22 снимка о том, что в семье без юмора никуда
Говорят, для мира в семье необходимы терпение, понимание, любовь и 2 компьютера! А еще необходимы смех и шутки, иначе было бы попросту скучно.
AdMe.ru представляет 22 доказательства того, что без тролля в семье жить нельзя.
«Мои жена, невестка и теща совершенно неразличимы со спины»
«Я убедил своих племянников, что это зефирная ферма»
«Получил подарок от тещи»
«Моя жена только что окончила полицейскую академию, и ее сестра прислала ей кучу пончиков»
«Теща думала, что такой подарок смутит меня. Не сработало»
«Наряд моей тети переплюнул все наши костюмы в этом году»
«Сделаю-ка я селфи, пока моя сестра рожает!»
«Отвезла сына к дяде Джо»
«Моя 84-летняя бабушка стеснялась того, что ходила перед нами в ночнушке, и я решил ее поддержать. Что ж, это очень удобно»
«Племянники в этом году не оценили мои рождественские подарки»
«Реакция семьи на шутки папы»
«Мой дядя получил 1-й приз на конкурсе. Это лучшая Урсула, которую я когда-либо видел!»
«Я просто сходил на рыбалку с дедом»
«Интересно, племяшке понравится подарок?»
«Попросил девушку прислать фото в белье. Ответил ее папа»
«Родители сказали брату, что у нас был еще один брат, но он превратился в гриб, потому что не любил мыться. Для достоверности его фото появилось в нашем семейном альбоме»
«Мой папа — акушер-гинеколог. В Рождество его вызвали на работу. И он ушел так»
«Мой двоюродный брат разбил тарелку и пытается скрыть это от тети»
«Дочка попросила подарить ей что-то из „Холодного сердца“. Я подарил замороженный горошек»
«Мама прислала мне это фото. Оказывается, она сломала нож во время готовки»
«Мои дядя и тетя повесили в туалете фотографии всей семьи»
«После просмотра фильма „Трон“ дочь стала бояться, что меня засосет в компьютер. Утром она увидела это»
Фото на превью bourbonboots / reddit