3 причины, по которым родители не должны делать уроки вместе с ребенком

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Многие родители считают, что, если не контролировать выполнение «домашки», ребенок будет учиться хуже. Но исследователи из университетов Остина и Дьюка (США) доказали, что это не так. Они 30 лет собирали данные о том, как вовлеченность мам и пап в процесс обучения влияет на оценки. Оказалось, что родительская помощь в младших классах бесполезна, а в средней школе и вовсе негативно влияет на результаты экзаменационных тестов.

AdMe.ru рассказывает о том, почему за уроки должен отвечать сам ребенок, а не его родители.

1. Ребенок теряет мотивацию к учебе

По результатам исследования, чем больше родители вовлечены в выполнение домашних заданий, тем меньше ребенку хочется учиться. Самая низкая мотивация у тех детей, родители которых сидят рядом с ними, подсказывают, контролируют или даже сами делают за них уроки. А вот школьники, на которых не «давят» родители, учатся охотнее. Попытайтесь ослабить контроль и помогайте, только если ребенок сам попросит вас об этом. В таком случае объясните ему то, что непонятно, но не делайте задание вместо него. Если ребенок терпеть не может домашние задания, психолог Людмила Петрановская советует не заставлять, а «присоединиться» к нему в его эмоциях: признать его право не хотеть пересказывать параграф из скучного учебника или писать одну и ту же букву 10 строк подряд. А потом научить «глотать лягушку» (справляться с трудными и неприятными делами) — например, рассказать, как делаете это вы сами.

2. Ребенок не учится ответственности

Заставляя ребенка садиться за уроки, контролируя их выполнение и наказывая за плохие оценки, вы берете ответственность за учебу на себя, а значит, снимаете ее с ребенка. И пока вы стоите у него над душой, он не захочет взять эту ответственность сам. По мнению Людмилы Петрановской, воспитывая ребенка методом кнута и пряника, мы оказываем ему медвежью услугу, ведь во взрослой жизни вместо наград и наказаний — естественные последствия наших действий. Если мы будем плохо работать, нас уволят, а если будем есть одни чипсы, наше здоровье испортится. Позвольте последствиям наступить. Забыл, что задали нарисовать рисунок? Значит, придется сделать это вместо игр на компьютере. Не выучил уроки? Разбирайся с учителем сам. Умение отвечать за свои поступки и распределять свои силы и время для будущего точно важнее, чем умение четко выполнять чужие команды.

3. Ухудшаются отношения между родителями и детьми

«Уроки сделаны. Мать охрипла. Дочь оглохла. Соседи выучили наизусть. Собака пересказала», — все помнят эту шутку, но, когда дело доходит до домашних заданий, становится не до смеха. Вместо того чтобы контролировать решение каждой задачки, психологи советуют выстраивать доверительные отношения со своим школьником и проводить больше качественного времени вместе: читать вслух, обсуждать то, что происходит в науке и в мире, находить новые интересные занятия. Если для вас неприемлемы никакие другие оценки, кроме пятерок, спросите себя, в чем причина такого категоричного отношения. В семье, где двойка может стать причиной скандала, дети не чувствуют, что любимы независимо от их успехов и провалов. Психолог Михаил Лабковский утверждает, что учеба — личное дело ребенка, а дело родителей — безусловная любовь. А любовь важнее, чем оценки, правда?