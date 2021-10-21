30+ детей знаменитостей, жизнь которых с колыбели волнует публику
К детям известных людей приковано внимание публики и прессы буквально с самого рождения. Об их появлении на свет пишут таблоиды, за их взрослением следят миллионы подписчиков родителей в интернете. Многих волнует: какими же вырастут сын или дочь у той или иной звездной пары. Кстати, согласно недавнему исследованию, вероятность того, что ребенок будет одаренным, повышается, если его родители талантливы.
Мы в AdMe.ru заинтригованы результатами исследования ученых, а потому решили посмотреть на детей знаменитых людей, пока они еще не достигли профессиональной планки своих родителей. Можно ли сейчас в них разглядеть талант будущих моделей, актеров или музыкантов?
Денис Клявер с сыном Тимофеем
Юлия Волкова с дочерью Викторией
Дочери Леонида Агутина Полина и Елизавета-Мария
Ирина Пегова с дочерью Татьяной
Юлия Барановская с дочерью Яной, сыновьями Артемом и Арсением
Анжелика Агурбаш со старшим сыном Никитой
Дана Борисова с дочерью Полиной
Дочь Сергея Бодрова — младшего Ольга
Тутта Ларсен с сыновьями Лукой и Иваном и дочерью Марфой
Алена Свиридова с сыном Григорием
Мария Миронова и ее сын Андрей
Светлана Лобода с 10-летней дочерью Евангелиной Левандовской
Наталья Подольская с сыновьями Артемием и Иваном
Ксения Бородина с дочерьми Марусей и Теоной
Джиган и Оксана Самойлова с дочерьми Ариелой и Леей
Лена Катина с сыном Александром
Наталья Водянова с дочерью Невой
Алла Довлатова с дочерью Марией
Жанна Бадоева с дочерью Лолитой
Игорь Николаев с дочерью Вероникой
Андрей Григорьев-Аполлонов с сыном Артемием
Пелагея с дочерью Таисией
Регина Тодоренко с сыном Михаилом
Прилучные Павел и его 5-летняя дочь Мия
Чей звездный ребенок больше всех похож на своего знаменитого родителя?
Фото на превью PhotoXPress / East News, Море волнуется раз / Plan 9
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