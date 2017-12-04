28 крутых родителей, научившихся не париться по пустякам

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Быть родителем — это сложно и чертовски ответственно. Но папы и мамы тоже люди, а значит, они тоже могут косячить и подходить к проблемам с чувством юмора. А иногда они просто поражают нас своей находчивостью. AdMe.ru собрал 28 фотографий замечательных родителей, которые предпочитают не париться. С некоторых из них хочется взять пример и наконец-то позволить себе немного расслабиться.

Когда родители инженеры

И вообще очень находчивые люди

«Клянусь вам, на самом деле мы отличные родители!»

Как мы видим это в рекламе и как это выглядит в реальной жизни

Эквилибрист

Взяла дочку с собой в ресторан и отвернулась всего на секунду

— Пап, ты оставишь мне немного места на стуле? — Конечно, дочка

Я сказал папе, что хочу быть ухом на Хеллоуин. Без проблем!

Вот это реакция!

Родители моей жены сделали для нее крутой рождественский носок

И премия «Родители года» присуждается этой парочке

Мне 28 лет, и я живу с родителями. Вот что они подарили мне на Рождество в этом году

Я просто хотел научить сына плавать

Мои родители жуткие домоседы, но недавно они прислали мне вот это фото из путешествия

Только что надели на нее новое платье

Купила чехол для смартфона в интернет-магазине. Оказалось, что он не подходит для моей модели телефона, поэтому я отдала его папе

Не доглядели

Сынок, я держу тебя!

Моя мама была слегка навеселе, поэтому решила расставить картофелины по размеру

Мне 24, я живу с родителями. Вот мой подарок на Рождество. Кажется, они на что-то намекают

Мой папа наконец узнал о моей татуировке. И вот его реакция

Я думала, что купила клевый свитер сыну на Рождество, пока его учительница не объяснила мне, что делает Санта на рисунке

9-часовой перелет в Будапешт. Никаких проблем, мы опытные родители-путешественники

Мой папа смотрел на меня вот так 5 минут, пока я не увидела его тарелку

Подруга пошла с дочерью в зоопарк и немного отвлеклась

Отец не успел купить шарики мне на день рождения, так что подарил мне вот это. Он работает в сфере стоматологии

Как-то раз мой папа напился и решил научить собаку кататься на велосипеде

Ни один ребенок не пострадал в ходе этой фотосессии. Серьезно, это просто эмоциональный кадр