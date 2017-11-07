30 фотографий, которые доказывают, что идеальных родителей не бывает

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Каждый старается подарить своим детям как можно больше внимания и заботы. Мы в AdMe.ru знаем, что быть родителем — тяжкий труд и даже у самых ответственных случаются курьезные провалы. В самом конце статьи вас ждет бонус, который доказывает, что взрослые — это просто большие дети.

«Моя подруга пошла с детьми в зоопарк, и все было в порядке, пока ей не сказали: „Мэм, на вашем ребенке сидит лемур!“»

«Клянусь, мы хорошие родители!»

«Купила сыну свитер и отправила его в детский сад. Воспитательница открыла мне глаза на поступок Санта-Клауса»

«Я бросала в открытое окно шелуху от семечек, а потом посмотрела на дочь»

В представлении папы все должно было быть по-другому

«Вместо пожарных станций и больниц моему 8-летнему сыну нравится строить бары с нетрезвыми посетителями»

«Моя подруга сделала несколько кадров, и только дома мы увидели, что происходит на заднем плане»

«Я был уверен, что мы опытные путешественники и ответственные родители»

Решил поужинать с дочерью

На отдыхе труднее всего следить за детьми

Надеюсь, ребенок ничего не заметит

«Я намазалась автозагаром и прикоснулась к ребенку, теперь у него одна щека загорелая»

«Решила, что дети уже взрослые и им можно доверить фломастеры»

Когда не хочется выбирать между хобби и родительским долгом

«Зажгла свечи на торте и случайно прикоснулась к ребенку зажигалкой»

У детей свои способы привлечения внимания

«Когда так радуешься, что успела сделать все домашние дела, и забываешь уложить ребенка спать»

«Попросила мужа подержать двух детей для семейного фото»

Когда очень хочется поиграть, но никак не можешь рассчитать свои силы

Папам тоже достается

Купили новую игрушку для всей семьи, о таком в инструкции не писали

Когда мама заболела и ребенка одевает папа

Забыл один носок — пустяки! Этот папа забыл про юбку

А этот перепутал джинсы своей жены и решил, что они принадлежат сыну

Кадр отличный... Лишь бы мама его не увидела

Детям никогда не нравятся эти фокусы с масками

me as a parent pic.twitter.com/f9LO9DFP6t — Troll scientist (@OfficialTrolls) January 24, 2016

Вот они, родители года

Именно так выглядят отцы нового поколения

Бонус: иногда родители бывают сами как дети — привязали рождественское дерево на крыше автомобиля и только потом поняли, что теперь мы не можем открыть двери