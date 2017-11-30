25 фото, которые доказывают, что шопинг с детьми — занятие для сильных духом

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Каждый родитель знает: шопинг с маленькими детьми — приключение только для самых смелых и отважных. AdMe.ru приготовил для вас 23 фото, которые показывают, что дети на самом деле думают про эти ваши походы по магазинам.

Ведь любое занятие дольше минуты — это пытка

Даже если ты сам был не против похода в магазин

И даже умолял: «Мама, ну пожалуйста, возьми меня сегодня с собой!»

Но самый кошмар наступает, когда мама заводит с кем-то долгую беседу

Тогда боль и отчаяние уже нет сил скрывать

Вот совсем нет сил скрывать

И тогда они ищут поддержки у любого, кто готов протянуть руку помощи

Хотя игра в прятки иногда отличный способ развлечь и себя, и родителей

Что может быть веселее, чем испугать родителей до крика своим мастерством маскировки?

Кажется, он уже довольно давно тут стоит

Но зато в магазине можно примерить новые образы

«Попросил своих детей одеться для поездки в магазин»

Или просто показывать всем своим видом, что ты думаешь по поводу происходящего

Дети порой находят оригинальный способ себя развлечь в магазине

«Отошла на минуту за замороженными овощами и обнаружила это»

А можно за 20 минут уничтожить косметику на $ 1 300

Или просто устроить небольшой такой разгром

Но для юного мужчины шопинг с мамой порой особое испытание

Хотя женщины уже с детства проще относятся к походам по магазинам

Возможно, потому что мужчины предпочитают устанавливать свой порядок

А вот юные барышни проявляют смирение из последних сил

И, кстати, какой изверг делает детские тележки, если потом их нельзя забрать с собой?

Дети обладают уникальной способностью приспосабливаться к любой некомфортной ситуации

Ведь дома точно не получится так удобно устроиться

Но самое главное, что любые их проказы можно простить из-за одного только невинного взгляда и бесконечного очарования

Мы считаем, что родителям, которые ходят с малышами по магазинам, можно поставить памятник. Поделитесь с нами, если вы тоже попадали в подобные курьезные ситуации.