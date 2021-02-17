20+ cтарых вещей, которым 100 лет в обед, а люди все еще пользуются ими и не хотят ничего менять

Пожалуй, все согласятся, что раньше многие вещи делались на века — в прямом смысле этого слова. Доказательством тому служат до сих пор работающая техника, одежда, обувь и другие предметы, которыми люди все еще пользуются и даже не думают менять их на что-то новое. Ведь новое не значит качественное и долговечное. И вряд ли нынешние холодильники или, к примеру, миксеры могут прослужить хотя бы 50 лет.

Герои нашей статьи показали фотографии старых вещей, которые прекрасно функционируют и не думают ломаться. Нам в AdMe.ru кажется, что они еще всех нас переживут.

«Фонограф моих прадедушки и прабабушки, 1923 года. Все еще работает (его не включали со времен Второй мировой войны)»

Если интересно, как он звучит, послушайте (только громкость сразу убавьте).

«В доме, куда недавно переехала моя бабушка, установлен этот старый телефон. И он все еще работает»

«Мой бумажник сделан в 1942 году. Я им и сейчас пользуюсь»

«Это настенный календарь в доме моих бабушки и дедушки, его можно использовать вечно»

«Это моя электрическая открывалка, которая перешла по наследству от бабушки к отцу, а теперь и ко мне. Ей больше 45 лет, а она все еще работает»

«В кровати моей бабушки есть встроенное радио и освещение»

«Я только что получил эти ботинки Red Wing, которые мой папа купил за $ 80 в 1976 году»

«У моей бабушки до сих пор есть ее раскладной мобильный телефон 1995 года»

«У него гигантская зарядная станция, и он все еще работает, но не поддерживается оператором».

«Этой кисточке 15 лет, ею покрашено 3 квартиры»

«Эти все еще работающие часы достались мне в наследство от бабушки»

«Оригинальный обогреватель для ванной, установленный при постройке дома в 1960-х. По-прежнему работает»

«Микроволновка Panasonic 1980 года, досталась мне от родителей. Используется постоянно как минимум 3 десятилетия»

«Этот миксер Philips 1962 года все еще отлично работает! Куплен моей бабушкой, используется раз в несколько недель»

«Яйцерезка прабабушки моей жены до сих пор прекрасно работает»

«Дедушкины карманные часы, 1891 год, до сих пор ходят»

«Этому костюму ровно 100 лет»

«Этот миксер KitchenAid сделан в 1940-х годах. Он принадлежал моей прапрабабушке и используется до сих пор»

«Сегодня увидел старый холодильник Hotpoint 1948 года выпуска, который вполне себе еще работает»

«У бабушки есть держатель для туалетной бумаги, в который встроено радио»

«Масляная лампа моей бабушки сделана в конце 1700-х годов. Она все еще работает!»