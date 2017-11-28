25 фотографий бабушек и дедушек, которые доказывают, что в молодости они были покруче своих внуков

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Все бабушки и дедушки когда-то были молодыми и так же, как мы, дурачились, любили, мечтали и создавали свою историю. А многие были даже намного круче нас и делали такие вещи, на которые мы, их потомки, никогда не решились бы. Обычно все гордятся детьми и внуками, но AdMe.ru решил пойти по-другому: мы собрали 25 фотографий, благодаря которым младшее поколение узнало чуть больше о своих родных и стало еще больше гордиться своими предками. А в конце статьи вас ждет бонус, который докажет, что любовь к музыке передается по наследству.

1. «Моя бабушка в 1978 году»

2. «Мой дедушка занял 1-е место на конкурсе бороды. В качестве приза ему вручили эту шляпу» (1954)

3. «Моя бабушка была пилотом во время Второй мировой войны» (1944)

4. «Мой дедушка на Аляске. Он был картографом» (1950)

5. «Мой дедушка выбирается из своего самолета, после того как его сбили»

6. «Мой прадед был ведущим инженером Всемирного торгового центра (башен-близнецов) в Нью-Йорке»

7. «Моя бабушка перед своим самолетом и со своим любимым львом» (1947)

8. «Моя бабушка на крыле самолета»

9. «Мои бабушка и дедушка переоделись в одежду друг друга» (1943)

10. «Мой прадед был вождем» (1970)

11. «Мой дедушка за день до службы в морской пехоте» (1941)

12. «Мой прапрадедушка. Это самая крутая из всех старых фотографий, которые я когда-либо видел»

13. «В молодости мой прадед дрессировал лошадей. На этом фото он показывает свое мастерство» (1922)

14. «Моя бабушка рекламировала Volvo» (1959)

15. «Мой дедушка играл за „Блэкхокс“» (1935)

16. «Нашел фотографию моего дедушки. В этом году ему будет 98, и он все еще занимается на велотренажере каждый день»

17. «Мой дед ударил самого Мохаммеда Али»

18. «Дедушка с моим папой» (1963)

19. «Мой дедушка, его новая стрижка и 6 белочек» (1958)

20. «Мой прадедушка давал уроки музыки Эйнштейну»

21. «Прыжок моего деда» (1930)

22. «Эрнест Хемингуэй и моя бабушка» (1952)

23. «Моя бабушка (слева) целует Луи Армстронга»

24. «Мой дед был матросом» (1970)

Бонус: «Мой дедушка, мой отец, я и мой сын»

А что будут знать о вас ваши внуки, и в чем вы никогда им не признаетесь? Делитесь в комментариях!