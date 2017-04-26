22 доказательства того, что совместная жизнь — это весело и непредсказуемо

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Существовать в гармонии с самим собой — непросто, а разделять жизнь с другим человеком — почти невозможно. Без любви, уважения и чувства юмора. AdMe.ru собрал пару десятков признаний в том, что жизнь в браке полна шутливых розыгрышей и забавных выходок, от которых внутри становится тепло.

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Попросила двухметрового мужа повесить зеркало для меня. Мой рост 1,55 м

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