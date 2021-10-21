30+ детей знаменитостей, жизнь которых с колыбели волнует публику

К детям известных людей приковано внимание публики и прессы буквально с самого рождения. Об их появлении на свет пишут таблоиды, за их взрослением следят миллионы подписчиков родителей в интернете. Многих волнует: какими же вырастут сын или дочь у той или иной звездной пары. Кстати, согласно недавнему исследованию, вероятность того, что ребенок будет одаренным, повышается, если его родители талантливы.

Мы в AdMe.ru заинтригованы результатами исследования ученых, а потому решили посмотреть на детей знаменитых людей, пока они еще не достигли профессиональной планки своих родителей. Можно ли сейчас в них разглядеть талант будущих моделей, актеров или музыкантов?

Денис Клявер с сыном Тимофеем

Юлия Волкова с дочерью Викторией

Дочери Леонида Агутина Полина и Елизавета-Мария

Ирина Пегова с дочерью Татьяной

Юлия Барановская с дочерью Яной, сыновьями Артемом и Арсением

Анжелика Агурбаш со старшим сыном Никитой

Дана Борисова с дочерью Полиной

Дочь Сергея Бодрова — младшего Ольга

Тутта Ларсен с сыновьями Лукой и Иваном и дочерью Марфой

Алена Свиридова с сыном Григорием

Мария Миронова и ее сын Андрей

Светлана Лобода с 10-летней дочерью Евангелиной Левандовской

Наталья Подольская с сыновьями Артемием и Иваном

Ксения Бородина с дочерьми Марусей и Теоной

Джиган и Оксана Самойлова с дочерьми Ариелой и Леей

Лена Катина с сыном Александром

Наталья Водянова с дочерью Невой

Алла Довлатова с дочерью Марией

Жанна Бадоева с дочерью Лолитой

Игорь Николаев с дочерью Вероникой

Андрей Григорьев-Аполлонов с сыном Артемием

Пелагея с дочерью Таисией

Регина Тодоренко с сыном Михаилом

Прилучные Павел и его 5-летняя дочь Мия