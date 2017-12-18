22 невыдуманные истории из семей, в которых хочется пожить хоть денек

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Периодически с людьми происходят истории, о которых хочется в старости рассказывать внукам. Особенно здорово, когда такие истории случаются внутри дружных семей. AdMe.ru собрал для вас несколько невыдуманных историй, рассказывающих о жизни чьих-то родных и близких людей. И пусть в некоторых недостает спецэффектов, зато все они искренние и полны семейного тепла. Бабушка звонит вчера и жалуется, что дед ушел куда-то и его нет уже очень долго, просит пойти поискать. Говорю «хорошо-хорошо, поищу», а сама сижу и смотрю на деда, который сидит у меня дома и выжигает портрет бабушки на деревянной доске. У них годовщина в четверг.

«Моя 84-летняя бабушка извинилась за то, что ходит передо мной в своей ночной рубашке. Я сказал, что это не проблема, потому что на самом деле она выглядит очень уютно. После этого она и мне предложила одну из своих ночнушек. И я не смог отказаться»

У меня 14-летняя дочь. Встречается с мальчиком, ему тоже 14. Такой хороший, воспитанный. Каждое воскресенье он приходит в гости... и они сидят в комнате дочери целый день. Ну, я беспокоить не хотела. Тут вдруг подумала: «А ведь в 21 веке живем. Дети взрослеют рано. А что, если они там сами детей делают?!» И побежала я к ней в комнату. Приоткрываю дверь, приглушенный свет лампы, слышу разговор... Вхожу в комнату с видом «ага, попались!» И что я вижу? Моя дочь сидит в кресле и вяжет шарф, а молодой человек лежит на диване и читает вслух. Я только и смогла сказать: «Может, чаю?..»

Ходил сегодня покупать зимнюю обувь, а рядом на диванчике папа с маленьким сыном примеряли ботинки.

Папа: «Вот эти тебе нравятся, да? Примерь, как сидят на ножке».

Сын: «Ага, класс, мне нравится».

Отец, помогая надевать второй ботинок: «Цена нормальная, вот их тогда и возьмем».

Сын в шоке: «И че, и все? И мы никуда не пойдем смотреть дальше? Па-а-а, я теперь только с тобой буду всегда в магазин ходить!»

Работал некоторое время курьером в интернет-магазине. Работа не пыльная, клиенты постоянные, но не об этом.

У дочери в садике был открытый урок, на котором их спрашивали, где работают папа и мама. Так моя дочь с чистой совестью сказала: «Папа дает людям пакетики, они радуются и отдают ему свои деньги».

P. S. Воспитатели все же решили уточнить у меня потом, что за «веселые пакетики» я раздаю.

«Мне явно нужно поговорить со своей дочкой. Но пока я даже не знаю, что сказать».

В этом году в школах ввели обязательную школьную форму, для девочек — черное платьице с фартуком. Ну а мы с родителями отдыхали на море, когда приехали, все платьица в спецмагазине разобрали. И теперь я хожу в школьной форме из секс-шопа.

Моя жена, когда была беременна, однажды ночью разбудила меня для того, чтобы я ее отвез понюхать рельсы. Пришлось везти.

Дочка (4 года, 9 месяцев):

— Мам, давай заведем много маленьких рыбок!

— Марусь, у нас же два котика. Они мигом всех рыбок выловят и съедят.

— А-а-а... Ну давай тогда птичек заведем.

— И птичек котики наши могут съесть.

— А-а-а... Ну давай хотя бы гуся заведем, его точно не съедят! Гуся сами съедим.

Сыну 4 года. Не разговаривал и объяснялся с нами жестами. Врачи разводили руками, говорили, что он просто лентяй, так как все показатели были в норме. Я постоянно приставала к нему с просьбами поговорить со мной. В общем, заговорил ребенок — первым его словом было «ОТСТАНЬ».

Папа украл мыло из туалета моего универа со словами: «Должна же быть хоть какая-то польза от того, что ты здесь учишься».

«Мой отец купил селфи-палку, и это было первым, что он мне отправил».

Не знаю, многие ли в курсе, но после постановки на учет по беременности, помимо постоянного наблюдения у гинеколога, женщина должна пройти узких специалистов. Так вот, пройдя этот квест, собрала я заключения у всех нужных врачей. Сидим вечером с мужем у моих родителей, пьем чай с плюшками, он и спрашивает о результатах:

— Ну что там, все нормально?

— Окулист написал «сходящееся косоглазие левого глаза», лор — что носовая перегородка искривлена. Ну и еще сколиоз.

Муж, слегка ошалело:

— А что ты мне до свадьбы не сказала?

На что моя мама парировала:

— У нас она нормальная была, это ее уже после свадьбы перекосило.

Жена заболела. Лежит с температурой под 40, даже говорит с трудом. Дочка 4-х лет не видела раньше родителей больными. Ну и пыталась маму расшевелить. Не получилось.

Подходит ко мне, говорит:

— Папа, я узнала — она не притворяется. Пора заводить новую маму.

Расстроил ее, что жить будем с этой. Только подлечим ее сначала.

«Заказала индивидуальную табличку с семейным фото, но получила сувенир со случайной азиатской семьей и прифотошопленными пингвинами. Даже не злюсь».

Моя мама очень суровая. В детстве я ходила в садик. Был понедельник, и я очень не хотела идти туда. Она сказала, что если я похожу 5 дней, то она устроит мне целых 2 ВЫХОДНЫХ. В общем, я обрадовалась и пошла в садик.

Дочери 4 года. Забираю ее из садика.

— Папа, мы сегодня играли в принцесс. Я была Эльзой.

Я решил пошутить:

— Это которая рыжая, и мама у нее медведь?

— Нет!

— Которая по океану плавала с Мауи?

— НЕТ!

— Которая у чудовища в замке жила?

— Да нет же!!!

Дочка ставит руки в боки и говорит c недовольным видом:

— Всё, папа, сегодня приходим домой и садимся учить принцесс!

Папа воспитал меня настоящим мужиком! Отремонтировать стиралку, прибить гвоздь, дров нарубить — все могу! Есть свой личный набор инструментов. Помогаю слабым, защищаю. Вот только мужу это не нравится... Я все-таки еще жена и мама.

Мой муж периодически разговаривает во сне. Когда я у него что-то спрашиваю утром, обычно он начинает нести всякий бред. Ну, думаю, надо прикольнуться. Вопросы в форме «Котик, ты меня любишь?» получили ответы «Да, люблю». Поэтому в следующий раз был такой диалог:

— Саш, ты кого любишь?

— Пластик.

— Какой пластик?

— Экструдированный пенополистирол.

P. S. Затяжной ремонт до добра не доводит.

Увидела в машине у сестры накладные усы. Она с невозмутимым видом сказала, что надевает их иногда за рулем. Боже, как скучно я живу.

«В этот Хеллоуин мой беременный живот помог мне. Я представляю вам костюм для беременных „Суперначо“».

Мой жених (уже муж) в день нашей свадьбы написал на небесном фонарике «Заберите меня, я ее не знаю».

Парень я небрезгливый. Бывает, уроню что-нибудь на пол, поднял, дунул и в рот. Когда появились дети, начал себя контролировать, но один случай мне запомнился: сидим мы на кухне, дочка роняет кусочек пирога на пол, а когда жена хотела его поднять, дочь закричала: «Мама, не трогай! Это папин кусочек!»

Решили мы сходить за вторым ребенком. А родилась двойня. Вот они нам дали жару. Орали круглые сутки, особенно активно — по ночам. Было ОЧЕНЬ тяжело. И вот как-то ночью нам с мужем удалось-таки их усыпить. Он пошел в туалет. А мне попить захотелось. Сижу на кухне в темноте тихонько. Он выходит — с детьми меня нет. В другую комнату — нет. На кухню — в темноте не заметил. В туалет — нет. Начал метаться по квартире, потом забегает на кухню, включает свет, глаза шальные: «Я думал, ты сбежала!» Реально испугался. Но, признаться, была у меня такая мысль...

Жена привела ребенка в детский сад. Переодевает. Рядом два мальчика. У одного в руках игрушечная бетономешалка.

— Ты знаешь, что это за машина? — спрашивает жена у дочери.

— Да, это бетономешалка.

— А что она делает?

— Бетономешалка мешает бетон.

— Молодец.

— Бригада строителей жрет самогон, — добавила дочь после паузы.

Жена сразу уловила на себе взгляды других родителей, отправила ребенка в группу и ушла выяснять, какие еще мы детские песни поем в машине вдвоем.

«Одно из преимуществ того, что у вас есть дочь, — вы можете управлять ее барби-джипом, когда она слишком много выпила».