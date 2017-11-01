22 снимка о том, что в семье без юмора никуда

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Говорят, для мира в семье необходимы терпение, понимание, любовь и 2 компьютера! А еще необходимы смех и шутки, иначе было бы попросту скучно. AdMe.ru представляет 22 доказательства того, что без тролля в семье жить нельзя.

«Мои жена, невестка и теща совершенно неразличимы со спины»

«Я убедил своих племянников, что это зефирная ферма»

«Получил подарок от тещи»

«Моя жена только что окончила полицейскую академию, и ее сестра прислала ей кучу пончиков»

«Теща думала, что такой подарок смутит меня. Не сработало»

«Наряд моей тети переплюнул все наши костюмы в этом году»

«Сделаю-ка я селфи, пока моя сестра рожает!»

«Отвезла сына к дяде Джо»

«Моя 84-летняя бабушка стеснялась того, что ходила перед нами в ночнушке, и я решил ее поддержать. Что ж, это очень удобно»

«Племянники в этом году не оценили мои рождественские подарки»

«Реакция семьи на шутки папы»

«Мой дядя получил 1-й приз на конкурсе. Это лучшая Урсула, которую я когда-либо видел!»

«Я просто сходил на рыбалку с дедом»

«Интересно, племяшке понравится подарок?»

«Попросил девушку прислать фото в белье. Ответил ее папа»

«Родители сказали брату, что у нас был еще один брат, но он превратился в гриб, потому что не любил мыться. Для достоверности его фото появилось в нашем семейном альбоме»

«Мой папа — акушер-гинеколог. В Рождество его вызвали на работу. И он ушел так»

«Мой двоюродный брат разбил тарелку и пытается скрыть это от тети»

«Дочка попросила подарить ей что-то из „Холодного сердца“. Я подарил замороженный горошек»

«Мама прислала мне это фото. Оказывается, она сломала нож во время готовки»

«Мои дядя и тетя повесили в туалете фотографии всей семьи»

«После просмотра фильма „Трон“ дочь стала бояться, что меня засосет в компьютер. Утром она увидела это»