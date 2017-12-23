30 семейных фотографий, на которых видно, что такое гены
«Копия дедушки» — иногда это не просто выражение. Почему у некоторых людей гораздо больше общего с дальними родственниками, нежели с родителями? Все дело в ДНК. Невозможно предсказать, гены какого из родственников достанутся будущему ребенку в большем количестве.
AdMe.ru собрал снимки людей, которые родились в разное время в одной семье, но благодаря генам выглядят как близнецы. И эти кадры красноречивее любого ДНК-теста.
«Мой друг в 2014 году и его отец в 1977 году. Им обоим по 20 лет»
Мама в 1980 году и дочь в 2014-м. На фото они одинакового возраста
«Я, мой отец и одна жилетка на двоих»
«Слева — моя мама со мной, а справа — я со своим сыном»
«Кажется, я немного похож на своего прапрадеда»
«Слева — моя жена, справа — моя дочь»
«Моя прабабушка в 1918 году и я в наши дни»
«Я со своим сыном и моя мама со мной»
«Я и отец. Отгадаете, кто где?»
Две сестры и их дочери. Вот только где чья дочь?
«Мой дедушка и я. Нам обоим 20 лет на этих фото»
«Моя прабабушка и я. Разница между фото — 80 лет»
«Слева — мой дед на базе в Антарктике, а справа — я»
«Я и моя бабушка»
Два друга 30 лет назад и их сыновья сегодня
«Я и моя 13-летняя дочь. Фото сделано в один день»
"Прабабушка Фанни из Польши в 1915 году и я сегодня
«Я и мой дедушка. Он всегда был тем еще хулиганом»
«Я и мой отец. Между фото разница в 29 лет»
«Говорят, я очень похожа на свою бабушку»
«Справа — мой друг, а слева — его отец в 1986 году»
«Слева — я, а справа — мой сын. Нам по 3 года»
«Мой отец и я. Очки одни и те же»
«Бабушка говорит, я очень похожа на ее сестру»
«Мой прадед и я. Разница между снимками — 100 лет»
«Моя бабушка и я, нам обеим по 20 лет»
«Я и дедушка. Говорят, мы как клоны»
«Моя мама и я, нам обеим 25 лет на этих фото»
«Мои брат (слева) и отец (справа)»
Внешность — не единственное, что достается нам по наследству. А на кого из родственников похожи вы?
Фото на превью devan820 / imgur