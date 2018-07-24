25 доказательств того, что папа и мама оканчивали совсем разные школы по воспитанию

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Уже не раз доказывали, что мужчины и женщины будто бы с разных планет. Мамы и папы — лишнее тому подтверждение, потому что порой они абсолютно разные. Еще раз убедиться в этом помогут прикольные истории с парнями, котами, уборкой, покупками в магазине и даже игрушками из «Макдоналдса».

AdMe.ru нашел 25 одновременно забавных и милых историй про различия наших родителей.

Когда папа мечтал о радиоуправляемом вертолете

У папы все просто

Когда папа говорит нет vs. Когда мама говорит нет

«Мои родители — ценители прекрасного, каждый по-своему»

«Люблю ходить в „Макдоналдс“ из-за таких случаев»

Как родители стараются поддержать перед важными соревнованиями

«Как моя мама видит распродажи — и как их видит мой папа»

«Кажется, папа воспринимает каждого парня возле меня как угрозу»

«Собираем лего: версия мамы и версия папы»

«Пришло предупреждение о сильном урагане. Мама и папа дают мне советы при подготовке»

«Моя мама упаковывает подарки vs. Мой папа упаковывает подарки»

«Я всего лишь написала, что буду ночевать не дома»

«Как фотографирует мама vs. Как фотографирует папа»

С родителями ходить к врачу всегда веселее

«Вот как мои родители ходят в магазин. Догадаетесь, где чьи покупки?»

«Теперь вы понимаете, у кого легче куда-то отпроситься?»

«Молодые родители следят за ребенком»

«Что готовит мама vs. Что готовит папа»

«Мои попытки пошутить с мамой и с папой»

«Мамин инстаграм vs. Папин инстаграм»

Когда переписываешься с родителями прямо на уроке

«Мама и папа постят фото с нашей кошкой»

«Тут сонный котик шлет вам свою любовь и надеется, что день станет лучше». «Фе».

«Когда мой папа собирается прийти в гости vs. Когда моя мама собирается заглянуть ко мне»

«Задержался по пути в гости к родителям. Получил такие СМС»

«Скинула родителям видео, где прыгаю на кровати. Их реакция бесценна»