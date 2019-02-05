20 животных, которых так и распирает от родительской гордости
Родительская гордость, тревога и самые нежные семейные чувства присущи далеко не только нам с вами. Братья наши меньшие испытывают ничуть не меньшие эмоции, исполняя почетные обязанности мам и пап, а их искренность совершенно подкупает.
Мы в AdMe.ru даже не пытаемся скрывать, насколько сильно любим животных, поэтому составили для вас подборку из 20 фотографий пушистых родителей, после просмотра которых хочется обнять весь мир.
Девушка-фотограф в шутку подготовила памятную съемку для беременной собачки Лилики. Более сияющую и фотогеничную мамочку трудно найти
Отец и сын
Семья, в которой никто не любит смотреть в камеру
Воплощение материнского инстинкта
Семейная идиллия
Надпись на цилиндре: «Я папа!» Поздравим этого молодого отца!
Счастье — это когда мама рядом
Ожидание в аэропорту
Родитель — это грозная сила...
...и лучший товарищ в играх
В большой семье важен порядок
И тебя принимаю, даже если ты не похож на других
В конце концов неважно, что ты не мое дитя...
...потому что чужих детей не бывает
Когда буквально чувствуешь всю мощь родительской любви
Мамина гордость
На этом фото целых 3 поколения
Ее малыши наконец заснули
Иногда нам кажется, что кому-то досталось больше родительской любви...
...но на самом деле они все любят нас одинаково
Бонус: даже игрушка заслуживает любви и заботы
У вас появилось любимое фото из этой подборки или есть снимок вашего собственного питомца, познавшего семейные радости? Поделитесь теплом в комментариях!