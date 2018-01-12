30 правил поведения зимой, которые нужно соблюдать и взрослым, и детям
Кто-то не любит зиму, кто-то, наоборот, обожает, но каждому из нас не помешает вести себя так, чтобы получать от снежной и морозной погоды только радость.
AdMe.ru собрал правила безопасности для тех, кто не собирается впадать в спячку, а хочет наслаждаться зимой на полную катушку.
На дороге
- В дождь, снег и гололед тормозной путь машины увеличивается в несколько раз. Не переходите дорогу, не оценив обстановку, даже если вы на переходе и загорелся зеленый свет. Пропустите приближающуюся машину, даже если кажется, что она далеко.
- Носите светоотражающие элементы, они снижают вероятность ДТП на 85 %. Выбирайте браслеты, значки, наклейки, брелоки белого или желтого цветов, они самые яркие. Высота, на которой такие элементы лучше всего видны водителям, — 80–100 см над землей.
- Не ходите близко к дороге и не перебегайте ее, даже если это переход. Из-под колес машин могут вылетать мелкие камешки и осколки льда, а под снежно-водной кашей на дороге часто скрываются ямки и ухабы. Водитель, увидев их в последний момент, может попытаться их объехать, резко вывернув руль, и машину занесет.
- Особую внимательность нужно проявлять там, где машины разгоняются или тормозят: остановки, перекрестки, подъемы, спуски, выезды из дворов. В таких местах зимой образуется накат — отполированный слой льда. Водители часто не ожидают этого — они нажимают на газ, колеса в первый момент пробуксовывают, а потом машина резко срывается с места и может сбить неосторожного пешехода.
-
При переходе дороги не только держите ребенка за руку, но и придерживайте за верхнюю одежду — нередки случаи, когда из-за перчаток и варежек дети вырываются из рук взрослых и попадают под машину.
-
Одевайте ребенка в яркую одежду со светоотражающими элементами и без больших капюшонов, ограничивающих обзор.
На улице
- Перепад температур может превратить городские улицы в каток. Выбирайте зимнюю обувь на низком каблуке или без, с прорезиненной рельефной подошвой. Можно даже купить ледоступы — приспособление с двумя резиновыми петлями, которые надеваются на носок обуви и каблук, и небольшими шипами — они помогут не упасть (особенно это актуально для пожилых людей, которые при падении часто получают сложные переломы).
- Ходите по краю тротуара — там не так скользко, как в центре, да и сугробы ближе — если что, они смягчат падение.
- При ходьбе широко расставляйте ноги со слегка согнутыми коленями, идите чуть наклонившись вперед, мелкими скользящими шагами. Наступайте не на носок, а на всю подошву полностью. Не держите руки в карманах.
- Не носите одежду, сковывающую движения (узкие джинсы или юбки).
- Если вы почувствовали, что теряете равновесие, постарайтесь упасть набок, сгруппировавшись и прижав руки к бокам.
- Если падаете лицом вперед, подтяните руки к груди и согните, как при отжиманиях. Падение на прямые руки грозит переломом запястья.
- Если падаете назад, старайтесь не выставлять локти, это чревато локтевым переломом. Вместо этого прижмите подбородок к груди (это снизит риск удара затылком), ссутультесь, а руки расставьте максимально широко и постарайтесь «погасить» ими резкое падение.
На загородной прогулке
Считается, что обморожение можно получить только при высокой минусовой температуре. Но при сильном ветре и большой влажности отморозить уши, нос и пальцы можно, даже если температура выше нуля. Если вы собрались на долгую прогулку, подготовьтесь:
- Снимите украшения из металла, замените очки в металлической оправе на контактные линзы — на морозе они быстро остывают сами и охлаждают кожу, а кольца к тому же замедляют кровообращение.
- Чем больше на вас слоев одежды, тем лучше сохраняется тепло. Первый слой одежды должен плотно прилегать к телу. Если вы вспотели, хлопковая одежда высыхает медленно, и это может привести к переохлаждению. Лучше шерсть или синтетика.
- Перед выходом съешьте что-то калорийное — на морозе вы тратите больше энергии.
- Не пейте горячие напитки непосредственно перед выходом на улицу — это расширяет сосуды, тепло быстро теряется, и наступает переохлаждение.
- Нельзя пить и алкоголь — в состоянии опьянения сложнее определить, замерзли вы или нет, и вовремя начать согреваться.
- Не допускайте сильного перепада температур между домом и улицей. Оптимальная температура в квартире — 18–20 °С. Если температура выше, верхние дыхательные пути пересушиваются, с поверхности бронхов испаряется больше жидкости, и вы легче простужаетесь. Увлажняйте воздух — если нет увлажнителя, положите на батарею влажное полотенце.
- За час-полтора до выхода нанесите на лицо и руки защитный питательный крем.
- Не носите тесную обувь, ноги в ней легко замерзают.
- Вместо перчаток носите варежки, в них руки не замерзнут так быстро. Надевайте их в подъезде, а не на улице, чтобы сохранить больше тепла.
- Если вы отморозили нос, уши или пальцы, не засовывайте сразу под горячую воду, не растирайте снегом или спиртом. Согревайте их постепенно. Что делать при обморожении, подробнее читайте здесь.
На льду
Без особой необходимости по замерзшим поверхностям водоемов лучше не ходить, но если уж вы оказались на льду, соблюдайте следующие правила:
- Не проверяйте прочность льда ногой, лучше возьмите крепкую палку.
- Не выходите на лед в темноте, в дождь или метель.
- Не ходите по льду, покрытому снегом, — под ним могут быть трещины и провалы.
- Не ходите группой и не собирайтесь на одном участке льда, держитесь на расстоянии 5–6 метров друг от друга.
- Не выходите на лед, если пили алкоголь.
- Не ходите по льду рядом с кустами, деревьями, камышом — там лед может быть слабее.
- Обращайте внимание на цвет льда на замерзшем водоеме — голубоватый или зеленоватый лед — крепкий, прочность белого в 2 раза меньше, желтоватый, серый или матово-белый — ненадежный.
- Рюкзак повесьте на одно плечо, чтобы легко снять, если провалитесь.
- Если лед под вами затрещал, идти дальше нельзя. Нужно осторожно лечь и ползти обратно по своим следам или отойти скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и широко расставив их, чтобы распределить нагрузку.
О том, что делать, если вы провалились под лед, читайте здесь.
Иллюстратор Yekaterina Ragozina специально для AdMe.ru