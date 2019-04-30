28 фото наших бабушек в молодости, от красоты которых захватывает дух

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У наших бабушек не было такого огромного выбора одежды и косметики, они не пользовались фотошопом и фильтрами для фотографий, они не ходили по спа-салонам и не делали инъекции, как современные звезды. Однако это вовсе не мешало им быть настолько красивыми, что даже в наши дни от их внешности просто захватывает дух.

В эту подборку AdMe.ru вошли фотографии, глядя на которые вам тоже захочется поскорее отыскать снимки своих любимых бабушек в молодости.

1. «День свадьбы моей бабушки в 1945-м. Ей здесь 18 лет»

2. «Моя красивая бабушка. Ей исполнится 99 лет в это воскресенье»

3. «Моя прабабушка позирует на фоне водопада в 1960-м»

4. «Моя бабушка была еще той чертовкой в 1940 году»

5. «Моя бабушка 47 лет назад»

6. «Моя великолепная бабушка в 1950-е. Выглядит очень изысканно»

7. «Моя бабушка в конце 1950-х — начале 1960-х годов. Приблизительно в то время, когда она ходила на свидание с Джорджем Карлином, когда он был всего лишь диджеем из Шривпорта»

8. «Моя бабушка со своей собакой Бэмбэм, 1960-е или 1970-е годы»

9. «Моя покойная прабабушка, 1961 год»

10. «Моя немецкая бабушка, 1940 год»

11. «Когда моя бабушка была молодой, она работала моделью. Здесь ей 22 года»

12. «Моя бабушка во Вьетнаме, приблизительно 1950 год»

13. «Моя бабушка в голландских дюнах, лето 1954 года»

14. «Любимое фото моей бабушки. Она только что окончила школу медсестер, примерно 1956 год»

15. «Моя бабушка, 1940 год»

16. «Бабушка на свидании с моим дедушкой в ​​1945 году. Она сама шила свои платья!»

17. «Моя бабушка Мария Тереза ​​Карризо, 1963 год. Известная международная балерина и основательница Национального университета Куйо в Аргентине»

18. «Моя бабушка в середине 1970-х годов. Она познакомилась с моим дедушкой, когда работала моделью и актрисой в Испании. Когда они встретились, она была замужем за матадором. Я всегда думала, что на этом фото она выглядит как девушка Бонда»

19. «Моя красивая бабушка, 1964 год»

20. «У моей бабушки была такая великолепная улыбка, 1950-е годы»

21. «Моя бабушка сделала это фото, чтобы отправить моему деду, когда тот находился за границей во время Второй мировой войны, 1940 год»

22. «Моя бабушка позирует в свадебном платье от Christian Dior в 1940-х годах»

23. «В 1945 году моя 26-летняя бабушка выглядела так, словно она была знаменитостью. Хотя на самом деле нет»

24. «Моя бабушка, приблизительно 1960 год»

25. «Моя великолепная бабушка в 1940-х годах»

26. «Фото моей бабушки, позирующей со своим корги, 1970 год»

27. «Моя прекрасная 17-летняя бабушка выходит на танцпол в 1956 году»

28. «Моя бабушка в 18 лет демонстрирует платье ручной работы, 1949 год»

А у вас сохранились старые фото ваших бабушек? Поделитесь снимками в комментариях.