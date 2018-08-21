27 фото, которые демонстрируют обратную сторону жизни с детьми
Дети — цветы жизни. Но букет из таких «цветов» требует особого ухода. Кто-то считает, что это сплошное развлечение, но вот герои нашей статьи, напротив, готовы поделиться с вами суровой реальностью маминых и папиных дней. Поверьте, собирать лего не всегда так легко, как кажется, а одно неверное движение родителя с мороженым может привести к непредсказуемым последствиям.
AdMe.ru постарался показать всю подноготную жизни родителей с детьми без прикрас.
«Оставила сегодня с мужем ребенка, который сразу просыпается, если убрать руку. Вот что он мне прислал. Сижу и думаю: я живу с гением или с идиотом?»
Когда ребенок — это еще и личный фотограф
«Вот что случается, когда я прошу младшего брата присмотреть за моим ребенком»
Иногда родители ждут начала занятий в твоей школе больше, чем ты ждал каникул
Когда ребенок задает слишком много лишних вопросов
Родительское 1 сентября выглядит вот так
«Они взяли световые мечи вместо сухой одежды с собой на воду. И да, они плыли весь путь к плоту со световыми мечами. А ты даже и не знал, на что способны твои дети»
Когда дети уже слишком взрослые для родительских забав
«Так выглядит съеденное яблоко в понимании моего сына»
«Обнаружил, что жена отключилась во время игры в лего с нашим сыном»
Когда ты идеальный отец, но футбол сам себя не посмотрит
«Похоже, что они нашли друг друга: мой годовалый сын и его 92-летняя бабушка»
«Мой сын действительно любит „Леголенд“»
Когда твоя любимая поза для сна уже не такая любимая
Порой привычки формируются с детства
«Как только мы вошли в банк, она побежала и легла на пол. Оказывается, в детский сад завезли черные маты, на которых можно лежать»
«Когда я был маленьким, упал в кучу коровьего навоза. И первое, что сделала мама, — сфотографировала. Некоторые вещи никогда не меняются»
«А так выглядит замена туалетной бумаги, совершенная ленивым подростком»
«Сказал своим маленьким детям расставить бумагу под раковиной... В следующий раз, пожалуй, буду более конкретным»
Когда серьезный мужчина становится папой, он выглядит вот так
Порой выход только один
Коротко о буднях новоиспеченной матери
Когда родители идут на радикальные меры
«Мне показалось милым, когда она, играя, говорила в вентиляционную трубу. Теперь я боюсь, что ей кто-то отвечает»
«Я просто открыл его мороженое не с той стороны»
«Когда устал готовить бутылочки среди ночи»
Так выглядит адская смесь родительской заботы и лени: ключ от домофона на палочке
А с какими неожиданностями в родительских буднях сталкиваетесь вы?