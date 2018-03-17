25 родителей, которые могут любого научить, как воспитывать детей и не париться

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Мама и папа — источник бесконечной любви, терпения, знаний, заботы, а еще бесконечного количества шуток и приколов, без которых взросление их детей было бы не таким интересным. Пользователи интернета рассказали о том, каково это — иметь гениальных родителей-приколистов или быть ими.

AdMe.ru собрал для вас 25 фотографий, доказывающих, что так умно отжигать могут только родители.

«Жена была на работе, и наша дочь никак не хотела есть. Я сделал отверстие в футболке, вставил в него бутылочку и смог наркомить ребенка»

Научи меня всему, что ты знаешь, мастер!

«На мой первый день рождения папа сфотографировал меня с бутылкой пива. Он сохранил эту бутылку, чтобы повторить снимок на мой 21-й день рождения. Мы сделали его сегодня»

«Мама решила упаковать подарочную карту»

«Отец научился пользоваться фотошопом»

«Мама показала подарок от папы. Он считает себя гениальным»

Когда папа хвалит как надо

Иногда родители странно расставляют приоритеты

«Первый день рождения Мэттью» / «Охотники за привидениями — 2».

Когда селфи еще не было мейнстримом, папа извинялся перед мамой с помощью Polaroid

«Иногда я грустный, иногда раздраженный, иногда мне хочется все бросить. Но чаще всего я счастлив, потому что люблю тебя!»

Когда родители заботятся не только о своем ребенке, а обо всех вокруг

«Привет! Меня зовут Эстебан. Мне 11 месяцев, и это мой первый полет! Я могу хорошо себя вести, а могу и капризничать, поэтому мои родители подготовили для всех вкусняшки и беруши. Хорошего полета!»

«У родителей недавно начался синдром „пустого гнезда“. Я получаю подобные фото каждую среду»

«Сынок, лимон сладкий! Я обещаю»

«Мои родители выиграли конкурс на лучший костюм»

«Сегодня ‒40 °С, папа решил погреться в гараже»

«Папа отправил фото экрана, чтобы показать фото телефона, сделанное на цифровую камеру, чтобы узнать, правильно ли он загрузил приложение»

М — мотивация

«Хотите узнать сегодняшний пароль от Wi-Fi? 1. Заправьте кровати. 2. Пропылесосьте внизу. 3. Погуляйте с собакой».

«Мама вязала мне самые крутые в мире свитера»

Уж если обещать, то на всю страну!

«Томас, повысь свои оценки, и в следующий раз ты будешь здесь. С любовью, папа».

«Мама усовершенствовала нижнее белье моей сестры»

«Ты (не) хочешь меня» / «Я тоже тебя не хочу».

Когда вы уличный гонщик, но в первую очередь родитель

Ребенок — лучший помощник для папы-геймера

«Мама моей девушки сделала для меня галстук, зная, что я геймер»

«Так ребенок просит посмотреть мультики по утрам»

«Пришел на обед к родителям девушки в первый раз. Ее отец был в этой футболке»

«Правила для желающих встречаться с моей дочерью:

1. Найди работу.

2. Пойми, ты мне не нравишься.

3. Я везде.

4. Обидишь ее — я обижу тебя.

5. Она должна быть дома на полчаса раньше.

6. Найми адвоката.

7. Если ты соврешь — узнаю.

8. Она моя принцесса, а не твоя победа.

9. Я не против сесть в тюрьму.

10. Все, что ты сделаешь с ней, я сделаю с тобой».

А мама знает толк в рождественских пряниках!

А что самое веселое и невероятное делали ваши родители? И как вы сами веселитесь при воспитании детей?