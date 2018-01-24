26 детей, без которых родителям явно было бы скучно

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Быть родителем — миссия не только благородная, но и очень смешная. Хотя бы потому, что дети — бесконечный источник веселья. AdMe.ru собрал 26 доказательств того, что малыши — это те еще юмористы. А в конце статьи вас ждет бонус о том, что с папой даже самые обычные занятия превращаются в целое приключение.

«Сын надел плащ Бэтмена в зоопарк. Павлин принял это как вызов»

«Мой муж явно наслаждался этой поездкой на аттракционе больше, чем наша дочь»

«Секрет крутого фото: сказала ему, что памятник падает»

«Детям разрешили не спать всю ночь. Они счастливы»

«Сказал сыну поиграть на улице»

Открытка на день рождения

«Мой сын относится к своей игре в супергероя слишком серьезно»

«Моя дочь в процессе осознания, что езда на велосипеде требует практики»

«Сын кормит крекерами свою игрушечную собаку, пока его настоящая собака сидит за окном»

«Дочь назвала меня обманщиком, когда я сказал ей, что это телефон»

«Купили для нашего щенка большую лежанку. Я переживал, что кошки отберут ее»

«Моя дочь убеждена, что на фото запечатлена она. Бонус: на заднем плане — мой сын»

«Мой сын не ожидал быть застуканным за просмотром мультиков в 3 часа ночи»

«Когда мы отвозили к ветеринару нашу кошку, сын решил, что его динозавр тоже болен, и тогда врач сделал игрушке рентген»

«Сестра наконец получила фотографии со сьемок баскетбольной команды ее дочки»

Ничего особенного, просто парень, выгуливающий своего пса в костюме астронавта

«Сын наконец-то осознал весь потенциал своего миниатюрного кресла-шезлонга»

В душе каждого из нас живет такой мальчик

Джекпот

Мастер по игре в прятки

Как развлечь детей в супермаркете

«Я вышел из магазина и увидел мальчика, лежащего без движения на земле. На вопрос, все ли в порядке, его отец ответил, что сын просто расстроен, что его перчатки сочетаются с курткой»

«Попросила своего маленького сына покормить кошку»

Ох уж это утро понедельника

«Мой сын точно пошел в меня»

«Кружка, которую я сделал для папы, когда мне было 8 лет»

Бонус: джакузи плюс пена для ванны

Уверены, вы не понаслышке знаете, что с детьми не соскучишься. Поделитесь в комментариях своими самыми эпичными историями и фотографиями.