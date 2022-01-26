25 доказательств того, что во время беременности выкидывают номера не только будущие мамы, но и окружающие их люди

Во время беременности женщины часто совершают несвойственные им поступки. Даже если вы никогда не были беременны, то наверняка слышали о странных вкусовых предпочтениях, забывчивости и ранимости будущих мам. Но это еще полбеды — с окружением беременных дам тоже начинает твориться что-то неладное: эти люди вдруг начисто теряют чувство такта.

Мы в AdMe.ru хотим, чтобы вы прочитали истории о тех и о других и помогли нам разобраться, что считается приемлемым во время беременности, а что нет и как реагировать на причуды жен, сестер и других близких женщин, находящихся в положении.

Я много занимался в зале и похудел до 72 кг. Моя жена, которая была на 8-м месяце беременности, взвесилась, и весы показали 72,5. Я сказал: «Эй, ты весишь больше, чем я». Очень большая ошибка! Мой язык работает быстрее, чем мой мозг. Она до сих вспоминает, как я тогда облажался, хотя нашему ребенку уже 7 лет. © SnoutInTheDark / Reddit

Я в 5 утра решила, что наконец меня посетил бич всех беременных (мне приятельница рассказывала) — неконтролируемое мочеиспускание, а подъем на 8-й этаж без лифта здесь вовсе и ни при чем. Попыталась заснуть снова, но мне помешал будущий отец. Он сказал: «Ты рожаешь, а я не брит!» — и натурально поскакал бриться. Ну и от хохота я проснулась, и меня повезли. © Елена Безман / Facebook

Я жду двойню. Мне пришлось отменить рабочее мероприятие из-за того, что мне прописали постельный режим. Одна тоже беременная женщина на это сказала: «„Постельный режим“ — звучит так мило и расслабляюще». Я чуть не вышла из себя! © Calm_Organization541 / Reddit

Я не догадалась вызвать скорую и вызвала такси, чтобы ехать рожать. Бедный таксист, услышав, что у меня схватки и я еду рожать, поседел и побледнел на глазах. Гнал, как Шумахер, и умолял не вздумать рожать. В больнице медсестра сказала, что беременной от нее никто еще не уходил, выдала драную ночнушку. И эта ночнушка бесила меня больше всего. Я полезла в сумку, достала кружевной халат и заявила, что рожать буду только в нем. © Дана Нестерова / Facebook

4 раза меня спрашивали, где я забеременела. Члены моей семьи. Интересно, насколько подробный ответ они ожидали услышать? © Abaiyachi / Reddit

Считаю, что была абсолютно адекватной. Нестандартных вкусовых предпочтений не было ни разу. А порыдала 1 раз в 3-ю беременность вполне по поводу. Отдыхали в Турции, один раз был ужин по меню, а не шведский стол. Сидим едим. Пришлось отойти с полуторагодовалым сыном, на столе оставалась недоеденная рыба. Возвращаюсь — тарелки нет. Подошедшему официанту указываю на поспешность уноса. Окей, через несколько минут приносит новую порцию. Мясо. Ну тут я и не выдержала. Особенно обидно было, что муж и друзья, трое взрослых людей, и бровью не повели, когда мою тарелку уносили. © МегаТанчик / AdMe

Я не беременна, но работаю в гинекологии. Пациентка поделилась, как одна пожилая женщина ей сказала: «У тебя, должно быть, будет девочка, потому что ты такая страшная!» Есть какие-то «бабушкины сказки» о том, что женщины, беременные мальчиками, светятся, а девочки высасывают из матерей жизнь. Она была беременна мальчиком. © Thelittlemermaid7 / Reddit

Когда я была на работе, сестра мужа внезапно написала ему, спросив, не беременна ли я. Срок был всего 8 недель, и мы не хотели никому говорить до начала 2-го триместра. Вопрос поставил его в неловкую ситуацию. Он решил сказать ей правду, потому что не хотел врать. Меня взбесило, что это больше не наша с мужем тайна, и я злилась на золовку за ее любопытство. Когда пришла домой, муж рассказал остальное. Его сестра работает в банке, в котором у меня открыт счет. Оказывается, она решила посмотреть данные моего аккаунта, чтобы узнать, взяла я фамилию мужа или нет (мы недавно поженились). Там она просмотрела мои недавние траты и увидела некоторые покупки, связанные с ребенком. Вот почему она решила спросить. Я в бешенстве! Мы с мужем сильно на нее разозлились, а она не поняла почему, ведь «она не специально». Я закрыла счет в этом банке. А она еще спросила у мужа, забеременела я до свадьбы или после и не это ли причина, по которой мы поженились. © Swagsman21 / Reddit

Я хотела воровать печеньки и конфетки, которые на развес продаются в магазине. Прямо сильно. Сдерживалась, потом муж стал за мной следить. Если купить, аппетита не было. © Azarika / AdMe

Отец моей подруги был мануальным терапевтом. Она рассказала ему, что у меня были выкидыши. Он сказал: «Неудивительно. С таким тазом ты не сможешь выносить ни одного ребенка». Он так сильно меня напугал, что я заплакала и ушла, испортив вечеринку, и моя подруга разозлилась на меня из-за этого. Да, у меня есть проблемы со спиной, но сейчас у меня 3 детей. © Unknown author / Reddit

Вся моя семья по какой-то причине сильно осуждала грудное вскармливание. Это было очень странно. Мне говорили: «Долго ты собираешься этим заниматься?» © Unknown author / Reddit

Когда я узнала, что беременна, моя подруга-медсестра вывалила на меня бесконечный список всяких ужасов, которые могут случиться с ребенком. Когда через 3 месяца я начала говорить людям, что беременна, другая подруга обвинила меня, что я рассказываю об этом слишком рано: «Неважно, когда ты говоришь людям, — выкидыш может случиться на любом сроке». Они обе не хотели мне ничего плохого, но, боже мой, просто заткнитесь! © Vixenstein / Reddit

Когда жене подходил срок рожать 3-го ребенка, я спросил:

— Ты же уже опытная. Наверное, не так страшно рожать, как в 1-й раз?

— Ага, представь себе, что прыгаешь с парашютом. И так получается, что каждый раз гарантированно ломаешь ногу. И вот ты прыгаешь в 3-й раз. Как думаешь, страшно будет? © Snakecatcher / Pikabu

— Ты же уже опытная. Наверное, не так страшно рожать, как в 1-й раз? — Ага, представь себе, что прыгаешь с парашютом. И так получается, что каждый раз гарантированно ломаешь ногу. И вот ты прыгаешь в 3-й раз. Как думаешь, страшно будет? © Snakecatcher / Pikabu Когда я была беременна сыном, семья его отца заставляла меня избавиться от кошки. Говорили, что она может залезть ребенку на лицо и задушить его, потому что он пахнет молоком. Кое-кто из его родственников даже назвал меня плохой матерью, раз я не избавляюсь от кошки. Сейчас сыну 3 года, и кошке он совершенно безразличен. © auntbubble / Reddit

Я на 7-м месяце. До беременности у меня был стандартный размер и спортивное телосложение. Я набрала вес, как полагается, и меня это немного расстраивает. Я что-то надела и спросила мужа, не выгляжу ли я толстой. Он ответил: «Ты беременна, ты и должна выглядеть толстой». Наблюдать за тем, как до него доходит, что он только что сказал, почти стоило моего незамедлительного плача. © Lets_Call_It_Wit / Reddit

«Я представляю угрозу для общества. Мой глупый беременный мозг заказал мужу буррито без тортильи».

Когда я была на 16-й неделе беременности, мой свекор заявил за столом во время ужина с родственниками, что мужу лучше сейчас наслаждаться семейной жизнью, потому что через несколько месяцев я буду только объедаться, кричать, что хочу есть, и вообще превращусь в голодную бегемотиху. Все это он говорил жутким голосом. По взгляду свекрови я поняла, что она устроит ему хорошую взбучку, как только все уйдут.

P. S. Сейчас я на 38-й неделе и до сих пор борюсь с отвращением к еде. © PyrMama19 / Reddit

P. S. Сейчас я на 38-й неделе и до сих пор борюсь с отвращением к еде. © PyrMama19 / Reddit Это было сразу после родов. Жена жаловалась, что сын ест не переставая и она из-за этого чувствует себя коровой. Так я усвоил, что «Му-у-у!» — это не самый подходящий ответ в данной ситуации. © pro-amateur / Reddit

Я на 34-й неделе беременности. У меня безумные приливы жара, так что я поставила на стол портативный вентилятор, чтобы дул мне в лицо, а за моим стулом стоит большой вентилятор. Сегодня один из наших постоянных клиентов посмеялся над тем, что у меня 2 вентилятора, хотя на улице —1 °С. Я ответила: «Мне бывает очень жарко, они мне сейчас очень нужны». А он говорит: «Вот что бывает из-за лишнего веса». Как отвечать на такую наглость? Я уверена, что это связано с гормонами, а не с лишним весом. Для справки: при росте 158 см на данный момент вешу 68 кг. Во время беременности я набрала всего лишь 11 кг и могу легко спрятать свой живот под свитером. Меня никак не назвать полной, но даже если бы я была полной, я вообще-то «выращиваю» человека! © AsparagusAlive3886 / Reddit

Я разработчик программного обеспечения. Мой коллега сказал боссу, что, когда я выйду из декрета, у меня будет «мамский мозг» и я не смогу разобраться в нашем коде. © qtran9775 / Reddit

Встревоженный мужчина однажды отчитал меня, когда я перекусывала в Starbucks на последних сроках беременности. Он предупредил меня, что во время беременности нельзя есть моцареллу. Я думаю, мужчинам лучше не соваться к беременным женщинам с советами по диете. Тем более это было сваренное вкрутую яйцо. © fourfrenchfries / Reddit

Я однажды проехала пол-Москвы вечером с выключенными фарами. Была на 7-м месяце беременности, ехала в красном платье от своего парикмахера, думала, что все мигают и сигналят потому, что я суперзвезда. Ехала, кстати, на концерт Лободы. Приехала в «Крокус», а билет не срабатывает. И тогда я закатила такой скандал — вспомнить стыдно! А потом какой-то мальчик из администрации говорит: «Так концерт в „ВТБ-Арене“ на „Динамо“!» © Ekaterina Kuzmina / Facebook

За 3 недели до родов у жены началось активное «гнездование». Все выходные длились последние приготовления, я переставлял мебель, и наконец нужно было повесить 2 потолочных вентилятора. Обычно это делают 2 человека, но я справился один и был совершенно без сил. И вдруг у меня сильно заболел живот. Из-за дикой боли я еле дышал. Я отправился в больницу и провел 5 часов в отделении неотложной помощи. На следующий день меня записали на УЗИ. Так совпало, что жена собиралась на прием в ту самую больницу в тот же день. В 13:00 я написал ей, что мне собираются удалять аппендицит. Жена нашла меня и сказала, что по результатам обследования ей назначили срочное кесарево сечение. Она отправилась домой, чтобы подготовиться к операции на следующий день. В 20:00 мне удалили аппендикс, а в 8 утра на следующий день жене сделали кесарево. К счастью, я был всего через 2 этажа от нее, так что я спустился к рождению своего сына. Так началось наше родительство, но мы справились, и теперь у нас все отлично. © Ganglebot / Reddit

Когда жена была беременна нашим первым ребенком, она просила меня не потакать ее сумасшедшим желаниям. Она предупредила, что может захотеть чего-то странного, но я не должен поддаваться. Через пару недель жена сказала, что хочет оливок. Недолго думая, я взял пол-литровую банку оливок и дал ей. Мы смотрели какой-то фильм, все было чудесно. Примерно через час наш приятный досуг был нарушен моей любимой женой, которую тошнило наспех проглоченными оливками. А виноват в этом, конечно, был я. © mikey_croatia / Reddit