23 доказательства того, что собака для ребенка будет круче любого айфона

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Ни один гаджет, пусть даже самый крутой, не даст ребенку того, что способна дать собака. Она научит его дружить, любить и заботиться о других, сострадать, поддерживать в трудную минуту, ценить доверие и преданность. Четвероногий друг, большой как медведь или крошечный, поможет воспитать в маленьком человеке человечность.

Мы в AdMe.ru, как и родители детей из нашей подборки, искренне убеждены в том, что в каждой семье, где растет ребенок, должна быть собака.

Маленький Король Севера со своим большим белым «медведем»

«Последние несколько месяцев я только и делала, что говорила ему не облизывать лицо ребенка, но оказалось, что это все, чего она действительно хочет»

«Мой сын и его щенок не могут насытиться друг другом»

Когда очень сильно мечтаешь о собаке, которой у тебя никогда не было, и вдруг мечта сбывается

«Моя 2-летняя собака и моя 2-дневная дочь»

Не грусти, малыш, я с тобой

В этой семье все дети очень похожи. Все четверо

Это была любовь с первого объятия

Более внимательной и ответственной няни для малыша не найти

Две «сестры», две любимые папины девочки

Мне дали задание защищать тебя, крошечный человечек

И нужно признать, что собака действительно надежный защитник для ребенка

Каждый ребенок считает своего питомца особенным

«Мой пес... герой, компаньон, работник (обведи нужный вариант). Потому что... он круглый».

Собака умеет проявлять заботу

И научит малыша делать то же самое

Тихий час в живом уголке

«Самое уютное место для моего племянника»

Урок взаимопонимания

«Ты — собака. Я — человек».

Когда оделся в костюм лучшего друга

— Будешь для меня опорой? — Конечно, человеческий детеныш!

Хорошо, когда есть друг, с которым можно вот так поваляться на полу и подурачиться

А потом вместе сладко уснуть

Смотреть любимый мультфильм вдвоем всегда интереснее

А у вашего ребенка есть такой преданный друг? Или, возможно, вы хотели бы поделиться с нами историей дружбы с собакой из своего детства?