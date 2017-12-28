24 доказательства того, что дети умеют мечтать как никто другой

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У каждого из нас в детстве была мечта. Кто-то грезил о новеньком трансформере, кукле или конструкторе, а кто-то — о мире во всем мире. И мы в AdMe.ru уверены: любое заветное желание ребенка священно. Предлагаем вам несколько историй, которые будоражат в нас только светлые и большие чувства.

24. Мальчик неделю ждал появления мусорщиков, чтобы показать им свой игрушечный самосвал

23. Мальчик из Сирии хочет научиться летать, чтобы пригласить детей со всего мира поиграть с ним и выпить чаю

22. Мальчик с аутизмом расстроился, что закрыли его любимый видеопрокат, и родители построили для него точно такой же

21. «Врачи позволили моему сыну разгромить палату, где он проходил химиотерапию, — такой счастливой улыбки я давно у него не видел»

20. Мама помогает детям воплотить их заветную мечту — пройти наконец всего «Супер Марио»

19. 17-летний мексиканец с отличием закончил школу и был приглашен в 18 вузов. Родители и 2 брата верили в его мечту и старались ничем не мешать, что было не так-то просто в их однокомнатной квартире

18. Внучка нарисовала платье своей мечты, а бабушка взяла и сшила его

17. Мечту юной француженки провести прогноз погоды поддержали больше 200 000 человек, и вот она в телевизоре

16. Захотела и вышла из больницы после 9 месяцев лечения

15. «Дочка захотела сама выбрать, что надеть для первой школьной фотографии. Папа выбор одобрил»

14. «Моя дочка мечтала до садика успеть прочитать

1 000 книг. Сегодня ей это удалось, и медаль — тому подтверждение»

13. «Мой сын принес сегодня в „Леголенд“ свою „Нинтендо“ и предложил детям, у которых дома нет приставок, поиграть с ним»

12. «Незнакомец оставил эти мечи и записку у порога моего дома. Как он узнал, что дети уже давно хотят стать джедаями?»

11. Эти парни оказались верны своим детским мечтам

10. Когда мечта детства продолжает сбываться — девушка регулярно наряжается Белль на праздники

9. Родители решили исполнить мечту дочери и сделать сказочный семейный портрет

8. «Дочка мечтала познакомиться с рыбой. Обещала вернуть ее обратно в реку после объятий»

7. Когда с самого детства знала, кем хочешь стать

6. Большая мечта для маленького человека

5. «Оказалось, что моему выздоравливающему сыну для счастья нужен был всего лишь пакетик сока»

4. «Мой сын и не догадывается, что сегодня мы решили исполнить его мечту — завести собаку»

3. Отец сделал для слепой дочери «пищащее» пасхальное яйцо — девочка всю жизнь мечтала принять участие в этом празднике

2. «Моя дочь мечтает стать Бэтменом, так что я подарил ей костюм, а мой друг — куклу, похожую на нее»

1. Вот и Лев Шрайбер не стал мешать сыну воплотить мечту и привел его на «Комик-Кон» в образе Харли Квинн

Бонус: иногда не надо быть ребенком, чтобы мечтать и радоваться исполнению заветных желаний

Надеемся, вы уже настроились на ностальгическую волну, потому что мы ждем рассказов о ваших детских мечтах в комментариях.