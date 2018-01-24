26 детей, без которых родителям явно было бы скучно
Быть родителем — миссия не только благородная, но и очень смешная. Хотя бы потому, что дети — бесконечный источник веселья.
AdMe.ru собрал 26 доказательств того, что малыши — это те еще юмористы. А в конце статьи вас ждет бонус о том, что с папой даже самые обычные занятия превращаются в целое приключение.
«Сын надел плащ Бэтмена в зоопарк. Павлин принял это как вызов»
«Мой муж явно наслаждался этой поездкой на аттракционе больше, чем наша дочь»
«Секрет крутого фото: сказала ему, что памятник падает»
«Детям разрешили не спать всю ночь. Они счастливы»
«Сказал сыну поиграть на улице»
Открытка на день рождения
«Мой сын относится к своей игре в супергероя слишком серьезно»
«Моя дочь в процессе осознания, что езда на велосипеде требует практики»
«Сын кормит крекерами свою игрушечную собаку, пока его настоящая собака сидит за окном»
«Дочь назвала меня обманщиком, когда я сказал ей, что это телефон»
«Купили для нашего щенка большую лежанку. Я переживал, что кошки отберут ее»
«Моя дочь убеждена, что на фото запечатлена она. Бонус: на заднем плане — мой сын»
«Мой сын не ожидал быть застуканным за просмотром мультиков в 3 часа ночи»
«Когда мы отвозили к ветеринару нашу кошку, сын решил, что его динозавр тоже болен, и тогда врач сделал игрушке рентген»
«Сестра наконец получила фотографии со сьемок баскетбольной команды ее дочки»
Ничего особенного, просто парень, выгуливающий своего пса в костюме астронавта
«Сын наконец-то осознал весь потенциал своего миниатюрного кресла-шезлонга»
В душе каждого из нас живет такой мальчик
Джекпот
Мастер по игре в прятки
Как развлечь детей в супермаркете
«Я вышел из магазина и увидел мальчика, лежащего без движения на земле. На вопрос, все ли в порядке, его отец ответил, что сын просто расстроен, что его перчатки сочетаются с курткой»
«Попросила своего маленького сына покормить кошку»
Ох уж это утро понедельника
«Мой сын точно пошел в меня»
«Кружка, которую я сделал для папы, когда мне было 8 лет»
Бонус: джакузи плюс пена для ванны
Уверены, вы не понаслышке знаете, что с детьми не соскучишься. Поделитесь в комментариях своими самыми эпичными историями и фотографиями.
Фото на превью C-SPANdex/reddit