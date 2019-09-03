4 причины, почему злые языки до сих пор не смогли разлучить Дэвида и Викторию Бекхэм

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Семейному союзу Бекхэм недавно исполнилось 20 лет. За это время журналисты и народная молва разводили Викторию и Дэвида едва ли не ежегодно. Причин расставания, по мнению акул пера и их читателей, была масса: супружеская неверность, бытовые проблемы, разные взгляды на воспитание детей, раздельное проживание, да и просто где это видано, чтобы селебрити так долго были вместе? Тут явно что-то не так.

Редакция AdMe.ru верит в любовь, и поэтому решила раз и навсегда прояснить вопрос искренности отношений четы Бекхэм. А пока писался текст, мы нашли трогательное письмо взрослой Виктории себе — девчонке и добавили в качестве бонуса в конце статьи. Одного его, на наш взгляд, достаточно, чтобы понять: у пары все по-настоящему.

Будь Дэвид и Виктория Бекхэм нашими соотечественниками, то этим летом друзья и родственники сердечно поздравляли бы их пару с фарфоровой свадьбой и задаривали бы чашками, сувенирами и кофейными сервизами из одноименного материала. Но супруги — британцы, поэтому 20 лет со дня бракосочетания отметили не застольем с использованием разнокалиберного фарфора, а частной экскурсией в Версальский дворец.

«Самая удивительная прогулка по Версалю, да еще и в такой особенный день. Спасибо тем, кто сделал его незабываемым. Дворец — одно из самых красивых мест, которое я когда-либо видел», — написал Дэвид Бекхэм в своем инстаграме. А Виктория добавила: «Спасибо нашим близким и друзьям за то, что всегда поддерживали нас. Не могу поверить, что прошло 20 лет!»

История знакомства

Участницу Spice Girls Викторию Адамс в 1997 году представил симпатичному полузащитнику Manchester United ее продюсер Саймон Фуллер (Simon Fuller). При виде друг друга ребята засмущались и перебросились буквально парой слов, после чего Вики уехала, а Дэвид остался ругать себя за упущенный шанс, пишет в своей книге Posh & Becks британский журналист Эндрю Мортон (Andrew Morton). Posh (англ. «шикарная») — прозвище Виктории в Spice Girls, а Becks — сокращенный вариант фамилии Beckham, под которым Дэвида знают фанаты.

Дело в том, что футболист заприметил эффектную девушку еще несколько месяцев назад. Он отдыхал в одном из отелей Тбилиси после отборочных на чемпионат мира и со скуки включил телевизор. По музыкальному каналу как раз крутили новый клип «Say You’ll Be There» мегапопулярной тогда поп-группы Spice Girls, и одна из «перчинок» — хрупкая изящная брюнетка в черном комбинезоне — заинтересовала Дэвида настолько, что с тех пор он стал искать встречи с нею. Первый блин, как мы уже написали, вышел комом, поэтому, когда появилась новая возможность пообщаться с Вики, Дэвид не стал колебаться и сразу предложил поужинать вместе. В тот вечер у Виктории не было возможности остаться, но она дала футболисту свой номер телефона. Так начался их роман. В 1998 году пара объявила о помолвке.

За 2 десятка лет совместной жизни у четы Бекхэм накопилось достаточно поводов, чтобы прослыть сплоченной и состоявшейся семьей: 4 детей, общий бизнес и, конечно, трудности, которые пара преодолела с высоко поднятыми головами. Становится понятно: недоброжелателям нечем крыть, когда против них команда с таким набором преимуществ.

1. Сила характера и целеустремленность

Дэвид Бекхэм со своим отцом, Дэвидом Аланом Бекхэмом.

Родители Дэвида жили скромно: его отец работал монтажником кухонь, а мать — парикмахером. Бекхэм-старший был горячим фанатом команды Manchester United, и вся семья частенько ездила на матчи, чтобы вживую полюбоваться на игру «красных дьяволов». Когда Дэвиду исполнилось 7 лет, родители записали его на тренировочную программу на базе этого клуба. Талант и упорная работа привели юношу к победе: в 14 лет он подписал школьный контракт с футбольной академией Manchester United и уже в 21 год был признан лучшим молодым игроком сезона.

Виктория со своей матерью, Жаклин Адамс, и младшей сестрой Луизой.

К тому времени Виктория уже успела «прокачать» свою стойкость и выдержку. Она росла в состоятельной семье, но деньги родителей скорее помешали, чем помогли ей наладить контакт с одноклассниками. В средней школе она подвергалась травле, поэтому в старшей уже старалась не привлекать к себе внимания. Отец возил ее на занятия на Rolls-Royce, и Вики просила высадить ее подальше от школы, чтобы лишний раз не давать повод для насмешек.

2. Взаимная поддержка

И у Дэвида, и у Виктории было достаточно поводов, чтобы закалить свой характер. Когда пресса узнала об их романе, каждого накрыл огромный пласт зависти и хейтинга. Про Викторию говорили, что образ жизни, к которому она привыкла, развращает «надежду английского футбола», а про Дэвида — что он своей влюбленностью развалит Spice Girls. Потом случились чемпионат мира и матч Англия — Аргентина, где поддавшегося на провокации соперников Бекхэма удалили с поля, и это решило исход игры. Из национального героя Дэвид превратился в изгоя: его называли главным виновником проигрыша Manchester United и глупым мальчишкой. После матча он полетел прямиком в Нью-Йорк, где гастролировали Spice Girls.

Чемпионат мира по футболу, 1998 год. Дэвид Бекхэм получил красную карточку от рефери Кима Милтона Нильсена.

«Без Виктории я бы не пережил этого. Она ничего не сказала, а просто сильно меня обняла. На тот момент мы месяц уже как знали, что у нас будет первенец, и держали это в секрете. Мы были вместе, и поэтому я был уверен: мы со всем справимся», — цитирует Дэвида BBC News. Еще одним испытанием годы спустя стало предательство телохранителя супругов Бекхэм Марка Ниблетта (Mark Niblett). Он продал конфиденциальную информацию о них вышеупомянутому журналисту Эндрю Мортону, и тот на ее основе создал биографию Posh & Becks. Дэвид и Виктория подали в суд на Ниблетта, а с автором книги и издательством под руководством опытных юристов заключили мировое соглашение.

Марк Ниблетт, телохранитель семьи Бекхэм.

На этом трудности не закончились. Множество раз чета Бекхэм становилась объектом сплетен. Злые языки обвиняли Дэвида в супружеской неверности, приписывая ему в том числе и служебные романы. Издания пестрели броскими заголовками и публиковали интервью с девушками, утверждавшими, что именно с ними у футболиста были интрижки. Дэвид и Виктория говорят, что этот этап их семейной жизни стал для них тяжелым, но, к счастью, его удалось преодолеть.

Скандальные истории закончились судебными исками в отношении увлекшихся сплетнями газет, а еще подтолкнули Викторию к волевому решению: «Я поняла: единственное, что мне стоит сделать, — это ответить вызовом на вызов. Невозможно вечно прятаться дома. Так что я накрасилась и сказала себе: „Давай, вперед. Как на работу“. И мы с Дэвидом вышли, держась за руки».

3. Совместный бизнес

В 2007-м семья переехала из Европы в Америку: Дэвид — играть за Galaxy и развивать футбол, Виктория — строить карьеру в мире моды. Она оказалась несравнимо более сильным дизайнером, чем певицей. У Виктории и Дэвида сейчас равные доли в бизнесах друг друга (бренд одежды Victoria Beckham и футбольный клуб Inter Miami), а на детей зарегистрированы их собственные бренды. Когда журналисты в очередной раз попытались «развести» супругов, Дэвид прокомментировал это так: «Говорят, что мы вместе, потому что мы создали из семьи бренд. Нет, мы вместе, потому что мы любим друг друга и у нас 4 прекрасных детей».

4. Семейные ценности и общие дети

Дэвид Бекхэм с матерью Сандрой, сестрой Джоанн и отцом Дэвидом Бекхэмом — старшим на церемонии вручения премии PFA Awards в 2017 году.

Пока Виктория еще не познакомилась с Дэвидом, у нее были предубеждения против футболистов. Вики считала, что кроме мяча они способны интересоваться только девушками и алкоголем. Но первая встреча с Бекхэмом доказала ей, что стереотипы могут быть ложными. «Он был с мамой, папой и сестрой, в то время как другие ребята из его команды пили в баре. Я сразу почувствовала, что Дэвид — джентльмен и очень ориентирован на семью. Для меня это было важно, ведь я сама такая же», — цитирует ее интернет-издание WMagazine.

Сейчас у пары 3 сыновей — Бруклин, Ромео и Круз — и дочка Харпер. Несмотря на насыщенные рабочие графики, Виктория и Дэвид стараются максимально уделять им время — чего только стоит умилительное фото 3-летней давности, которое в личном инстаграме выложила Вики. На ней Дэвид прилежно шьет платьице для куклы своей дочери.

Бонус: письмо Виктории Бекхэм 18-летней себе

"Итак, о браке. Дорогая Виктория, наберись терпения. Прикуси свой язык. Будь всегда рядом. Оставайся загадочной и притягательной. И не распускай себя (по крайней мере причешись, почисти зубы, приведи в порядок брови, ведь ты же хочешь ему нравиться всегда).

Находите с Дэвидом время друг для друга, потому что если вы этого не сделаете, то с головой уйдете в воспитание детей. И не переставай видеть в нем человека, в которого ты когда-то влюбилась. Я должна тебя предупредить: настанут трудные времена. Люди начнут говорить ужасные вещи. Ты превратишься в посмешище. Каждый раз, когда ты включишь телевизор или раскроешь газету, будет ощущение, что тебя и твою семью пытаются уничтожить. Ты узнаешь, какими подлыми могут быть другие женщины. Кто-то сломался бы под таким давлением, но не ты. Используй это время, чтобы уединиться и сосредоточиться на работе, муже и детях. Даже если вдруг вы с Дэвидом захотите разного, то найдите силы услышать и поддержать друг друга. Это поможет вам сплотиться и вырасти. И поверь, оно того стоит".

20 лет брака в современных реалиях — большая редкость. А вам встречались семейные пары, которым смело можно давать звание «заслуженных супругов»?