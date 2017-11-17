20 уставших родителей показали эти фото, и вы им посочувствуете, после того как прекратите смеяться

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Быть родителем — почетный, но тяжелый труд. AdMe.ru собрал 20 фотопризнаний мам и пап о том, что происходит, когда они устают. Хотя время для отдыха они все равно находят. Хотите узнать как? На этот вопрос красноречиво ответит бонус в конце статьи.

20. Когда сильно устали руки

19. Странный, но работающий способ успокоить ребенка. И себя

18. Неодинаковая обувь? Пустяки! Хорошо, что она вообще есть

17. Иногда приходится жертвовать своей одеждой

16. Не говорите мне про приметы, у меня нет сил в них верить

15. Пока доеду, должны высохнуть

14. А ведь я помню то время, когда единственное, о чем приходилось беспокоиться, выходя из дома, — это вопрос, взяла ли я пальто

13. Идея для стартапа: ключ, который открывает все двери

12. Кто-нибудь, объясните, зачем я положила планшет в стирку?

11. И смартфон — в холодильник

10. Главное — вовремя выпить кофе

9. Но почему он такой невкусный? Кофеварка сломалась, что ли?

8. Тот момент, когда все продукты уже упакованы, а ты вспоминаешь, что оставила кошелек дома

7. Я постирала эту куклу в стиральной машине

6. Ну и что, что это крем для лица! Зубам тоже не помешает увлажнение

5. Когда-нибудь я научусь это делать

4. Я специально одела ребенка в этот свитер, чтобы оправдать этот бокал

3. Когда устала объяснять, как нужно принимать ванну

2. Ну вот и дреды пригодились

1. Мы были в секунде от того, чтобы поехать именно так

Бонус: иногда нужно просто признать поражение

А в каких ситуациях приходилось бывать вам, когда сильно уставали? Поделитесь с нами в комментариях.