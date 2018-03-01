25 доказательств того, что быть родителем порой чертовски весело
Без детей наша жизнь была бы в разы скучнее. Но и родители не отстают, ведь именно они часто делают жизнь детей (да и свою) гораздо более веселой, а иногда даже экстремальной.
AdMe.ru собрал 25 историй, которые точно захочется рассказать на семейном вечере.
«Каждый раз, когда я засыпаю, он делает смешные фото на веб-камеру ноутбука»
«Папа собирается принести моего брата в жертву богам воды»
«Он захотел себе костюм походного костра»
«Мы оставили ее одну на 5 минут!»
«Она попросила самую большую пиццу, которую только можно заказать»
«Дочь решила, что краски — это лучшая игра во время приема ванны»
«Муж прислал фото, на котором он пытается успокоить нашего ребенка, пока я не дома»
«На карусели получаются лучшие селфи с детьми»
«Сегодня папа получил еще одну ученую степень, и мы решили повторить это фото»
Мама заплатила $ 50 за то, чтобы сыну сделали классное школьное фото, а получила вот это
«Она была так воодушевлена своим первым днем в школе, пока не узнала, что я не останусь с ней»
«Что делают мои родители?»
В супермаркет с детьми? Не проблема!
«Моя мама показывает свои родительские навыки в 1978-м»
«Я понятия не имею, как моя 2-летняя дочь пробралась туда»
«У меня две дочки. Увидел 2 недели назад своего кота в новом амплуа»
«Я пережил день рождения 7-летней дочери»
«Кажется, ему не очень понравилось наше путешествие к Ниагарскому водопаду»
«Перед сном моя дочь положила в воду пони, который по инструкции должен был там вырасти. Я заменил его на это»
«Сын сказал, что так я похож на Железного человека»
Веселые будни родителей
«Вы спали 1 час 28 минут, что составляет 80 % от вашего обычного времени сна».
«А еще говорят, что ванная — единственное место, где мама может побыть в одиночестве»
«Он рассыпал крекеры и без единого слова начал уборку»
«Мамин выпускной и мой выпускной»
«Моя сестра начала присылать мне такие фото после стрижки своего сына»
«Последний маг воздуха».
А с вами случались прикольные истории, связанные с вашими детьми? Или, может, ваши родители рассказывали что-то интересное из семейной жизни?
Фото на превью chrxstianh__ / Twitter