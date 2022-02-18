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22 истории, которые доказывают, что семейные узы ни с чем не сравнить

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Герой Роберта Де Ниро в фильме «Знакомство с Факерами» сказал, что семья — это «круг доверия». И в самом деле, с членами семьи нас связывает не только ДНК, но и наши общие истории. Наверняка каждый может вспомнить, как соперничал в детстве с братьями или сестрами или ставил взрослых в неловкое положение. Но мы все равно любим своих близких, ведь они всегда на нашей стороне. И это взаимно.

AdMe.ru предлагает вам порцию душевных историй о семьях, в которых близость проявляется порой неожиданным образом.

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«Члены моей семьи сказали, что им надоело отсутствие у меня праздничного настроения, поэтому на это Рождество я раздала им оскорбления, раз уж они решили действовать мне на нервы».
Надписи на открытках: «Ты косолапый», «У тебя голова как шар» и т. д.

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Какая история напомнила вам собственную семью? Вы можете вспомнить анекдотические ситуации, связанные с вашими близкими? Расскажите о них нам.

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