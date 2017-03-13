21 случай, когда бабушкин подарок — это еще один повод улыбнуться
Чего они только не придумают, чтобы нас обрадовать и удивить. И пусть иногда их подарки кажутся нелепыми, зато в каждом из них — добрая тонна любви и заботы.
AdMe.ru делится подборкой самых удивительных подарков, которые можно получить только от них — бабушек вашей мечты.
Попросил пару новых шапок к зиме. Бабуля не подвела
Мой друг получил этот плед от бабули на Новый год
Даже Джеки любит вязаные свитера от бабули
Моей бабуле 90 лет, и она сделала эту жилетку, чтобы мне было в чем «ходить по вечеринкам»
Когда твоя бабуля знает толк в автомобильных аксессуарах
Лучший подарок на выпускной: бабуля подарила мне фотоальбом и вот что было внутри
Плед-русалка — это для девчонок, поэтому внуку досталась акулка
Попросил бабулю сделать селфи и затем отправить фотографию мне. Кто бы мог подумать, что я обнаружу в почтовом ящике через 2 недели...
Когда бабуля тоже любит мемасы
Моя бабушка разбирается в моде лучше, чем твоя
Бабуля считает, что это подходящее одеяло для молодого человека 24 лет от роду, который гостит у нее проездом. Я правда в восторге!
Связано с любовью
Когда бабушка решила, что ты проголодался
Открыл подарок раньше времени. Кажется, бабуля перепутала меня с одной из моих сестер, но я все же оставлю это себе
Потому что бабушки знают все самое тайное о своих внуках
Бабуля пригласила на концерт. И она явно знает, как нужно наслаждаться моментом
Получить от бабули проверенные рецепты в подарок — бесценно!
Когда тебе 34 и только бабушка знает, какую футболку ты мечтаешь с гордостью носить
Когда попросил Xbox на Новый год
Брат пошутил, что хочет на Новый год 100 подарков стоимостью 1 доллар каждый. Бабуля приняла этот вызов...
И только бабуля знает тебя, как никто другой
Фото на превью twitter.com
По материалам boredpanda.com