20 звездных красоток, которые изменились после рождения детей и счастливы, как никогда

Согласитесь, рождение ребенка меняет все, начиная от уклада жизни и заканчивая внешностью. Кто-то, становясь мамой, сразу расцветает, ну а кому-то требуется время для того, чтобы прийти в форму. И знаменитости тут не исключение.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить, как изменились звезды с появлением в своей жизни детей. В коллажах слева представлены фото знаменитостей до родов, а справа — уже после.

Эмма Стоун, 1 ребенок

Элизабет Херли, 1 ребенок

Зоуи Дешанель, 2 детей

Джулианна Мур, 2 детей

До родов.

После.

Тильда Суинтон, 1 ребенок

Дженнифер Коннелли, 3 детей

Ванесса Паради, 2 детей

Эмманюэль Беар, 3 детей (в том числе один усыновленный)

Натали Портман, 2 детей

Эмили Блант, 2 детей

Ума Турман, 3 детей

Эми Адамс, 1 ребенок

Кэти Перри, 1 ребенок

Мелисса Маккарти, 2 детей

Мила Кунис, 2 детей

Эмили Ратаковски, 1 ребенок

Хилари Дафф, 3 детей

Натали Дормер, 1 ребенок

Софи Тернер, 1 ребенок

Кирстен Данст, 2 детей