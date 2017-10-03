25 доказательств того, что лучше бабушек нет никого в мире

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Бабушки во всем мире одинаковы: они без ума от своих внуков, всегда норовят их накормить и вручить им деньги «на мороженое», искренне за них переживают и дарят им смешные подарки. AdMe.ru собрал для вас фотографии, напоминающие, за что мы так ценим наших горячо любимых бабуль.

Эту жилетку бабушка подарила «ходить на тусовки»

Бабушка никогда не упустит случая сказать, что любит тебя

З — забота

Бабушка приготовила «скромный завтрак»

Мой ротвейлер, когда бабушка приезжает в гости

Подарили бабушке компьютер

Кто еще сварит 7 кг разноцветных спагетти, чтобы сделать внуку ванну? Конечно, бабушка!

Бабушка тестирует новую концепцию гироскутера

Бабушки любят осваивать современные технологии. А почему бы не нарисовать в Excel эскизы для вышивки?

Даже если вы в 2 раза выше нее, вы все равно останетесь «ее маленьким мальчиком»

Бабушка открыла для себя iOS 10

Просто 70-летняя бабушка, которая спускается по лестнице с бананом в руке

Бабушки могут связать все что угодно

Когда бабушка любит сленг

Бабушка отключила бегущую строку в телевизоре

Бабушка всегда искренне заботится о тебе

Бабушка отдала рубашку со словами «Новая, никто не носил»

Девочка нарисовала платье своей мечты, а бабушка сшила его для нее

На пирсе в бабушку врезался пеликан. Она его отчитала

Мне 32. Я получил эту записку от своей политически активной 87-летней бабули

Бабушке не понравилось, что парень на пакете с голым торсом, поэтому она сшила для него футболку

Бабушка приехала на два дня и сказала, что я худой

Бабушка распечатала мем и повесила его в рамочке

Брат в шутку сказал, что хочет 100 подарков из магазина «Все по доллару». Бабушка не любит, когда ей бросают вызов

Бабушка решила продать «ожерелье»