20 уморительных картинок, которые очень точно иллюстрируют семейную жизнь

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Семья — это люди, которые всегда готовы протянуть руку помощи и разделить с нами радость или печаль. А еще они в любой момент способны удивить нас так, что челюсть падает на стол. Их остроумные шутки и тщательно спланированные розыгрыши постоянно напоминают: родные — это лучшее, что с нами могло случиться.

Мы в AdMe.ru хорошенько посмеялись над этими фотографиями, в которых каждый семейный человек узнает себя. И мы надеемся, что вам они тоже понравятся.

20. «Жена спросила, какой цвет мне больше нравится»

19. «4 года женаты. Семейное мероприятие с родственниками жены»

«Муж Си Джей».

18. «В браке важно уметь идти на компромисс. Например, я не особо хотел заводить собаку. А жена хотела. Мы пришли к компромиссу... и вот вам наш щенок Коппер»

17. «Мне понадобился телефон жены. Она сказала, что пароль — день нашей годовщины. Я вернул ей телефон со словами: „Понятия не имею, что с ним“»

«IPhone заблокирован. Попытайтесь снова через 5 минут».

16. «Парень с работы впервые взял своих сыновей в Hooters (ресторан с полуобнаженными официантками) и сфотографировал их реакцию»

15. «Я подбросил жене печеньку с предсказанием в контейнер с ее обедом. Она в гневе прислала это фото. Будто я сам печатаю предсказания и специально подсунул именно это»

«Корова не будет вам больше благодарна, если вы станете кормить ее розами».

14. «Наша версия фотографий #FollowMe»

13. «Минутка гордого отца. Жена повела дочку в магазин за платьем. Домой дочь пришла вот так!»

12. «Я ем очень много овсянки, я ем ее в любое время суток. Жена подарила это мне на день рождения»

Надпись на ложке — игра слов: сereal killer — «убийца овсянки». Cereal звучит так же, как serial. Serial killer, в свою очередь, переводится как «серийный убийца». Weapon of choice — «любимое оружие».

11. «Моя жена была расстроена из-за того, что ее не было дома в день рождения Сэйка (это тот, что рыжий). Тогда я отправил ей это»

10. «Жена брата вчера родила ребенка, и вот как они сообщили об этом родственникам»

9. «Я хотел отметить День отца и рассказать всем, какой классный подарок получил от жены. Не было способа лучше сделать это, чем поучаствовать в сексуальной фотосессии»

8. «Пока моя жена была на работе, я повеселился, добавив парочку аксессуаров на комбинезончик нашей дочери»

7. «Жена попросила меня сварить вкрутую часть яиц, но не все»

Надписи на яйцах: «Вкрутую», «Думаю, что вкрутую, по-любому», «Как повезет», Вкрутую«, «Может быть, вкрутую», «?», Вкрутую«, «Вкрутую», «Кто его знает?!», «Вкрутую», «Вкрутую», «Сырое?».

6. «Рост моей жены — 155 см, а мой — 2 метра. Что касается халатов в отелях, то один размер годится не для всех»

5. «После месяцев неверия и нескольких ночей, проведенных на диване, я наконец могу доказать жене, что она спит в лучших условиях, чем я»

4. «Я не знал, что жена оставила детские подарки в машине, пока не посмотрел в зеркало заднего вида»

3. «Каждый год в нашей семье мы играем в „Тайного Санту“ и „Тайного Сатану“. Последние 4 года в качестве моего „тайного Сатаны“ выступает муж сестры»

По американской традиции, участники игры «Тайный Санта» дарят подарки анонимным адресатам, а участники «Тайного Сатаны» должны придумывать друг для друга нелепые наряды, которые участники игры обязаны надеть на Рождество.

2. «Кажется, жена пытается мне что-то сказать»

Надпись на футболке: «Самый „окейный“ отец в Галактике». Надпись на кружке: «Отец № 4 в мире».

1. «Когда я работал в ночную смену, жена прислала мне эту фотку»