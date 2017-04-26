22 доказательства того, что совместная жизнь — это весело и непредсказуемо

Существовать в гармонии с самим собой — непросто, а разделять жизнь с другим человеком — почти невозможно. Без любви, уважения и чувства юмора.

AdMe.ru собрал пару десятков признаний в том, что жизнь в браке полна шутливых розыгрышей и забавных выходок, от которых внутри становится тепло.

Когда жена берется за твой гардероб

Когда ты заснул, а твоя жена — стилист

Жена прислала фото с работы в сексуальном костюмчике

Надеюсь, муж почувствует себя особенным, когда увидит, что все взоры устремлены только на него

Тот момент, когда уже можно забыть про диету

Попросила двухметрового мужа повесить зеркало для меня. Мой рост 1,55 м

Жена попросила подстричь газон. И вот что ее ждало

Попросила мужа взбить сливки. Услышала странные звуки из кухни. Получила масло

Праздник кончился, жена нашла мою заначку

Фото на превью imgur.com

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