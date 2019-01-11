21 фото, которое объясняет, почему каждому ребенку нужен питомец
Домашние животные — неиссякаемый источник положительных эмоций для каждой семьи. В самом деле, ряд исследований подтвердил, что питомцы помогают детям расти более здоровыми и развивают в малышах такие важные моральные качества, как доброта и забота. Домашние животные — лучшие компаньоны для каждого ребенка, ведь они наполняют детство теплыми воспоминаниями и радостным смехом. Главное — иметь под рукой камеру, чтобы не пропустить ни одного из этих драгоценных моментов.
Нам в AdMe.ru нравится наблюдать эту особую связь, которая может возникнуть только между детьми и животными, и мы хотели бы поделиться с вами снимками на эту тему.
1. Каждый ребенок заслуживает собаки, и каждая собака заслуживает ребенка
2. Согревайся и располагайся поудобнее, мой маленький человек
3. Невозможно иметь слишком много щенков
4. Но это необязательно должен быть щенок
5. Лучшие друзья навсегда
6. Я придержу твое одеяло
7. Я опасная и страшная собака! Все так и есть
8. Когда живешь в Аргентине
9. Я служебная собака, и сегодня у меня особое задание
10. «Лучшее время в моей жизни» — так мог бы сказать каждый на этом снимке
11. Я выиграл, потому что у меня подушка
12. Не смей ее будить, мне нужен перерыв
13. Ух ты, а почему у тебя такие большие уши?
14. Пес терпеливо ждет свою маленькую принцессу
15. Собаки-компаньоны для аутистов никогда не расстаются с ними, даже в больнице
16. «У нас новая няня, и она завалилась спать в первый же рабочий день»
17. Кажется, он что-то замышляет
18. Ты моя родственная душа
19. Кто-то может быть вовсе не в восторге...
20. Оба затихли на минутку
21. Настоящие сообщники
У вас есть фото, которые могли бы пополнить нашу коллекцию? Поделитесь ими в комментариях и не забудьте показать эту статью друзьям и родным. Ведь каждый ребенок заслуживает четвероногого друга!
Фото на превью unknown / imgur