20 доказательств того, что домашние животные с каждым днем становятся все больше похожи на своих хозяев

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Не зря говорят, что домашние животные со временем становятся похожи на своих хозяев (ну или наоборот, поди разбери!). Иногда наши любимцы будто снимают с себя «животный» камуфляж и начинают демонстрировать свои «человеческие» повадки — только успевай с фотоаппартом ловить эти веселые моменты.

AdMe.ru отобрал 20 забавных снимков, на которых животные стали слишком похожи на людей, отчего вызвали улыбки вперемешку с подозрительными взглядами.

20. «Как спят моя девушка и мой кот»

19. «Он уверен, что он человек и в бассейне должен вести себя подобающе»

18. Помидор — любимое блюдо

17. Лучшие друзья

16. Котикам тоже нужны дождевики

15. Дай пять!

14. Он тоже хочет сказать свое «да!»

13. Улыбочку!

12. Кто тут лучший водитель?

11. «Даже моя собака восхищается этими видами Швейцарии»

10. Шел 3-й день, а они ничего не замечали

9. Когда у тебя есть не только свое место, но и личный шлем с очками

8. «В парикмахерской решили приодеть моего пса»

7. Зарядка полезна для всех

6. Они вдвоем увидели белку

5. Ну разве не одно «лицо»?

4. Обе любят полежать на ком-то

3. Похоже, у них есть любимая поза

2. Он любит сидеть у камина в совсем не кошачьей позе

1. «Наш пес любит слушать рок-баллады во время грозы»