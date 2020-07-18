20+ уморительных комиксов, в которых каждая мама мира молниеносно узнает себя

Ребенок — это счастье. А еще новые хлопоты, ночной адреналин и разбросанная по дому крупа. Художница Анастасия Лыкова поняла, какие приключения ее ждут, уже во время беременности. Только она не растерялась, а восприняла ситуацию с юмором и подарила миру комиксы, в которых каждая мамочка со смехом узнает себя.