26 причин отказа детей от еды, которые взрывают мозг родителей

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Всем известно, что накормить ребенка — та еще задачка. Иногда причины отказа от самой обычной и любимой еды настолько невероятны, что ставят взрослых в тупик. AdMe.ru собрал для вас самые забавные примеры детской логики, которыми делятся самые неунывающие родители в мире.

Моя дочь не стала есть это яблоко, потому что оно напоминает ей о Белоснежке

Ребенок не стал это есть, потому что этому маффину явно нужен доктор

Он не может есть эту чипсу, потому что она сломана. Я тоже не могу ее съесть, потому что она не моя. Круг замкнулся.

Мой ребенок не стал есть эти вишни, потому что я удалила из них все косточки и теперь они стали оливками

Мой ребенок не может доесть печенье, потому что это не «Орео». Никто и не говорил, что это «Орео». Он плачет. Собирается толпа. Высылайте помощь

Мой ребенок не может есть «сломанный» виноград, потому что это может сломать и его тоже

Мой ребенок не может есть такое милое печенье. Пришлось заморозить эту «милашку», чтобы сын смог иногда ее навещать

Моя дочь отказалась это есть, потому что мороженое тает и мармеладные мишки в нем тонут

Мой ребенок не стал есть этот рататуй, потому что его приготовила не крыса

Мой ребенок не может есть эти макароны, потому что ракушки должны жить в океане. И никто не должен их есть

Тост облизан. Хлопья слишком блестящие. Йогурт похож на замороженные леденцы. Черника странного размера. Похоже, что главная цель моего ребенка — лишить меня желания жить

Мой ребенок не стал это есть, потому что пицца не может быть квадратной

Моя дочь попросила заменить это на куриные наггетсы, потому что она вегетарианка

Моя дочь не стала это есть, и мне пришлось съесть все самой. Спустя час она потребовала свои вафли обратно и рыдала как фанат One Direction, узнавший об уходе Зейна Малика

Моя 5-летняя дочь не может есть этот пирог, потому что он слишком прекрасен

Мой сын отказался есть безголовых медведей, хотя именно он откусил все эти маленькие печенюшные головы

Моя 5-летняя дочь не стала есть десерт, потому что я заставила ее поделиться с братом. А она «просто не может этого сделать»

Мой ребенок не стал есть малину из-за «отвратительных» волосков. Ему 15

Моя дочь не стала есть свой завтрак, потому что чашка слишком полная. Полная чего? Волшебства?!

Мой сын не стал есть этот сыр, потому что его точно грызла мышь

Мой сын отказался есть пирог, на котором расколота глазурь. Ему недавно исполнилось 17!

Мой ребенок не стал есть изюм из пакета, потому что он хотел есть из коробки

Мой ребенок не стал есть этот банан, потому что его очистил не папа

Мой ребенок не стал это есть, потому что это приготовлено не из пиццы

Мой ребенок не стал это есть, потому что все это выглядит слишком забавно

Мой ребенок отказался есть этот поджаренный сэндвич с сыром, потому что у него есть «хвост». А животных он не ест