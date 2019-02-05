20 животных, которых так и распирает от родительской гордости

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Родительская гордость, тревога и самые нежные семейные чувства присущи далеко не только нам с вами. Братья наши меньшие испытывают ничуть не меньшие эмоции, исполняя почетные обязанности мам и пап, а их искренность совершенно подкупает.

Мы в AdMe.ru даже не пытаемся скрывать, насколько сильно любим животных, поэтому составили для вас подборку из 20 фотографий пушистых родителей, после просмотра которых хочется обнять весь мир.

Девушка-фотограф в шутку подготовила памятную съемку для беременной собачки Лилики. Более сияющую и фотогеничную мамочку трудно найти

Отец и сын

Семья, в которой никто не любит смотреть в камеру

Воплощение материнского инстинкта

Семейная идиллия

Надпись на цилиндре: «Я папа!» Поздравим этого молодого отца!

Счастье — это когда мама рядом

Ожидание в аэропорту

Родитель — это грозная сила...

...и лучший товарищ в играх

В большой семье важен порядок

И тебя принимаю, даже если ты не похож на других

В конце концов неважно, что ты не мое дитя...

...потому что чужих детей не бывает

Когда буквально чувствуешь всю мощь родительской любви

Мамина гордость

На этом фото целых 3 поколения

Ее малыши наконец заснули

Иногда нам кажется, что кому-то досталось больше родительской любви...

...но на самом деле они все любят нас одинаково

Бонус: даже игрушка заслуживает любви и заботы