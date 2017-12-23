30 семейных фотографий, на которых видно, что такое гены

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«Копия дедушки» — иногда это не просто выражение. Почему у некоторых людей гораздо больше общего с дальними родственниками, нежели с родителями? Все дело в ДНК. Невозможно предсказать, гены какого из родственников достанутся будущему ребенку в большем количестве. AdMe.ru собрал снимки людей, которые родились в разное время в одной семье, но благодаря генам выглядят как близнецы. И эти кадры красноречивее любого ДНК-теста.

«Мой друг в 2014 году и его отец в 1977 году. Им обоим по 20 лет»

Мама в 1980 году и дочь в 2014-м. На фото они одинакового возраста

«Я, мой отец и одна жилетка на двоих»

«Слева — моя мама со мной, а справа — я со своим сыном»

«Кажется, я немного похож на своего прапрадеда»

«Слева — моя жена, справа — моя дочь»

«Моя прабабушка в 1918 году и я в наши дни»

«Я со своим сыном и моя мама со мной»

«Я и отец. Отгадаете, кто где?»

Две сестры и их дочери. Вот только где чья дочь?

«Мой дедушка и я. Нам обоим 20 лет на этих фото»

«Моя прабабушка и я. Разница между фото — 80 лет»

«Слева — мой дед на базе в Антарктике, а справа — я»

«Я и моя бабушка»

Два друга 30 лет назад и их сыновья сегодня

«Я и моя 13-летняя дочь. Фото сделано в один день»

"Прабабушка Фанни из Польши в 1915 году и я сегодня

«Я и мой дедушка. Он всегда был тем еще хулиганом»

«Я и мой отец. Между фото разница в 29 лет»

«Говорят, я очень похожа на свою бабушку»

«Справа — мой друг, а слева — его отец в 1986 году»

«Слева — я, а справа — мой сын. Нам по 3 года»

«Мой отец и я. Очки одни и те же»

«Бабушка говорит, я очень похожа на ее сестру»

«Мой прадед и я. Разница между снимками — 100 лет»

«Моя бабушка и я, нам обеим по 20 лет»

«Я и дедушка. Говорят, мы как клоны»

«Моя мама и я, нам обеим 25 лет на этих фото»

«Мои брат (слева) и отец (справа)»

Внешность — не единственное, что достается нам по наследству. А на кого из родственников похожи вы?