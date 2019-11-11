25+ товаров c AliExpress дешевле ₽ 500, которые пригодятся в любой жизненной ситуации

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Почти 30 лет 11 ноября Китай отмечает День холостяков. Дата выбрана неслучайно, ведь в Поднебесной очень серьезно относятся к магии чисел: 4 единицы символизируют одиноких людей. В этот день многие торговые центры и магазины проводят грандиозные распродажи, и AliЕxpress не исключение.

Мы в AdMe.ru несколько дней исследовали просторы торговой площадки, чтобы отыскать полезные товары, которые порадуют своей ценой даже самого бережливого покупателя.

Товары для дома

Держатель для швабры

© aliexpress  

25+ товаров c AliExpress дешевле ₽ 500, которые пригодятся в любой жизненной ситуации

Купить можно здесь.

Водонепроницаемая колонка для душа

© aliexpress  

25+ товаров c AliExpress дешевле ₽ 500, которые пригодятся в любой жизненной ситуации

Купить можно здесь.

Паровой очиститель для микроволновки

© aliexpress  

25+ товаров c AliExpress дешевле ₽ 500, которые пригодятся в любой жизненной ситуации

Купить можно здесь.

Органайзер для хранения мелочей

© aliexpress  

25+ товаров c AliExpress дешевле ₽ 500, которые пригодятся в любой жизненной ситуации

Купить можно здесь.

Многоразовые чайные пакетики

© aliexpress  

25+ товаров c AliExpress дешевле ₽ 500, которые пригодятся в любой жизненной ситуации

Купить можно здесь.

Искусственные цветы

© aliexpress  

25+ товаров c AliExpress дешевле ₽ 500, которые пригодятся в любой жизненной ситуации

Купить можно здесь.

Подвесная ваза

© aliexpress  

25+ товаров c AliExpress дешевле ₽ 500, которые пригодятся в любой жизненной ситуации

Купить можно здесь.

Светильник для создания новогоднего настроения

© aliexpress  

25+ товаров c AliExpress дешевле ₽ 500, которые пригодятся в любой жизненной ситуации

Купить можно здесь.

Держатель для губок

© aliexpress  

25+ товаров c AliExpress дешевле ₽ 500, которые пригодятся в любой жизненной ситуации

Купить можно здесь.

Держатели для чайных пакетиков

© aliexpress  

25+ товаров c AliExpress дешевле ₽ 500, которые пригодятся в любой жизненной ситуации

Купить можно здесь.

Вешалка для чашек

© aliexpress  

25+ товаров c AliExpress дешевле ₽ 500, которые пригодятся в любой жизненной ситуации

Купить можно здесь.

Мешочек для стирки бюстгальтера

© aliexpress  

25+ товаров c AliExpress дешевле ₽ 500, которые пригодятся в любой жизненной ситуации

Купить можно здесь.

А также мешочки для стирки других предметов гардероба

© aliexpress  

25+ товаров c AliExpress дешевле ₽ 500, которые пригодятся в любой жизненной ситуации

Купить можно здесь.

Одежда и аксессуары

Шерстяные ретроносочки, чтобы не замерзнуть

© aliexpress  

25+ товаров c AliExpress дешевле ₽ 500, которые пригодятся в любой жизненной ситуации

Купить можно здесь.

Перчатки для сенсорных экранов

© aliexpress  

25+ товаров c AliExpress дешевле ₽ 500, которые пригодятся в любой жизненной ситуации

Купить можно здесь.

Тканевая сумка-шопер с цветочным принтом

© aliexpress  

25+ товаров c AliExpress дешевле ₽ 500, которые пригодятся в любой жизненной ситуации

Купить можно здесь.

Гелевые подушечки для обуви

© aliexpress  

25+ товаров c AliExpress дешевле ₽ 500, которые пригодятся в любой жизненной ситуации

Купить можно здесь.

Полезные мелочи

Наклейки для маникюра

© aliexpress  

25+ товаров c AliExpress дешевле ₽ 500, которые пригодятся в любой жизненной ситуации

Купить можно здесь.

Устройство, которое защитит USB-шнур от смартфона

© aliexpress  

25+ товаров c AliExpress дешевле ₽ 500, которые пригодятся в любой жизненной ситуации

Купить можно здесь.

Беспроводная зарядка для телефона

© aliexpress  

25+ товаров c AliExpress дешевле ₽ 500, которые пригодятся в любой жизненной ситуации

Купить можно здесь.

Водонепроницаемая пленка для клавиатуры

© aliexpress  

25+ товаров c AliExpress дешевле ₽ 500, которые пригодятся в любой жизненной ситуации

Купить можно здесь.

Визитница

© aliexpress  

25+ товаров c AliExpress дешевле ₽ 500, которые пригодятся в любой жизненной ситуации

Купить можно здесь.

Канцелярские принадлежности

Планер-календарь, чтобы ничего не забыть

© aliexpress  

25+ товаров c AliExpress дешевле ₽ 500, которые пригодятся в любой жизненной ситуации

Купить можно здесь.

Ручки-Тоторо

© aliexpress  

25+ товаров c AliExpress дешевле ₽ 500, которые пригодятся в любой жизненной ситуации

Купить можно здесь.

Пеналы для любителей котиков

© aliexpress  

25+ товаров c AliExpress дешевле ₽ 500, которые пригодятся в любой жизненной ситуации

Купить можно здесь.

Ежедневник, чтобы планировать свои дела

© aliexpress  

25+ товаров c AliExpress дешевле ₽ 500, которые пригодятся в любой жизненной ситуации

Купить можно здесь.

Разноцветный скотч для творчества

25+ товаров c AliExpress дешевле ₽ 500, которые пригодятся в любой жизненной ситуации

Купить можно здесь.

Красота и уход

Набор для комфортного путешествия

© aliexpress  

25+ товаров c AliExpress дешевле ₽ 500, которые пригодятся в любой жизненной ситуации

Купить можно здесь.

Спонж конняку для очистки лица

© aliexpress  

25+ товаров c AliExpress дешевле ₽ 500, которые пригодятся в любой жизненной ситуации

Купить можно здесь.

Маска для сна с охлаждающим эффектом

© aliexpress  

25+ товаров c AliExpress дешевле ₽ 500, которые пригодятся в любой жизненной ситуации

Купить можно здесь.

Нефритовый ролик для лица

© aliexpress  

25+ товаров c AliExpress дешевле ₽ 500, которые пригодятся в любой жизненной ситуации

Купить можно здесь.

Силиконовая щеточка для умывания

© aliexpress  

25+ товаров c AliExpress дешевле ₽ 500, которые пригодятся в любой жизненной ситуации

Купить можно здесь.

Карандаш для закрашивания седых корней

© aliexpress  

25+ товаров c AliExpress дешевле ₽ 500, которые пригодятся в любой жизненной ситуации

Купить можно здесь.

Покупаете ли вы что-нибудь на распродаже 11 ноября? А может, у вас есть свои секреты поиска товаров с максимальной скидкой?

Фото на превью aliexpress

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