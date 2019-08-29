25 фотографий, которые расскажут, что значит быть мамой

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Забота о потомстве — это самая настоящая работа, причем без перерывов, выходных и отпуска. Безграничная любовь и терпение объединяют мам по всему миру, и материнство у животных мало чем отличается от человеческого. Усатым и хвостатым тоже приходится несладко: котята и щенята шалят и требуют постоянного внимания не меньше, чем человеческие детеныши.

AdMe.ru точно знает: четвероногие тоже переживают за своих малышей, заботятся о них, оберегают и устают от их проказ. И в качестве доказательства мы приготовили эти фотографии.

1. Материнство может захватить вас целиком

2. «Я спасла этих щенков от улицы, и моя собака радуется, что станет для них мамой»

3. На своего ребенка можно любоваться вечно

4. Нелегко быть мамой 9 щенков

5. «Я здесь, мой сладкий пирожочек»

6. Помочь сделать первые шаги — священная обязанность

7. «Извините, но он мой»

8. «Это я их сделала!»

9. Быть мамой иногда немного страшно

10. Ведь не всегда все получается с первого раза

11. «Мама и папа следят за щенками, пока мы расчищаем для них место»

12. До чего же сладко спится рядом с детьми!

13. Мамы, они такие

14. Чистота прежде всего

15. «Я вовсе не пытаюсь вас напугать, я просто несу свое потомство»

16. Материнский инстинкт — страшная вещь

17. «Прошло всего несколько недель, а малыш уже так вырос»

18. «Заведи детей, говорили они»

19. Играть с детьми — это так весело!

20. Порой быть мамой нелегко

21. «Эй, человек, посмотри, какую прелесть я сотворила»

22. «Вот так выглядит моя кошка, которая впервые стала мамой»

23. «Да что вы знаете о терпении»

24. Когда встала в 4 утра, чтобы покормить ребенка

25. «Жена моего двоюродного брата ветеринар. Сегодня она принимала роды у этой пушистой крохи»

Вы уже сталкивались с материнством? Как бы вы продолжили фразу «Быть мамой — это...»?