25 фотографий, после которых вы перестанете оставлять детей одних в комнате

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Если в вашем доме есть маленькие дети, то вы наверняка прекрасно знаете, что нет ничего тревожнее, чем затянувшаяся тишина. AdMe.ru нашел для вас 26 фотографий, демонстрирующих, какая разрушительная сила может скрываться за несколькими минутами покоя. В качестве бонуса — пример того, что детям не знакомо слово «хватит».

Дорога в ад вымощена благими намерениями

«Она попросила поиграть 5 минут тихонечко»

Какие-то дети за окном играют в автомобильную аварию

«Шестилетний сын снова и снова спрашивал меня, не собираюсь ли я идти в туалет. Я только что выяснила почему»

«Вот что произойдет, если ты моргнешь»

Просто масло слишком похоже на мороженое

Он пережил детскую вечеринку

«Именно поэтому я так не люблю тишину в доме»

«Дети встали пораньше, чтобы помочь с покраской подвала»

«Я ни о чем не жалею»

Ураган «Дети»: суров и беспощаден

Охотники за конфетами, эпизод 403-й

Доктора говорят, что развитие мелкой моторики очень полезно

«Не съем, так понадкусываю»

Этому дивану уже ничем не помочь

«Не знал, что и подумать, когда мой сосед-полицейский, в прошлом морской пехотинец, ворвался ко мне с криками: „Идем... скорее... мои дети... это повсюду... жены дома нет...“»

Застревать в самых неожиданных местах — отдельный детский талант

Папа сказал, что где-то в доме спрятан клад

«Чуть не заработала сердечный приступ по дороге из магазина»

«Мам, мы хотели помочь собрать все твои любимые пазлы»

Интересно, продавцам отделов детских товаров доплачивают за вредность?

«Момент, когда мои дети включили сирену в полицейской машине»

Потому что для истинного художника весь мир — холст

Так звук лучше

Даже и не поймешь, кто за кем повторяет

Бонус: «В детстве я так любил клубнику, что ел ее, пока мне не станет плохо. Это один из тех моментов»

Но даже самые разрушительные хулиганства они совершают с таким невинным и очаровательным видом, что мы готовы простить им все на свете! А вам доводилось сталкиваться с последствиями детских проделок? Поделитесь с нами своими историями в комментариях!