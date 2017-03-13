21 случай, когда бабушкин подарок — это еще один повод улыбнуться

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Чего они только не придумают, чтобы нас обрадовать и удивить. И пусть иногда их подарки кажутся нелепыми, зато в каждом из них — добрая тонна любви и заботы. AdMe.ru делится подборкой самых удивительных подарков, которые можно получить только от них — бабушек вашей мечты.

Попросил пару новых шапок к зиме. Бабуля не подвела

Мой друг получил этот плед от бабули на Новый год

Даже Джеки любит вязаные свитера от бабули

Моей бабуле 90 лет, и она сделала эту жилетку, чтобы мне было в чем «ходить по вечеринкам»

Когда твоя бабуля знает толк в автомобильных аксессуарах

Лучший подарок на выпускной: бабуля подарила мне фотоальбом и вот что было внутри

Плед-русалка — это для девчонок, поэтому внуку досталась акулка

Попросил бабулю сделать селфи и затем отправить фотографию мне. Кто бы мог подумать, что я обнаружу в почтовом ящике через 2 недели...

Когда бабуля тоже любит мемасы

Моя бабушка разбирается в моде лучше, чем твоя

Бабуля считает, что это подходящее одеяло для молодого человека 24 лет от роду, который гостит у нее проездом. Я правда в восторге!

Связано с любовью

Когда бабушка решила, что ты проголодался

Открыл подарок раньше времени. Кажется, бабуля перепутала меня с одной из моих сестер, но я все же оставлю это себе

Потому что бабушки знают все самое тайное о своих внуках

Бабуля пригласила на концерт. И она явно знает, как нужно наслаждаться моментом

Получить от бабули проверенные рецепты в подарок — бесценно!

Когда тебе 34 и только бабушка знает, какую футболку ты мечтаешь с гордостью носить

Когда попросил Xbox на Новый год

Брат пошутил, что хочет на Новый год 100 подарков стоимостью 1 доллар каждый. Бабуля приняла этот вызов...

И только бабуля знает тебя, как никто другой