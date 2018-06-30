20 животных, чьи эмоции красноречивее любых слов

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Животные с помощью эмоций способны рассказать даже больше, чем если бы умели говорить. Достаточно взглянуть на своего питомца, чтобы понять, шокирует ли кота ваше поведение или ждет ли вас месть после того, как пес выберется из ванны. Посмотрите нашу фотоподборку и попробуйте прочитать по звериной мимике все то, что они хотят сказать.

AdMe.ru надеется, что эти эмоциональные животные поднимут настроение и сделают ваш день лучше.

1. «Я съем все твои ботинки»

2. «Утром мой кот куда-то пропал. Я нашла его под ящиком, и кажется, он сам в шоке от происходящего»

3. Гордый выпускник

4. Интересно, свидетелем чего стал этот кот

5. «Мне сказали, что собака любит, когда ее поднимают. После этого снимка я уже в этом не уверена»

6. Закрытая коробка — боль любого кота

7. Когда подошла твоя очередь к ветеринару

8. Оптимист и пессимист

9. «Гас обожает ездить в машине, и кажется, он в восторге от 15-часовой поездки»

10. Когда вы ждете, что собеседник вот-вот уйдет и вы сможете побыть одни

11. Собачье счастье — мыльные пузыри с ароматом арахисового масла

12. Кажется, у этой игрушки нет шансов уцелеть

13. Так выглядит блаженство

14. Когда попросили улыбнуться и ты из-за всех сил стараешься выглядеть дружелюбно

15. Бесценные моменты — пройти сложного босса в игре

16. Улыбка победителя

17. Его зовут Гомер, и он пытается поймать муху

18. Когда пытаешься сдержать смех

19. Эта кошка видела то, чего не должна была видеть

20. Кто сказал, что эмоции могут выражать только млекопитающие?