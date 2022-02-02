20 звездных красоток, которые изменились после рождения детей и счастливы, как никогда
Согласитесь, рождение ребенка меняет все, начиная от уклада жизни и заканчивая внешностью. Кто-то, становясь мамой, сразу расцветает, ну а кому-то требуется время для того, чтобы прийти в форму. И знаменитости тут не исключение.
Мы в AdMe.ru решили вспомнить, как изменились звезды с появлением в своей жизни детей. В коллажах слева представлены фото знаменитостей до родов, а справа — уже после.
Эмма Стоун, 1 ребенок
Элизабет Херли, 1 ребенок
Зоуи Дешанель, 2 детей
Джулианна Мур, 2 детей
До родов.
После.
Тильда Суинтон, 1 ребенок
Дженнифер Коннелли, 3 детей
Ванесса Паради, 2 детей
Эмманюэль Беар, 3 детей (в том числе один усыновленный)
Натали Портман, 2 детей
Эмили Блант, 2 детей
Ума Турман, 3 детей
Эми Адамс, 1 ребенок
Кэти Перри, 1 ребенок
Мелисса Маккарти, 2 детей
Мила Кунис, 2 детей
Эмили Ратаковски, 1 ребенок
Хилари Дафф, 3 детей
Натали Дормер, 1 ребенок
Софи Тернер, 1 ребенок
Кирстен Данст, 2 детей
А вы сильно изменились после рождения ребенка?
Фото на превью East News, Pacific Press / SIPA / Sipa Press Russia / East News
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