30 правил поведения зимой, которые нужно соблюдать и взрослым, и детям

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Кто-то не любит зиму, кто-то, наоборот, обожает, но каждому из нас не помешает вести себя так, чтобы получать от снежной и морозной погоды только радость.

AdMe.ru собрал правила безопасности для тех, кто не собирается впадать в спячку, а хочет наслаждаться зимой на полную катушку.