20+ звезд, которые влюбились друг в друга без памяти, хотя совсем этого не планировали

В фильмах часто встречаются 2 клише о любви. Первое: он — свободный красавчик, она — обычная девушка, и с первого взгляда между ними искрит. Пример таких отношений — «Сумерки». Второе: двое испытывают друг к другу антипатию, но все заканчивается свадьбой, как в «Гордости и предубеждении».

А мы в AdMe.ru захотели узнать, как отношения между актерами завязываются вне экрана. И убедились, что реальность может быть даже круче, чем кино.

Софи Тернер и Джо Джонас

Сейчас Софи Тернер счастлива в браке с музыкантом Джо Джонасом. К их знакомству приложили руку коллеги, которые были уверены, что это двое отлично поладят. Джо первый написал Софи и предложил встретиться. Но Софи заочно считала ухажера гадким типом, потому что думала, будто парень развалил ее любимую музыкальную группу Busted. У тех была песня «Year 3000», которую Джонас перепел и сделал хитом. Группа Busted распалась, и Софи была уверена: это из-за Джонаса.

«Я боялась, что он окажется гадким типом. Поэтому на свидание пришла со своими друзьями — крепкими парнями, которые играют в регби». Софи Тернер

Что ж, Джо все-таки удалось произвести на девушку хорошее впечатление. Они поженились, и у пары растет дочь.

Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик

В начале 90-х звезда сериала «Секс в большом городе» переживала громкий разрыв с Робертом Дауни — младшим. Один из ее братьев представил ее Мэттью, для которого эта встреча, похоже, оказалась громом среди ясного неба: «Я до сих пор помню, как она шла по улице к театру». Парочка стала работать вместе в Бродвейском театре, а через несколько месяцев Мэттью пригласил Сару на свидание. Они женаты 25 лет и воспитывают 3 детей.

Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит

Уилл Смит был женат и воспитывал ребенка, когда встретил свою старую знакомую Джаду и понял, что она — его идеал. Но они не могут быть вместе, потому что актер не стал бы разводиться. Осознав все это, Уилл даже как-то рыдал в туалете.

«Я сидел в туалетной кабинке в ресторане и безудержно рыдал, а потом смеялся, типа: „Что со мной не так?“ И я знал, что Джада — это та женщина, с которой я должен был быть». Уилл Смит

Но супруга Уилла сама подала на развод. Как только бракоразводные документы были подписаны, Смит позвонил Джаде: «Ты сейчас встречаешься с кем-нибудь? Нет? Отлично. Тогда ты встречаешься со мной». Они вместе уже более 20 лет.

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли познакомились на съемках фильма. Они стали дружить, а где-то через год отправились на двойное свидание. Блейк была с другим парнем, а Райан должен был ухаживать за своей пассией. Но внезапно артисты стали бессовестно флиртовать друг с другом прямо на глазах у своих партнеров. Райан вспоминает, что между ним и Блейк по-настоящему искрило. В октябре 2011 года пара начала встречаться, в через год они поженились. У Райана и Блейк 3 дочки.

Миша Коллинз и Виктория Ванточ

Актер познакомился с будущей женой еще в школе. Виктория была классической прилежной девочкой, а Миша — ее полной противоположностью. «Я написал стихотворение, посвященное ее красоте, в котором сравнил ее нос с большим собором», — со смехом вспоминает артист. В какой-то момент парень понял, что ревнует девушку, и по пути из автобуса до дверей школы спросил, заинтересована ли она в отношениях. Видимо, они оба действительно в них заинтересованы, ведь Миша и Виктория до сих пор вместе.

Мила Кунис и Эштон Кутчер

Ребята снимались вместе в сериале «Шоу 70-х». У Милы была подростковая влюбленность в Эштона, а вот парень относился к ней как к младшей сестренке. Он женился на Деми Мур, а Мила 8 лет встречалась со звездой фильма «Один дома» Маколеем Калкиным. В итоге оба остались одни, и межу ними вспыхнула искра. Актеры думали, что это все несерьезно, но потом Мила осознала, что любит Эштона, и предложила расстаться, пока это не разбило ей сердце.

«„Ты мне действительно нравишься. Давай все закончим до того, как станет слишком“. Он мне ответил: „Понял“, а на следующий день пришел и сказал: „Переезжай ко мне“». Мила Кунис

Пара по сей день вместе — растят двоих детей.

Мерил Стрип и Дон Гаммер

Мерил Стрип на момент знакомства с будущим мужем переживала трагический период в своей жизни. Она и не думала о романтических отношениях, вдобавок ее выселили из квартиры. Брат Мерил приехал, чтобы помочь с переездом, и привел помощника. Помощником оказался Дон, которого Мерил встречала несколько раз, но раньше он не производил на нее впечатления. Отзывчивый мужчина предложил Мерил оставить у него вещи. Актриса согласилась и срочно уехала на съемки. Между парочкой завязалась дружеская переписка, которая вылилась в 40 лет крепкого брака.

Риз Уизерспун и Джим Тот

После развода Риз Уизерспун и не думала, что снова выйдет замуж. Но судьба распорядилась иначе, когда столкнула ее с Джимом Тотом на одной из вечеринок.

«Это произошло совершенно неожиданно. Один невменяемый парень докапывался до меня, кричал, тыкал пальцем. А Джим подошел и сказал: „Пожалуйста, извините моего друга. Его только что бросили“». Риз Уизерспун

В общем, Джим деликатно погасил конфликт. Очевидно, поведение мужчины впечатлило Риз. Они уже более 10 лет вместе.

Эмили Блант и Джон Красински

Эмили видела Джона в сериале «Офис», но лично они знакомы не были. Их первую встречу она сравнила с романтической комедией: «Я сидела в ресторане. Он тоже. Я была с нашим общим знакомым, и он такой говорит: „Там же мой друг Джон!“». Этот самый друг Джон подошел к столику Эмили и рассмешил ее. Так и началось их знакомство. Актеры поженились и вместе уже более 10 лет.

Лили Рейнхарт и Коул Спраус

Звезды «Ривердейла» сначала не понравились друг другу. Лили огорошила некоторых фанатов, когда заявила, что ее первым впечатлением от Коула было «Какой же у него раздражающий голос». Коул же вспоминает, что Лили держала дистанцию по отношению ко всей съемочной группе. Лед начал таять к середине первого сезона. Поклонники сериала радовались за Лили и Коула, но, увы, через 2 года пара рассталась.

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс

Хью и Дебора познакомились на съемках сериала, где парень играл заключенного, а девушка — его психотерапевта. Для Хью это была первая роль после выпуска из театральной академии, и он очень волновался. А Дебора уже была звездой первой величины.

«Она сидела на переднем сиденье машины. Повернулась, протянула руку и сказала: „Привет, я Деборра-Ли Фернесс, приятно познакомиться“. Я помню, как подумал: „Мне нравится эта девушка“». Хью Джекман

Разница в возрасте в 13 лет не мешает актерам до сих пор быть счастливыми вместе.