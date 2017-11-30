25 фото, которые доказывают, что шопинг с детьми — занятие для сильных духом
Каждый родитель знает: шопинг с маленькими детьми — приключение только для самых смелых и отважных.
AdMe.ru приготовил для вас 23 фото, которые показывают, что дети на самом деле думают про эти ваши походы по магазинам.
Ведь любое занятие дольше минуты — это пытка
Даже если ты сам был не против похода в магазин
И даже умолял: «Мама, ну пожалуйста, возьми меня сегодня с собой!»
Но самый кошмар наступает, когда мама заводит с кем-то долгую беседу
Тогда боль и отчаяние уже нет сил скрывать
Вот совсем нет сил скрывать
И тогда они ищут поддержки у любого, кто готов протянуть руку помощи
Хотя игра в прятки иногда отличный способ развлечь и себя, и родителей
Что может быть веселее, чем испугать родителей до крика своим мастерством маскировки?
Кажется, он уже довольно давно тут стоит
Но зато в магазине можно примерить новые образы
«Попросил своих детей одеться для поездки в магазин»
Или просто показывать всем своим видом, что ты думаешь по поводу происходящего
Дети порой находят оригинальный способ себя развлечь в магазине
«Отошла на минуту за замороженными овощами и обнаружила это»
А можно за 20 минут уничтожить косметику на $ 1 300
Или просто устроить небольшой такой разгром
Но для юного мужчины шопинг с мамой порой особое испытание
Хотя женщины уже с детства проще относятся к походам по магазинам
Возможно, потому что мужчины предпочитают устанавливать свой порядок
А вот юные барышни проявляют смирение из последних сил
И, кстати, какой изверг делает детские тележки, если потом их нельзя забрать с собой?
Дети обладают уникальной способностью приспосабливаться к любой некомфортной ситуации
Ведь дома точно не получится так удобно устроиться
Но самое главное, что любые их проказы можно простить из-за одного только невинного взгляда и бесконечного очарования
Мы считаем, что родителям, которые ходят с малышами по магазинам, можно поставить памятник. Поделитесь с нами, если вы тоже попадали в подобные курьезные ситуации.
Фото на превью Macgyver/facebook, underthesea69/reddit