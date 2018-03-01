25 доказательств того, что быть родителем порой чертовски весело

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Без детей наша жизнь была бы в разы скучнее. Но и родители не отстают, ведь именно они часто делают жизнь детей (да и свою) гораздо более веселой, а иногда даже экстремальной.

AdMe.ru собрал 25 историй, которые точно захочется рассказать на семейном вечере.

«Каждый раз, когда я засыпаю, он делает смешные фото на веб-камеру ноутбука»

«Папа собирается принести моего брата в жертву богам воды»

«Он захотел себе костюм походного костра»

«Мы оставили ее одну на 5 минут!»

«Она попросила самую большую пиццу, которую только можно заказать»

«Дочь решила, что краски — это лучшая игра во время приема ванны»

«Муж прислал фото, на котором он пытается успокоить нашего ребенка, пока я не дома»

«На карусели получаются лучшие селфи с детьми»

«Сегодня папа получил еще одну ученую степень, и мы решили повторить это фото»

Мама заплатила $ 50 за то, чтобы сыну сделали классное школьное фото, а получила вот это

«Она была так воодушевлена своим первым днем в школе, пока не узнала, что я не останусь с ней»

«Что делают мои родители?»

В супермаркет с детьми? Не проблема!

«Моя мама показывает свои родительские навыки в 1978-м»

«Я понятия не имею, как моя 2-летняя дочь пробралась туда»

«У меня две дочки. Увидел 2 недели назад своего кота в новом амплуа»

«Я пережил день рождения 7-летней дочери»

«Кажется, ему не очень понравилось наше путешествие к Ниагарскому водопаду»

«Перед сном моя дочь положила в воду пони, который по инструкции должен был там вырасти. Я заменил его на это»

«Сын сказал, что так я похож на Железного человека»

Веселые будни родителей

«Вы спали 1 час 28 минут, что составляет 80 % от вашего обычного времени сна».

«А еще говорят, что ванная — единственное место, где мама может побыть в одиночестве»

«Он рассыпал крекеры и без единого слова начал уборку»

«Мамин выпускной и мой выпускной»

«Моя сестра начала присылать мне такие фото после стрижки своего сына»

«Последний маг воздуха».

А с вами случались прикольные истории, связанные с вашими детьми? Или, может, ваши родители рассказывали что-то интересное из семейной жизни?