AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

20+ уморительных комиксов, в которых каждая мама мира молниеносно узнает себя

50142614
2k

Ребенок — это счастье. А еще новые хлопоты, ночной адреналин и разбросанная по дому крупа. Художница Анастасия Лыкова поняла, какие приключения ее ждут, уже во время беременности. Только она не растерялась, а восприняла ситуацию с юмором и подарила миру комиксы, в которых каждая мамочка со смехом узнает себя.

Мы в AdMe.ru часто заглядываем на страничку Насти и с разрешения автора публикуем ее работы.

1.

© real.nastya / instagram

2.

© real.nastya / instagram

3.

© real.nastya / instagram

4.

© real.nastya / instagram

5.

© real.nastya / instagram

6.

© real.nastya / instagram

7.

© real.nastya / instagram

8.

© real.nastya / instagram

9.

© real.nastya / instagram

10.

© real.nastya / instagram

11.

© real.nastya / instagram

12.

© real.nastya / instagram

13.

© real.nastya / instagram

14.

© real.nastya / instagram

15.

© real.nastya / instagram

16.

© real.nastya / instagram

17.

© real.nastya / instagram

18.

© real.nastya / instagram

19.

© real.nastya / instagram

20.

© real.nastya / instagram

21.

© real.nastya / instagram

22.

© real.nastya / instagram

Как бы вы продолжили фразу «Быть мамой — это...»?

Фото на превью real.nastya / instagram
50142614
2k