25+ товаров c AliExpress дешевле ₽ 500, которые пригодятся в любой жизненной ситуации

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Почти 30 лет 11 ноября Китай отмечает День холостяков. Дата выбрана неслучайно, ведь в Поднебесной очень серьезно относятся к магии чисел: 4 единицы символизируют одиноких людей. В этот день многие торговые центры и магазины проводят грандиозные распродажи, и AliЕxpress не исключение.

Мы в AdMe.ru несколько дней исследовали просторы торговой площадки, чтобы отыскать полезные товары, которые порадуют своей ценой даже самого бережливого покупателя.

Товары для дома

Держатель для швабры

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Водонепроницаемая колонка для душа

Купить можно здесь.

Паровой очиститель для микроволновки

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Органайзер для хранения мелочей

Купить можно здесь.

Многоразовые чайные пакетики

Купить можно здесь.

Искусственные цветы

Купить можно здесь.

Подвесная ваза

Купить можно здесь.

Светильник для создания новогоднего настроения

Купить можно здесь.

Держатель для губок

Купить можно здесь.

Держатели для чайных пакетиков

Купить можно здесь.

Вешалка для чашек

Купить можно здесь.

Мешочек для стирки бюстгальтера

Купить можно здесь.

А также мешочки для стирки других предметов гардероба

Купить можно здесь.

Одежда и аксессуары

Шерстяные ретроносочки, чтобы не замерзнуть

Купить можно здесь.

Перчатки для сенсорных экранов

Купить можно здесь.

Тканевая сумка-шопер с цветочным принтом

Купить можно здесь.

Гелевые подушечки для обуви

Купить можно здесь.

Полезные мелочи

Наклейки для маникюра

Купить можно здесь.

Устройство, которое защитит USB-шнур от смартфона

Купить можно здесь.

Беспроводная зарядка для телефона

Купить можно здесь.

Водонепроницаемая пленка для клавиатуры

Купить можно здесь.

Визитница

Купить можно здесь.

Канцелярские принадлежности

Планер-календарь, чтобы ничего не забыть

Купить можно здесь.

Ручки-Тоторо

Купить можно здесь.

Пеналы для любителей котиков

Купить можно здесь.

Ежедневник, чтобы планировать свои дела

Купить можно здесь.

Разноцветный скотч для творчества

Купить можно здесь.

Красота и уход

Набор для комфортного путешествия

Купить можно здесь.

Спонж конняку для очистки лица

Купить можно здесь.

Маска для сна с охлаждающим эффектом

Купить можно здесь.

Нефритовый ролик для лица

Купить можно здесь.

Силиконовая щеточка для умывания

Купить можно здесь.

Карандаш для закрашивания седых корней

Купить можно здесь.

Покупаете ли вы что-нибудь на распродаже 11 ноября? А может, у вас есть свои секреты поиска товаров с максимальной скидкой?