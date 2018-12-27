25 жутковатых детских цитат от читателей AdMe.ru, которым нет логического объяснения
Месяц назад мы писали статью о загадочно-пугающих детских цитатах, собранных с форумов Reddit. Каково было наше удивление, когда в ответ на столь спорную тему мы получили еще более впечатляющие истории от наших читателей. Аж мороз по спине пробегает.
В этом посте AdMe.ru собрал самые интересные из ваших комментариев.
- Мой брат как-то выдал, когда маленький был. Его дядя на руках нес, а он ему: «А помнишь, когда ты маленький был, я тебя тоже на руках носил?» Nika Ozz
- Из рассказов бабушки. Мне было лет 5–6. Я бегала в соседний сад за яблоками. Всегда выбирала самые красные, спелые. Однажды бабушка, не увидев меня во дворе, решила поискать в саду. Сад был заброшен, поэтому бабушке пришлось довольно долго меня искать, и тут она услышала диалог: я разговаривала с кем-то. Со слов бабушки, это были фразы вроде «Приноси мне только красные яблоки», «Я зеленые не люблю». На ее вопрос, с кем говорила, я ответила, что с соседкой, бабушкой Леной, которая постоянно угощает меня яблоками. Моя бабушка так испугалась, что готова была даже переехать в другое село. Потому что бабушка Лена умерла более 15 лет назад. Она была одинока, сыновья и муж погибли еще во время Второй мировой. Единственное, чем она занималась, — своим большим яблоневым садом. Валерия Беркута
- Мой сын говорит, что он Евгений Онегин. Говорит, мол:
«Увы, на разные забавы
Я много жизни погубил!
Но, если б не страдали нравы,
Я балы б до сих пор любил».
Читать он не умеет, ходить еще тоже, но все время говорит стихами про Наталью. Саша Попов
- Брат в детстве, года в 3–4, постоянно рассказывал истории, как он служил в армии и был танкистом. Сначала мы смеялись — какой фантазер. Пока однажды не рассказал, как сгорел в танке. Наш прадедушка был танкистом и в 1943-м сгорел в танке. Брат на тот момент про прадедушку ничего не знал. А сейчас брату уже за 20, он копия прадедушки. Ekaterina Godyna
- Когда мне было 6 лет, меня и моего брата-близнеца отправили поиграть в дальнюю спальню дома нашей бабушки. Когда мы туда зашли, мы увидели старую женщину, которая сидела в кресле и улыбалась нам. Мы испугались, помчались вниз с расспросами, что это за старуха. Моя бабушка сказала, что это ее мать и она не причинит нам вреда. Она умерла в этой комнате около 20 лет назад. Robin Daines
- 3-летний сын моей подруги как-то вошел в ванную, когда она принимала душ, и вдруг сказал: «Мам! А помнишь, ты столкнула меня с велосипеда и я ударился головой?» Моя подруга начала плакать. Когда она была ребенком, однажды нечаянно столкнула своего брата с велосипеда. Этот брат погиб в автомобильной аварии за 10 лет до рождения ее сына. Cristiane Cris Machado
- Мой ребенок в 4 года говорил, что он знал меня до того, как выбрал. Однажды сказал, что помнит, что играл на гитаре. Как-то случайно услышал одну не особо популярную песню по радио, закричал, что это его песня, он ее играл. Погуглили: солист-гитарист этой группы умер за 3 месяца до рождения сына. Apple
- Мой сын в 4 года рассказывал, как меня любил мой отец, который умер задолго до его рождения. Когда я спросила, с чего он это взял, он сказал: «Я это помню, ведь он — это я!» Гуля Бессонова
- У моей племянницы было 3 воображаемых друга: Ларри, Мо и... Дэнни. Дэнни был моим сыном, который умер от синдрома внезапной детской смерти за 2 года до рождения племянницы. Michelle Edeburn
- Мой 2-летний сын спросил за обедом: «Мама, а этот клоун тоже ест с нами?» Я: «Какой клоун?!» И тут сын указывает на пустой стул. В этот день, перед тем как лечь спать, я прошла весь дом с подожженным шалфеем, воображая себя экзорцистом. Stefanie Dürr
- Когда моя сестра нечаянно обронила отцовскую шкатулку с нитками и пуговицами, ее дочь крикнула: «Мама, собирай скорей, дедушка смотрит!» Наш отец давно умер. Племяннице было 5 лет, она нас очень напугала. Настя Шереметьева
- Когда моей дочери было 4, она спросила меня, помню ли я ее. Я сказала: «Конечно, ведь ты моя девочка». На что она ответила, что была моей лучшей подругой, что она Пегги. Она начала вспоминать, как мы развлекались, вспомнила имена своих сестер и как она погибла. Пегги умерла 20 лет назад, когда ей было 16. Через пару лет после этого шокирующего диалога мы поехали в мой родной город. Там моя дочь попросила показать ей ее старый дом, рассказав нам, как туда добраться. Это было довольно странно, но зато я знаю, что с моей подругой все хорошо. Нэнси Джарабек
- Когда моя младшая дочь скончалась, ее 7-летняя сестра подошла ко мне и сказала: «Мама, не грусти, она вернется. Не такой, какая она была, но вернется, просто подожди». На мой вопрос, откуда она это знает, она ответила: «Я просто знаю, мам. Дедушка позаботится о ней до возвращения». По сей день это не покидает мою голову. Я держусь за эту надежду и поэтому продолжаю жить. Cami Souza
- Сашке было 3 года, мы ехали в автобусе на другой конец города. В эту часть города ехали впервые. За окном мелькнул забор кладбища. Сашка подпрыгнул: «Я знаю это место! Тут моя мама похоронилась!» Потом посмотрел на меня в замешательстве и тихо добавил: «Ну, другая мама, Михайловна...» На кладбище — ни на этом, ни на каком другом — никогда в этой жизни не был. Anna Klimenok
- На новостном сайте попалась информация о двух утонувших детях, а рядом — фото из их жизни: стоят где-то в квартире, обнимаются. Мой 4-летний летний сын увидел фото и спрашивает: «А почему вокруг них вода?» Для справки: читать он не умеет. Mariya Stanchevskaya
- Мой сын в 4 года не хотел идти учиться плавать. Я подходила каждые 2 минуты и говорила: «Хватит сидеть на берегу, иди, Леша научит, он профессиональный пловец». Через 5 минут Леша начал тонуть с другим 4-летним мальчиком. Мой сын поднял панику, но спасти смогли лишь маленького мальчика. Приехала мама подростка, и мой сын уверил ее, что Леша вышел из воды и ушел в тот момент, когда в панике все их спасали. Когда тело нашли, врачи установили, что смерть наступила в течение 5 минут, то есть до того, как мой сын видел его выходящим на берег. Евгения Болдина
- Мой 2-летний сын, увидев фото моей свекрови, рассказывал, как он был у нее на небе с кучей других малышей (назвал всех поименно, кто уже родился). Его бабушка умерла за 3 года до его рождения. Natalia Waschtschenko
- Моя племянница за неделю до того, как я узнала, что нахожусь в положении, подарила мне бумажного ангела и сказала что-то типа: «Держи, это теперь твой ангел». Я спросила: «А кто он?» А в ответ: «Ангелы — это пока еще не рожденные дети». Лара Зорина
- Моя 3-летняя дочка сказала мне, что бог отправил ее ко мне, потому что она себя плохо вела. Aizhan Khamit
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Моей дочери было 3 года. В этот период я потеряла ребенка и постоянно рыдала. Однажды она подошла ко мне и сказала: «Мама, если ты хочешь вернуть моего брата, нужно снова попробовать, потому что нам дается по 3 возможности вернуться к одному и тому же родителю». Sandra Orozco
- Когда мой 3-летний малыш утонул, мой старшенький, 5-летний сын зашел в комнату, где я рыдала. Он попросил перестать плакать и сказал, что Дериме вернется. И вернется он с другом. 18 месяцев спустя у меня родились близнецы. Два сына. Bukky Obazenu
- Моя мама говорит, что, когда мне было 3 года, она ударила меня, и я сказал: «Когда я был твоим отцом, я не бил тебя». Eric Yamauti
- Когда моему сыну было 3 года, мы пошли на кладбище — положить цветы к памятнику моего отца. Муж положил цветы, но тут мой сын сказал: «Дедушка не любил эти цветы». Мы пошли в цветочный магазин, сын сам выбрал другой цветочный горшок. Мы вернулись к могиле, возложили цветы, и сын ответил, что теперь дедушке нравится. Éden Hassan
- Убаюкивая сына, как-то я сказала ему, что люблю его. Он ответил в полудреме, что любит меня больше — с того момента, как выбрал меня. Patty Negrita
Согласитесь, истории, мягко говоря, удивляют. Как вы думаете, есть ли какое-либо логическое объяснение таким детским заявлениям?