22 истории, которые доказывают, что семейные узы ни с чем не сравнить

Герой Роберта Де Ниро в фильме «Знакомство с Факерами» сказал, что семья — это «круг доверия». И в самом деле, с членами семьи нас связывает не только ДНК, но и наши общие истории. Наверняка каждый может вспомнить, как соперничал в детстве с братьями или сестрами или ставил взрослых в неловкое положение. Но мы все равно любим своих близких, ведь они всегда на нашей стороне. И это взаимно.