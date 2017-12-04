28 крутых родителей, научившихся не париться по пустякам
Быть родителем — это сложно и чертовски ответственно. Но папы и мамы тоже люди, а значит, они тоже могут косячить и подходить к проблемам с чувством юмора. А иногда они просто поражают нас своей находчивостью.
AdMe.ru собрал 28 фотографий замечательных родителей, которые предпочитают не париться. С некоторых из них хочется взять пример и наконец-то позволить себе немного расслабиться.
Когда родители инженеры
И вообще очень находчивые люди
«Клянусь вам, на самом деле мы отличные родители!»
Как мы видим это в рекламе и как это выглядит в реальной жизни
Эквилибрист
Взяла дочку с собой в ресторан и отвернулась всего на секунду
— Пап, ты оставишь мне немного места на стуле?
— Конечно, дочка
Я сказал папе, что хочу быть ухом на Хеллоуин. Без проблем!
Вот это реакция!
Родители моей жены сделали для нее крутой рождественский носок
И премия «Родители года» присуждается этой парочке
Мне 28 лет, и я живу с родителями. Вот что они подарили мне на Рождество в этом году
Я просто хотел научить сына плавать
Мои родители жуткие домоседы, но недавно они прислали мне вот это фото из путешествия
Только что надели на нее новое платье
Купила чехол для смартфона в интернет-магазине. Оказалось, что он не подходит для моей модели телефона, поэтому я отдала его папе
Не доглядели
Сынок, я держу тебя!
Моя мама была слегка навеселе, поэтому решила расставить картофелины по размеру
Мне 24, я живу с родителями. Вот мой подарок на Рождество. Кажется, они на что-то намекают
Мой папа наконец узнал о моей татуировке. И вот его реакция
Я думала, что купила клевый свитер сыну на Рождество, пока его учительница не объяснила мне, что делает Санта на рисунке
9-часовой перелет в Будапешт. Никаких проблем, мы опытные родители-путешественники
Мой папа смотрел на меня вот так 5 минут, пока я не увидела его тарелку
Подруга пошла с дочерью в зоопарк и немного отвлеклась
Отец не успел купить шарики мне на день рождения, так что подарил мне вот это. Он работает в сфере стоматологии
Как-то раз мой папа напился и решил научить собаку кататься на велосипеде
Ни один ребенок не пострадал в ходе этой фотосессии. Серьезно, это просто эмоциональный кадр
Фото на превью teenagepuppy / twitter.com