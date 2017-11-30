27 снимков, иронию которых поймет каждый, у кого есть брат или сестра

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Изобретательность наших братьев или сестер не знает границ, когда дело касается розыгрышей. И это отлично! Ведь это те люди, которым не только прощаешь все их шалости, но и ждешь с нетерпением новых. Редакция AdMe.ru предлагает насладиться подборкой, в которой собраны искрометные шутки от самых близких нам людей. И кстати, здесь вы точно найдете идеи для вдохновения.

«Мой брат ненавидит Николаса Кейджа. Сегодня мои розыгрыши вышли на новый уровень: более 1 000 фотографий актера по всему дому»

«Брат отправился в путешествие с друзьями. И это единственная чертова фотография, которую он мне прислал»

«Всегда говорил брату, что тот одевается как 5-летний ребенок, а в ответ получал гневное отрицание. Вчера он скинул мне эту фотографию»

«Брат попросил последить за его домом несколько дней. Надеюсь, ему понравится мой импровизированный алтарь Терри Крюсу»

Вот так выглядит любимый пес, когда остается под присмотром брата хозяина

Быть старшим братом — дарить только крутые подарки. Быть младшим братом — дарить подарки, на которые хватает денег

«По просьбе мамы взяла младшего брата с собой на прогулку. Если что, он в левом углу. И да, он точно не вписывается в нашу компанию»

«По всей видимости, мой брат, которому ампутировали ногу, не в восторге от своего рождественского подарка»

«Брат прислал по почте картофелину... опять»

Почти уронил новорожденного ребенка сестры. У молодой мамы отличная выдержка

52 кукурузных чипса на голове спящего брата. Надеемся, в будущем этот малыш оценит все приложенные для этого усилия

«Сестра попросила доставить ее пса из Далласа в Остин. Прислал ей эту фотку и сказал, что мы в пути»

Когда старший брат учится вождению, то нужно всем видом показать ему свою поддержку... или нет

Месть — это блюдо, которое подают холодным

«Подменил фото моей сестры портретом Владимира Путина, до того как все родственники соберутся на праздничный ужин. Пока никто ничего не заметил»

«Мой первый подарок младшему брату на Рождество»

«Сестра выкинула свои оценки за полугодие в мусорный бак, но мама нашла их. Эти разборки — лучшее, что могло случиться после моего долгого отсутствия дома»

«Немного изменил школьное фото своей сестры. Теперь она напоминает Шерил Ли еще больше»

«Сестра со своим парнем завтра отправляются в нашу семейную хижину, чтобы провести там выходные. Оставил для них небольшой сюрприз»

«Дразню сестру фотками с вечеринки, которую устроил дома в отсутствие родителей. Она прислала ответ. Это наш папа»

Когда просишь сестру или брата выбрать торт на свое усмотрение

«Почти 4 месяца наша сестра скрывала, что у нее есть парень. Сегодня вечером мы впервые познакомимся с ним, и специально для этого случая нам пришлось выбрать свои лучшие наряды»

«Недавно сестра поменяла прическу. Она знает, что я терпеть не могу отрезанные волосы, поэтому я натыкаюсь на них в самых неожиданных местах»

«Мы с братом принарядились, чтобы поприветствовать новорожденных племянников. Главное — произвести должное впечатление. Особенно при первой встрече»

«Вот так моя дочь провожает своего брата в школу»

«Моя 13-летняя сестра думает, что это смешно»

«Брат прислал фото с моей дочерью»

И даже несмотря на те козни, которые устраивают нам наши братья и сестры, мы продолжаем любить их так же сильно, как и они нас. А какими способами вы разыгрывали ваших членов семьи? Делитесь в комментариях!