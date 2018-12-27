25 жутковатых детских цитат от читателей AdMe.ru, которым нет логического объяснения

Моей дочери было 3 года. В этот период я потеряла ребенка и постоянно рыдала. Однажды она подошла ко мне и сказала: «Мама, если ты хочешь вернуть моего брата, нужно снова попробовать, потому что нам дается по 3 возможности вернуться к одному и тому же родителю». Sandra Orozco