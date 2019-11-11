25+ товаров c AliExpress дешевле ₽ 500, которые пригодятся в любой жизненной ситуации
Почти 30 лет 11 ноября Китай отмечает День холостяков. Дата выбрана неслучайно, ведь в Поднебесной очень серьезно относятся к магии чисел: 4 единицы символизируют одиноких людей. В этот день многие торговые центры и магазины проводят грандиозные распродажи, и AliЕxpress не исключение.
Мы в AdMe.ru несколько дней исследовали просторы торговой площадки, чтобы отыскать полезные товары, которые порадуют своей ценой даже самого бережливого покупателя.
Товары для дома
Держатель для швабры
Водонепроницаемая колонка для душа
Паровой очиститель для микроволновки
Органайзер для хранения мелочей
Многоразовые чайные пакетики
Искусственные цветы
Подвесная ваза
Светильник для создания новогоднего настроения
Держатель для губок
Держатели для чайных пакетиков
Вешалка для чашек
Мешочек для стирки бюстгальтера
А также мешочки для стирки других предметов гардероба
Одежда и аксессуары
Шерстяные ретроносочки, чтобы не замерзнуть
Перчатки для сенсорных экранов
Тканевая сумка-шопер с цветочным принтом
Гелевые подушечки для обуви
Полезные мелочи
Наклейки для маникюра
Устройство, которое защитит USB-шнур от смартфона
Беспроводная зарядка для телефона
Водонепроницаемая пленка для клавиатуры
Визитница
Канцелярские принадлежности
Планер-календарь, чтобы ничего не забыть
Ручки-Тоторо
Пеналы для любителей котиков
Ежедневник, чтобы планировать свои дела
Разноцветный скотч для творчества
Красота и уход
Набор для комфортного путешествия
Спонж конняку для очистки лица
Маска для сна с охлаждающим эффектом
Нефритовый ролик для лица
Силиконовая щеточка для умывания
Карандаш для закрашивания седых корней
Покупаете ли вы что-нибудь на распродаже 11 ноября? А может, у вас есть свои секреты поиска товаров с максимальной скидкой?
Фото на превью aliexpress