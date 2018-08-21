27 фото, которые демонстрируют обратную сторону жизни с детьми

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Дети — цветы жизни. Но букет из таких «цветов» требует особого ухода. Кто-то считает, что это сплошное развлечение, но вот герои нашей статьи, напротив, готовы поделиться с вами суровой реальностью маминых и папиных дней. Поверьте, собирать лего не всегда так легко, как кажется, а одно неверное движение родителя с мороженым может привести к непредсказуемым последствиям.

AdMe.ru постарался показать всю подноготную жизни родителей с детьми без прикрас.

«Оставила сегодня с мужем ребенка, который сразу просыпается, если убрать руку. Вот что он мне прислал. Сижу и думаю: я живу с гением или с идиотом?»

Когда ребенок — это еще и личный фотограф

«Вот что случается, когда я прошу младшего брата присмотреть за моим ребенком»

Иногда родители ждут начала занятий в твоей школе больше, чем ты ждал каникул

Когда ребенок задает слишком много лишних вопросов

Родительское 1 сентября выглядит вот так

«Они взяли световые мечи вместо сухой одежды с собой на воду. И да, они плыли весь путь к плоту со световыми мечами. А ты даже и не знал, на что способны твои дети»

Когда дети уже слишком взрослые для родительских забав

«Так выглядит съеденное яблоко в понимании моего сына»

«Обнаружил, что жена отключилась во время игры в лего с нашим сыном»

Когда ты идеальный отец, но футбол сам себя не посмотрит

«Похоже, что они нашли друг друга: мой годовалый сын и его 92-летняя бабушка»

«Мой сын действительно любит „Леголенд“»

Когда твоя любимая поза для сна уже не такая любимая

Порой привычки формируются с детства

«Как только мы вошли в банк, она побежала и легла на пол. Оказывается, в детский сад завезли черные маты, на которых можно лежать»

«Когда я был маленьким, упал в кучу коровьего навоза. И первое, что сделала мама, — сфотографировала. Некоторые вещи никогда не меняются»

«А так выглядит замена туалетной бумаги, совершенная ленивым подростком»

«Сказал своим маленьким детям расставить бумагу под раковиной... В следующий раз, пожалуй, буду более конкретным»

Когда серьезный мужчина становится папой, он выглядит вот так

Порой выход только один

Коротко о буднях новоиспеченной матери

Когда родители идут на радикальные меры

«Мне показалось милым, когда она, играя, говорила в вентиляционную трубу. Теперь я боюсь, что ей кто-то отвечает»

«Я просто открыл его мороженое не с той стороны»

«Когда устал готовить бутылочки среди ночи»

Так выглядит адская смесь родительской заботы и лени: ключ от домофона на палочке