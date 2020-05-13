25+ доказательств того, что суровые с виду отцы любят своих детей больше всего на свете

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Отцам отводится роль суровых защитников, которые прячут свои эмоции за холодным разумом и строгим воспитанием. Однако за всем этим кроются по-настоящему глубокие и нежные чувства, которые мужчины испытывают к своим детям.

Мы в AdMe.ru убеждены, что в отцовских сердцах теплится не меньшее количество любви, чем в материнских, а эти пользовательские фото служат подтверждением данной мысли. В конце статьи читателей ждет небольшой бонус, который отражает, насколько по-особенному мужчины относятся к воспитанию детей.

«Нашел краску для волос моей дочери в ванной. Как думаете, ей понравится?»

«Малыш любит спать, когда я укутываю его в свой халат»

«Нет лучшего чувства, чем когда ваша маленькая дочь спит, лежа у вас на животе»

«Я случайно оставил свою записную книжку на заднем сиденье машины, где была моя дочь. Когда открыл блокнот, среди рисунков сердец и радуг увидел это. Я тоже тебя люблю»

«Я люблю тебя, папочка».

Когда и сам не знал, насколько хотел стать отцом

«Я был так переполнен чувствами, когда наконец смог прижать сына к груди. Привет, маленький приятель!»

«Это маленькое чудо появилось на свет вчера»

«Наличие дочери означает, что вы должны поощрять ее интересы и выходить из своей зоны комфорта. Эти моменты она запомнит навсегда!»

«Я люблю, когда он делает это. Ненароком он протягивает свою руку ко мне, когда смотрит видео»

Так окупается родительская забота

«Ей всего 3 месяца, а она уже получила полный контроль надо мной»

«В этот день моя дочь собиралась на выпускной. У меня весь вечер были глаза на мокром месте, когда просматривал альбом со старыми фотографиями»

«Я люблю его больше, чем вчера, но меньше, чем завтра. Каждый день с ним дарит мне моменты, которыми я буду дорожить вечно»

«Никогда не думал, что стану отцом. Теперь я не могу представить, что могло быть иначе»

А ведь никаких кнопок и не надо, чтобы почувствовать родительскую любовь на расстоянии

«Отцовствую на 110 %»

Папа выступает в качестве модели, когда дочь хочет попрактиковаться

«Он все еще мой прекрасный цветок жизни. Просто немного спрессованный стеклом»

2-летняя дочка помогает строить клумбу

Связь между папами и дочерьми и вправду особенная

«Всего 2 месяца, а его улыбка уже превзошла мою»

«Перед тем как пойти спать, моя дочь положила своего пони в воду, чтобы он вырос. Тогда я заменил его на этого»

«Сегодня выпускной вечер. Она нарядилась, я тоже. Мы дурачимся. Нахлынули воспоминания о том, как мы танцевали, когда она не была такой высокой»

Когда вышли на прогулку рано утром

Защитить ребенка важнее, чем себя самого

«Пока я спал, моя дочь забралась на диван и обняла меня. Жена сделала этот снимок. У нас с ней совершенно особенные отношения. Она всегда говорит „папа-а-а, папа-а-а“, но пока ни разу не сказала „мама-а-а“»

«Я просто рыдал, когда услышал ее плач неделю назад. Теперь я официально папа»

Узы между папой и дочерью нерушимы

«Когда маленькая дочь схватила меня за палец, кажется, я растаял от нежности»

И дети стоят за отцов горой

Бонус: когда папа взялся соорудить детскую бутылочку

А какие теплые воспоминания связывают вас с отцами?