21 момент, когда родители вышли в интернет и собрали больше лайков, чем ты

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О том, как старшее поколение познает тонкости современных технологий, можно писать много, но лучше всего показать. AdMe.ru подготовил для вас подборку смешных, но очень милых фотоисторий о родителях, гаджетах и интернете. Посмотрим, что получилось.

21. Мой папа не знает, как использовать фронтальную камеру на телефоне и сделать селфи с новой плитой, зато он умеет лепить клевые коллажи

20. Моя 90-летняя бабушка использует суперзум на своем смартфоне

19. Мама использует Snapchat, чтобы пригрозить: «Не приходи домой пьяным»

18. Бабушка начала работать производителем бисквитов, после того как у нее развилась астма, о чем сообщила в своем Facebook

17. Нашел это фото в почтовом ящике. Моя бабушка сделала селфи и прислала его по почте (не по e-mail)

16. Мои родители не знали, что в форме онлайн-заявки нужно указывать веб-адрес, поэтому указали тот, где живут

15. Папа попытался распечатать видео

14. Папа не может понять, почему его ноутбук не заряжается

13. Бабушка распечатала скрины фото из Facebook, видимо, не знала, как их сохранить

12. Папа не понял, что Эмили нужны кирпичи в онлайн-игре, и предложил принести ей парочку, которые валяются на заднем дворе

11. Селфи бабушки в зеркало на фронтальную камеру

10. Бабушка попросила починить ее компьютер, так как все «движется в обратном направлении». Внимание на мышку

9. — Посидите с детьми во дворе? — А там ловит Wi-Fi?

8. Мой отец купил селфи-палку, и это первое, что он прислал мне после покупки

7. Вопросов много — ответ один

6. Моя мама думает, что Twitter спрашивает ее, что происходит, поэтому она каждый раз отвечает: «Ничего»

5. Бабушка в кедах изучает компьютерное дело

4. Бабушка просит Facebook загрузить фото с Рождества. Она думает, что он может сделать это автоматически

3. Бабушка использует классный фильтр

2. Женщина распечатала комментарии к посту в Facebook, чтобы прочитать их в метро

1. Рассказали дяде, что такое Photoshop. Спустя неделю он присылает это