20+ звезд, которые влюбились друг в друга без памяти, хотя совсем этого не планировали
В фильмах часто встречаются 2 клише о любви. Первое: он — свободный красавчик, она — обычная девушка, и с первого взгляда между ними искрит. Пример таких отношений — «Сумерки». Второе: двое испытывают друг к другу антипатию, но все заканчивается свадьбой, как в «Гордости и предубеждении».
А мы в AdMe.ru захотели узнать, как отношения между актерами завязываются вне экрана. И убедились, что реальность может быть даже круче, чем кино.
Софи Тернер и Джо Джонас
Сейчас Софи Тернер счастлива в браке с музыкантом Джо Джонасом. К их знакомству приложили руку коллеги, которые были уверены, что это двое отлично поладят. Джо первый написал Софи и предложил встретиться.
Но Софи заочно считала ухажера гадким типом, потому что думала, будто парень развалил ее любимую музыкальную группу Busted. У тех была песня «Year 3000», которую Джонас перепел и сделал хитом. Группа Busted распалась, и Софи была уверена: это из-за Джонаса.
Что ж, Джо все-таки удалось произвести на девушку хорошее впечатление. Они поженились, и у пары растет дочь.
Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик
В начале 90-х звезда сериала «Секс в большом городе» переживала громкий разрыв с Робертом Дауни — младшим. Один из ее братьев представил ее Мэттью, для которого эта встреча, похоже, оказалась громом среди ясного неба: «Я до сих пор помню, как она шла по улице к театру».
Парочка стала работать вместе в Бродвейском театре, а через несколько месяцев Мэттью пригласил Сару на свидание. Они женаты 25 лет и воспитывают 3 детей.
Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит
Уилл Смит был женат и воспитывал ребенка, когда встретил свою старую знакомую Джаду и понял, что она — его идеал. Но они не могут быть вместе, потому что актер не стал бы разводиться. Осознав все это, Уилл даже как-то рыдал в туалете.
Но супруга Уилла сама подала на развод. Как только бракоразводные документы были подписаны, Смит позвонил Джаде: «Ты сейчас встречаешься с кем-нибудь? Нет? Отлично. Тогда ты встречаешься со мной». Они вместе уже более 20 лет.
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли познакомились на съемках фильма. Они стали дружить, а где-то через год отправились на двойное свидание. Блейк была с другим парнем, а Райан должен был ухаживать за своей пассией. Но внезапно артисты стали бессовестно флиртовать друг с другом прямо на глазах у своих партнеров.
Райан вспоминает, что между ним и Блейк по-настоящему искрило. В октябре 2011 года пара начала встречаться, в через год они поженились. У Райана и Блейк 3 дочки.
Миша Коллинз и Виктория Ванточ
Актер познакомился с будущей женой еще в школе. Виктория была классической прилежной девочкой, а Миша — ее полной противоположностью. «Я написал стихотворение, посвященное ее красоте, в котором сравнил ее нос с большим собором», — со смехом вспоминает артист.
В какой-то момент парень понял, что ревнует девушку, и по пути из автобуса до дверей школы спросил, заинтересована ли она в отношениях. Видимо, они оба действительно в них заинтересованы, ведь Миша и Виктория до сих пор вместе.
Мила Кунис и Эштон Кутчер
Ребята снимались вместе в сериале «Шоу 70-х». У Милы была подростковая влюбленность в Эштона, а вот парень относился к ней как к младшей сестренке. Он женился на Деми Мур, а Мила 8 лет встречалась со звездой фильма «Один дома» Маколеем Калкиным.
В итоге оба остались одни, и межу ними вспыхнула искра. Актеры думали, что это все несерьезно, но потом Мила осознала, что любит Эштона, и предложила расстаться, пока это не разбило ей сердце.
Пара по сей день вместе — растят двоих детей.
Мерил Стрип и Дон Гаммер
Мерил Стрип на момент знакомства с будущим мужем переживала трагический период в своей жизни. Она и не думала о романтических отношениях, вдобавок ее выселили из квартиры. Брат Мерил приехал, чтобы помочь с переездом, и привел помощника.
Помощником оказался Дон, которого Мерил встречала несколько раз, но раньше он не производил на нее впечатления. Отзывчивый мужчина предложил Мерил оставить у него вещи. Актриса согласилась и срочно уехала на съемки. Между парочкой завязалась дружеская переписка, которая вылилась в 40 лет крепкого брака.
Риз Уизерспун и Джим Тот
После развода Риз Уизерспун и не думала, что снова выйдет замуж. Но судьба распорядилась иначе, когда столкнула ее с Джимом Тотом на одной из вечеринок.
В общем, Джим деликатно погасил конфликт. Очевидно, поведение мужчины впечатлило Риз. Они уже более 10 лет вместе.
Эмили Блант и Джон Красински
Эмили видела Джона в сериале «Офис», но лично они знакомы не были. Их первую встречу она сравнила с романтической комедией: «Я сидела в ресторане. Он тоже. Я была с нашим общим знакомым, и он такой говорит: „Там же мой друг Джон!“».
Этот самый друг Джон подошел к столику Эмили и рассмешил ее. Так и началось их знакомство. Актеры поженились и вместе уже более 10 лет.
Лили Рейнхарт и Коул Спраус
Звезды «Ривердейла» сначала не понравились друг другу. Лили огорошила некоторых фанатов, когда заявила, что ее первым впечатлением от Коула было «Какой же у него раздражающий голос».
Коул же вспоминает, что Лили держала дистанцию по отношению ко всей съемочной группе. Лед начал таять к середине первого сезона. Поклонники сериала радовались за Лили и Коула, но, увы, через 2 года пара рассталась.
Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс
Хью и Дебора познакомились на съемках сериала, где парень играл заключенного, а девушка — его психотерапевта. Для Хью это была первая роль после выпуска из театральной академии, и он очень волновался. А Дебора уже была звездой первой величины.
Разница в возрасте в 13 лет не мешает актерам до сих пор быть счастливыми вместе.
А как вы познакомились со своей второй половинкой?