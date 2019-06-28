40+ товаров с AliExpress на все случаи жизни, которые можно купить за ₽ 100 и даже меньше
В одном из самых известных интернет-магазинов мира, гигантском AliExpress, количество наименований измеряется миллионами. Здесь продают все, от иголки до холодильника, но сориентироваться среди огромного количества разнообразных вещей бывает непросто, особенно если бюджет ограничен. Однако даже в пределах ₽ 100 можно найти действительно нужные и, что важно, качественные товары на все случаи жизни.
AdMe.ru исследовал просторы торговой площадки, чтобы найти полезные сокровища, за которые не придется отдавать крупные суммы.
Для дома
Удобная точилка для ножей на присоске
Одноразовое мыло
Замки, которые не позволят детям открыть ящик
Тканевые пакетики для заваривания чая
Пресс для чеснока
Цифровой термометр для мяса
Аэратор для смесителя, позволяющий экономить воду
Патрон-разделитель для ламп
Складная вешалка
Растягивающиеся силиконовые крышки
Чехол для унитаза из мягкой ткани
Красота и уход
Многоразовый атомайзер для духов, позволяющий оставить громоздкий флакон дома
Микростринги, позволяющие носить обтягивающую и открытую одежду
Силиконовые спонжи для макияжа
Карандаш для закрашивания седины
Бритва для ступней
Силиконовые вставки для обуви, защищающие от скольжения и натирания
Депилятор для лица, позволяющий захватывать даже мелкие волоски
Носочки, позволяющие носить туфли с открытым носом
Фиксатор большого пальца, позволяющий комфортно чувствовать себя даже в узкой обуви
Шапка для сушки феном. Подходит для укладок и горячих масок
Антицеллюлитный массажер с резиновыми валиками
Детские товары
Набор гибких термометров-полосок
Гироскопическая тарелка, которую невозможно опрокинуть
Успокаивающая игрушка с клипсой для пустышки
Рукавичка для режущихся зубов
Многоразовые подгузники
Домашние животные
Перчатка для вычесывания шерсти
Сетка для купания и ухода за кошками
Зонт для собак
Одежда и обувь
«Ленивые» шнурки, не требующие завязывания
Дышащие стельки для обуви
Охлаждающее полотенце для занятий спортом
Водонепроницаемые многоразовые чехлы для обуви
Термонаклейки для одежды
Противоскользящие наклейки на обувь
Разное
Магнитный держатель для телефона
Автомобильный ароматизатор в виде панды
«Дворники» для очков
Заглушки от пыли для разъемов ноутбука
Защитная оплетка для проводов
Водоотталкивающий чехол для рюкзака
Дорожные мини-упаковки для геля и шампуня
А что вам приглянулось из этого списка?
Фото на превью aliexpress