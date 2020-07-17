20+ жизненных историй о первой любви, которые оказались круче любой мелодрамы
Наверное, каждый из нас порой вспоминает свою первую любовь или влюбленность. Ведь эти искренние чувства сложно забыть независимо от того, чем они завершились. Как сказал один писатель: «Первая любовь — это не первая и не последняя. Это та любовь, в которую мы больше всего вложили самих себя, душу, когда душа у нас еще была».
Мы в AdMe.ru были восхищены найденными историями, тем более что некоторые их герои смогли пронести свою первую любовь через всю жизнь.
- Его звали Сергей, он был из Франции и каждый год приезжал в гости к родственникам. Его дедушка как-то случайно опрокинул на меня банку с белой краской, и после этого случая Сережа в меня влюбился. В тот день он долго извинялся передо мной, мы отстирывали мою одежду от этой дрянной краски, которая никак не хотела смываться. За эти несколько часов я успела выучить почти все ругательства на французском. Вместе мы провели все оставшееся лето, втихаря встречались ночью и гуляли целыми днями. На мое 14-летие он подарил мне собаку, которая живет по сей день у меня. Расстались мы спустя 2 года дружбы и полгода очень крепких отношений. Потом он прислал мне письмо с приглашением на его свадьбу. © София Шкляр / TheQuestion
- Первая любовь у меня случилась в 1-м классе. Посадили нас с Артемом за одну парту. И так я ему приглянулась, что он усиленно начал меня покорять. Сердечки из цветной бумаги, прогулки с его собакой — все чин по чину. Но наше счастье длилось недолго. Летом Артем неудачно скатился с горки и на год переместился на домашнее обучение. А потом его бабушка забрала Артема к себе, и в 3-й класс он пошел в другую школу, которая находилась далековато от моей.
Шло время, и в 7-м классе каким-то образом Артем выяснил мой домашний адрес и написал мне письмо. Мы начали переписываться. Я ждала каждого его письма с нетерпением. И вот в одном из них он мне написал стихи! Собственного сочинения! Очень трогательные и душевные. На 8 Марта он приехал ко мне в гости и... оказался очень скучным и занудным мальчиком. Общение прекратилось. Но истории бы не было, если бы я случайно не откопала эти письма совсем недавно, перечитала и дошла до стихов. А стихи оказались Эдуарда Асадова. Только в 12 лет я не знала такого поэта, а Артем, видимо, на это и рассчитывал. © Nastas21 / Pikabu
- Лет в 17 была у меня первая любовь, а родители не одобряли. Лето, ночи теплые, он пришел под мои окна (1-й этаж) где-то в 4 часа утра, чтобы позвать меня встречать рассвет. И я сбежала через окно, хотя всегда была домашней девочкой. Мы гуляли, целовались, болтали обо всем и ни о чем, были свободны, как ветер, и счастливы! Он вернул меня домой к 7 утра, когда родители только вставали на работу. Никто не заметил моего отсутствия, а это был самый авантюрный и романтичный поступок за всю мою жизнь. © «Подслушано» / Ideer
- Когда мне было 16 лет, поехала отдыхать в другую страну одна. Так получилось, что родители мне полностью доверяли, ведь я была пай-девочкой. Там я встретила невероятно красивого парня из Нидерландов, ему тогда было 17. Первая любовь, первый поцелуй, общение через переводчик, а через несколько дней уезжать. Никому рассказать не могла, думала, что же скажут люди. Прошло 5 лет, и мне предложили работу в Нидерландах. Снова пишу ему. Оказывается, у него никого нет, что очень меня порадовало, мы влюбляемся еще раз. Прилетаю — стоит, встречает меня с кольцом, делает предложение. Уже год женаты, ждем ребенка. Иногда задумываюсь о том, что мы были созданы друг для друга. © «Подслушано» / Ideer
- Моя первая любовь была горячей, страстной, взаимной, но при этом к девушке, которая абсолютно не подходила мне, а я — ей, и только благодаря тому, что нам срывало друг от друга крышу, мы были вместе около года. Мы слушали разную музыку, у нас были диаметрально противоположные взгляды на жизнь, я — сова, она — жаворонок, я — малоэмоциональный реалист, она — чувственный романтик. Мы постоянно спорили. Но накал страсти и желания обладать друг другом в нас был настолько высок, что потом я и на 20 % не приблизился с кем-то до этого уровня.
Да, я сейчас в хороших гармоничных отношениях с любимой девушкой, которая меня полностью устраивает, но то пламя первой любви до сих пор иногда вспоминается.
© Виталий Ройс / TheQuestion
- В садике был мальчик, Максим. Он был пухлый, большеглазый, похожий на пупса. И вот случился у нас роман. До обеда. Он сказал мне, что после сон-часа будем жениться. Это были самые долгие 2 часа, правда. Я себе представляла, как это будет. Тайное венчание, зависть в глазах сопливых подружек и первый, очень важный и самый долгожданный поцелуй в щечку. Проснулась я окрыленная, а за обедом узнала, что Максима в сон-час мама забрала к стоматологу. Эта история меня научила не откладывать важные дела на «после обеда». © DinaLeshina / Pikabu
- В детском саду у меня было несколько ухажеров. Одним из них был симпатичный блондин с голубыми глазами, Алешка. Однажды он выдал: «С Ирой я буду спать, а на тебе я женюсь». В детстве я очень радовалась этим словам, но, когда повзрослела, до меня дошло. Гад ты, Алешка! © AnikiKiki / Pikabu
- Выросла я в сельской местности. Моя первая любовь был очень практичным парнем, и я привыкла получать в подарок утюги и сковородки — и это в 16 лет! Но даже я обалдела, когда на очередной день рождения он полдня мурыжил мне тайнами мозг, а вечером, во время семейного обеда, торжественно преподнес: «Дорогая, мои родители дарят нам пол-огорода!» Ну спасибо, низкий тебе поклон! Мне и так хватало семейного пастбища, дачи и бабушкиной фазенды! Разбежались. © «Подслушано» / Ideer
- Помню, года в 4 я влюбилась в мальчика Вову. У него были светлые кудри и шорты с цыплятами. Больше ничего о нем не помню. Как и все скромные маленькие девочки, любила его, ходила и молчала об этом. Однажды я открыла свой секрет подружке Кате, а она мне тоже поведала, что любит Андрея. Я говорю: «Так расскажи ему об этом». Катя такая: «Ой, правда, пойду расскажу». Подходит к нему и говорит на ушко, а он, как сейчас помню, встает как Дауни-младший в том меме, руки широко разводит и говорит: «Так давайте устроим свадьбу, начнем все пир, ура!» Ну все давай веселиться, свадьба типа. В общем, я вдохновилась примером, тоже захотела женского счастья, подошла к Вове, платьице так тереблю и говорю ему, что очень его люблю. А Вова молчал секунды 2, а потом ударил меня в спину, пнул под коленки и убежал. Такая первая любовь. © belovaksenka / Pikabu
- Первая любовь, первое свидание. И черт меня дернул пойти с моим возлюбленным кататься на лошадях. К слову, ни малейшего представления об этом не имела: надела блузку, обтягивающие джинсы. И в самый эпичный момент, когда мой милый помогал мне залезть на лошадь, у меня рвутся джинсы на попе! Откуда отлично проглядываются трусы со Спанч Бобом. Так этот дурак с воплями стягивает с себя спортивки, и я вижу точно такие же трусы! В общем, уже 5 лет вместе, и, видимо, это судьба. © «Подслушано» / Ideer
- Со мной первая любовь случилась в 18. Был однокурсник, перед которым штабелями укладывалось все женское население нашей группы. Но не я: мы конкурировали в учебе, каждый был в своей компании, чуть ли не недолюбливали друг друга.
Потом мне этот детский сад надоел, и я решила устроить поход в кино с парой девушек и парней, ну и с ним в том числе. И так вышло, что как раз началась эпидемия гриппа, в итоге «отвалились» все, кроме него и меня. Мы притащились в кино и, так и не решив, какой фильм смотреть, отправились гулять. И гуляли 9 часов. В 25-градусный мороз. И не могли наговориться.
Потом ему пришлось уехать на пару месяцев, мы практически не общались. Наступила весна, и тут я внезапно заболеваю. Довольно серьезно. Попадаю в больницу аккурат к 8 Марта. Он написал мне короткое поздравление и спросил, где праздную.
Я написала где. На следующий день он был в городе. Меня выписали, и начались наши каждодневные «дружеские» прогулки. А в один прекрасный день мы сидели в кафе и обсуждали, чем отличаются знакомые, товарищи и друзья, и я спросила: «Вот как ты думаешь, я тебе кто, товарищ или друг?» Он внимательно на меня посмотрел и сказал: «Я думаю, что я тебя люблю». Я ответила, что тоже.
Потом, помню, шли с расширенными зрачками, и город вдруг внезапно стал таким ярко раскрашенным и чуть ли не салюты вокруг. Это было самое крышесносное чувство за всю мою жизнь. Вместе больше 10 лет, иногда шутим, что «10 лет прошло, а по ощущениям — как вчера». © Kariya / Pikabu
- Мы встретились на вечеринке у бассейна. Через несколько лет он получил мой номер от друга и позвал на свидание. Я колебалась, но сказала да. Теперь он сидит рядом со мной и играет в видеоигры. В июне планируем свадьбу. © designernailaccents / Reddit
- Она села напротив меня в начальной школе. А я был слишком стеснительным, так что мы практически не разговаривали друг с другом. 20 лет спустя я все еще помню все это. Я помню, как однажды она коснулась моей ноги, и я подумал, что она любит меня. Я очень смущался, но написал ей записку: «Ты мне очень нравишься». Она посмотрела на записку, потом на меня и сказала: «Это что такое? Это ты написал?» Я покраснел и выбежал из класса. Потом я избегал ее любой ценой. Несколько лет назад я встретил эту девочку, она напомнила мне об этом, и мы оба рассмеялись. Какими же детьми мы были... © Disturbedskill / Reddit
- Я и моя первая любовь расстались около 9 месяцев назад, сейчас мне 22 года. Мы знали друг друга с детства, поскольку его тетя и дядя — мои крестные родители. Как-то я попросила его номер, и все закрутилось. Вскоре он попросил меня стать его девушкой. Через 9 месяцев я поступила в университет, а он остался в родном городе. Я была безумно в него влюблена, я писала ему стихи, которые он не очень-то хотел читать. Он не приезжал ко мне, так что я вынуждена была все время ездить к нему и ждать, пока он нагуляется с друзьями. Из-за него я пропустила множество интересных университетских мероприятий. В общем, в какой-то момент я поняла, что он не движется вперед, он продолжает жить в небольшом городке, а я хочу большего. Поэтому мы расстались, хотя это было очень сложно. Сейчас он не разговаривает ни со мной, ни с моей семьей, но я настроена оптимистично и хочу влюбиться снова. © Cloweetee / Reddit
- В 5-м классе нравилась одна девочка, очень-очень. И как давай я ей знаки внимания оказывать! То за косы оттаскаю, то юбку задеру. Однажды заигрался, схватил за палец и как-то вывернул. Она заплакала. Учительница, конечно, вызвала моих родителей в школу. Сказали идти к ней домой с мамой и извиниться. В этот же вечер пошли. Звоним — не открывает. Ну ладно, ушли. В школу она не пришла. Во второй раз пришли — опять никого. Третий... В школу она не ходила до конца недели. И как-то, в общем, меня пронесло. Потом, через месяц, наверное, я узнал, что она всегда была дома, просто нам не открывала. Ради меня. Ведь любовь была взаимной. В 6–7-м классе мы уже «встречались». © twomondays / Pikabu
- Конец 70-х. Мне 16 лет. Я жила в небольшом городке, в обычном дворе, где было много ребят-сверстников. Однажды одному из мальчиков, Боре, дядя привез из Румынии солнцезащитные очки. Он в них ходил аккуратно, нехотя давал померить. Хотя Боря был невзрачным и неинтересным для девчонок, в очках он стал завидным женихом. Я даже мечтала за него выйти замуж. И корыстная цель — чтобы эти очки лежали у нас дома в серванте и в любое время я могла бы их померить или пройтись в них по улице. Вот настолько были ценные и недоступные для простого люда эти солнцезащитные очки. С Борисом мы уже 40 лет вместе. Вырастили детей, растим внука. Очки в серванте. © Neuzhel / Pikabu
- Мы познакомились в кулинарной школе, когда мне было 18, а ему 20. Сейчас мне 21, а ему 23. Мы были соседями по общежитию и сначала просто дружили. Потом мы влюбились и даже завели кошку. Прошлым летом я переехала в Нью-Йорк на 3-месячную стажировку, но мы смогли поддерживать чувства на расстоянии. Вернее, мы думали, что смогли. Мы расстались после того, как он переехал в Сан-Франциско. Недавно я ездила к нему в гости, и мы оба признались, что скучаем друг по другу. Прежде чем я уехала в аэропорт, он поцеловал меня на прощание в лоб. Я до сих пор очень его люблю. © stunningpocketrocket / Reddit
- Вспомнился забавный случай из детства. Мне было лет 13. Родители отправили меня в детский санаторий. На процедурах я и познакомился с девочкой Таней. Ну как познакомился, тупо на нее смотрел, стесняясь подойти. Она вроде как тоже бросала на меня заинтересованный взгляд. Шли дни, и вот наступила пятница, а в пятницу дискотека и каждую пятую песню играет медляк. Нужно было обязательно ее пригласить. И вот мы уже танцуем. Песня закончилась, все разбежались. Я пошел попить водички, до следующего медляка. Вхожу обратно, слышу — играет тема из «Титаника». Нахожу Таню в толпе, иду к ней уверенным шагом, беру ее за руку и веду танцевать. Что-то ей говорю, она что-то невнятно отвечает. Обнимаю ее уже крепче, веду себя более раскованно — в общем, все отлично. Песня заканчивается, все расходятся. И уже в коридоре неожиданно ко мне подлетает лучшая подруга Тани, Лена, и начинает откровенно гнать на меня: «Зачем ты танцевал с Юлей? Они с Таней ненавидят друг друга, как ты мог!»
В общем, какие я уроки из ситуации извлек.1. Если у тебя зрение −2 на оба глаза, то не надо стесняться носить очки. 2. В общении с девушками надо быть уверенным в себе. © SlonNaMillion / Pikabu
- Сегодня забирал документы из банка. Открываю папку, читаю, а документы пахнут женскими духами. Нежно так, ненавязчиво. И вот этот запах просто опрокинул меня в 1994 год. Я так ярко вспомнил девочку Аню, ее ресницы в инее — пушистые-пушистые! Прогулки, поцелуи. Трепет и восторг от первых прикосновений. Телефонные переговоры часами и письма, которые пахли так же нежно и ненавязчиво, как эти документы. И вот я, здоровый мужик, 2 метра ростом, сидел и глупо улыбался, глядя на бумаги, минут 30, иногда поднося их к лицу и втягивая воздух. © polyukhovich / Pikabu
А какой была ваша первая любовь? Верите ли вы, что именно она самая искренняя?