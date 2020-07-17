20+ жизненных историй о первой любви, которые оказались круче любой мелодрамы

Наверное, каждый из нас порой вспоминает свою первую любовь или влюбленность. Ведь эти искренние чувства сложно забыть независимо от того, чем они завершились. Как сказал один писатель: «Первая любовь — это не первая и не последняя. Это та любовь, в которую мы больше всего вложили самих себя, душу, когда душа у нас еще была».