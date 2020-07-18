20+ уморительных комиксов, в которых каждая мама мира молниеносно узнает себя
Ребенок — это счастье. А еще новые хлопоты, ночной адреналин и разбросанная по дому крупа. Художница Анастасия Лыкова поняла, какие приключения ее ждут, уже во время беременности. Только она не растерялась, а восприняла ситуацию с юмором и подарила миру комиксы, в которых каждая мамочка со смехом узнает себя.
Мы в AdMe.ru часто заглядываем на страничку Насти и с разрешения автора публикуем ее работы.
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Как бы вы продолжили фразу «Быть мамой — это...»?
Фото на превью real.nastya / instagram